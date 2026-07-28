Koniec z dużymi autami w centrach miast? Nissan Dayz pokazuje inną drogę

Nissan Dayz po liftingu pokazuje, jak mogą wyglądać przyszłe auta miejskie. Japoński kei-car ma niespełna 3,4 m długości i tylko 1,48 m szerokości, a mimo niewielkich rozmiarów oferuje zaskakująco przestronne wnętrze.

Najnowsza modernizacja nie zmienia jego podstawowej koncepcji, ale odświeża wygląd, rozszerza możliwości personalizacji i wzmacnia charakter modelu przeznaczonego do zatłoczonych miast.

Nissan Dayz po liftingu. Co się zmieniło?

Nissan postawił na ostrożną modernizację. Zmiany objęły przede wszystkim stylistykę nadwozia oraz wyposażenie, natomiast konstrukcja i układ napędowy pozostały bez większych zmian.

Projektanci odświeżyli przednią część samochodu, wprowadzając zmodyfikowany grill, nowe elementy zderzaków oraz drobne detale poprawiające wygląd auta. Nie jest to rewolucja, ale wystarczyło, aby Dayz zyskał bardziej nowoczesny i łatwiej rozpoznawalny charakter.

Jednocześnie Nissan zachował najważniejszą cechę modelu, czyli kompaktowe proporcje typowe dla kei-cara. Dzięki temu samochód nadal pozostaje wyjątkowo łatwy do prowadzenia i parkowania w ciasnych miejskich przestrzeniach.

Specjalne wersje mają wyróżnić małego Nissana

Producent przywrócił również specjalne odmiany wyposażenia, które mają zwiększyć atrakcyjność modelu. Highway Star Urban Chrome podkreśla bardziej sportowy i elegancki charakter dzięki zmienionym felgom, detalom nadwozia oraz innemu grillowi.

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Z kolei wersja Bolero celuje w klientów szukających bardziej stylowego i indywidualnego samochodu. Wyróżnia się retro dodatkami, specjalnymi obręczami oraz szeroką gamą pastelowych kolorów nadwozia.

Takie warianty pozwalają Nissanowi zaoferować więcej możliwości personalizacji bez konieczności kosztownych zmian technicznych.

Mały rozmiar, duża funkcjonalność

Mimo długości poniżej 3,4 m Nissan Dayz potrafi zaskoczyć przestronnością kabiny. Pomaga w tym wysokie nadwozie oraz niemal pionowe ściany boczne, które pozwalają lepiej wykorzystać każdy centymetr wnętrza.

Model jest blisko spokrewniony technicznie z Mitsubishi eK X i eK Wagon, jednak dzięki własnym rozwiązaniom stylistycznym zachowuje odrębny charakter. Lifting ma przede wszystkim sprawić, że Dayz będzie łatwiej wyróżnić na tle bliźniaczych konstrukcji.

Czy kei-cary mogą zmienić miasta?

Nissan Dayz pokazuje kierunek, który od lat rozwija się w Japonii: samochody nie muszą być duże, aby skutecznie spełniać potrzeby mieszkańców miast. Kompaktowe auta mogą oznaczać łatwiejsze parkowanie, mniejsze zużycie przestrzeni i większą wygodę w zatłoczonych centrach.

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Największym wyzwaniem pozostaje jednak dostosowanie takich konstrukcji do innych rynków. Przepisy bezpieczeństwa, oczekiwania klientów i koszty produkcji sprawiają, że kei-cary nadal pozostają przede wszystkim japońską specjalnością. Jeśli jednak miasta będą coraz bardziej ograniczać przestrzeń dla dużych samochodów, podobne rozwiązania mogą zyskać większe znaczenie również poza Japonią.