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  5. Chery mocno obniża ceny. Hybrydy plug-in od 120 900 zł
Chery mocno obniża ceny. Hybrydy plug-in od 120 900 zł
Chery mocno obniża ceny. Hybrydy plug-in od 120 900 zł Chery mocno obniża ceny. Hybrydy plug-in od 120 900 zł

Chery mocno obniża ceny. Hybrydy plug-in od 120 900 zł

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Chery rozpoczęło finał wyprzedaży rocznika 2025, znacząco obniżając ceny swoich hybryd plug-in. Tiggo 7 PHEV kosztuje od 120 900 zł, a Tiggo 8 PHEV od 139 400 zł. 

Oba SUV-y oferują ten sam układ napędowy z akumulatorem LFP o pojemności 18,3 kWh oraz silnikiem elektrycznym o mocy 204 KM. Promocja obejmuje wybrane egzemplarze rocznika 2025.

Chery mocno obniża ceny hybryd plug-in

Chery uruchomiło finał wyprzedaży rocznika 2025, obejmując promocją dwa najważniejsze SUV-y z napędem plug-in hybrid. Ceny startują od:

  • Chery Tiggo 7 PHEV – od 120 900 zł
  • Chery Tiggo 8 PHEV – od 139 400 zł

Oficjalny cennik potwierdza, że promocja dotyczy wybranych egzemplarzy rocznika modelowego 2025.

  Zobacz ofertę chińskich samochodów

Ten sam napęd w obu modelach

Zarówno Tiggo 7 PHEV, jak i Tiggo 8 PHEV korzystają z identycznego układu napędowego. Obejmuje on akumulator LFP o pojemności 18,3 kWh oraz silnik elektryczny rozwijający 150 kW (204 KM). Taka konfiguracja pozwala na codzienną jazdę z wykorzystaniem energii elektrycznej, a jednocześnie zachowuje zalety klasycznego napędu hybrydowego podczas dłuższych tras.

  Chery mocno obniża ceny. Hybrydy plug-in od 120 900 zł

Plug-in w cenie zwykłej hybrydy?

Największym atutem oferty jest cena. W praktyce modele Chery kosztują tyle, ile wiele klasycznych, nieładowalnych hybryd konkurencji, a jednocześnie oferują możliwość jazdy na samym prądzie przez kilkadziesiąt kilometrów.

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Dla porównania Volkswagen Tiguan eHybrid startuje od około 192 390 zł, co pokazuje wyraźną przewagę cenową chińskiego producenta w segmencie SUV-ów PHEV.

Promocja dotyczy wybranych egzemplarzy

Chery podkreśla, że wyprzedaż obejmuje konkretne samochody z rocznika 2025, dlatego dostępność poszczególnych wersji może różnić się w zależności od dealera. Osoby zainteresowane zakupem powinny wcześniej potwierdzić dostępność wybranego modelu.

Chery mocno obniża ceny. Hybrydy plug-in od 120 900 zł

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Tak agresywna polityka cenowa może mocno wpłynąć na segment przystępnych cenowo hybryd plug-in. Jeśli zainteresowanie klientów utrzyma się na wysokim poziomie, konkurenci mogą zostać zmuszeni do podobnych obniżek lub przygotowania atrakcyjniejszych ofert.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 05.08.2026 07:38
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