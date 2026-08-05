Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. 850 KM bez turbo i hybrydy. Hennessey właśnie pokazał Blackbirda
850 KM bez turbo i hybrydy. Hennessey właśnie pokazał Blackbirda
850 KM bez turbo i hybrydy. Hennessey właśnie pokazał Blackbirda 850 KM bez turbo i hybrydy. Hennessey właśnie pokazał Blackbirda

850 KM bez turbo i hybrydy. Hennessey właśnie pokazał Blackbirda

  • 3 minut

Hennessey zaprezentował Blackbirda – hipersamochód napędzany wolnossącym silnikiem V8 o mocy 800–850 KM, bez turbodoładowania i bez układu hybrydowego. Auto otrzymało 6-biegową manualną skrzynię biegów, napęd na tylne koła i silnik kręcący się do 9000 obr./min. 

Producent zapowiada przyspieszenie 0–96 km/h w około 2,5 s, prędkość maksymalną 353 km/h oraz produkcję ograniczoną do zaledwie 71 egzemplarzy.

Hennessey Blackbird stawia na klasykę zamiast hybrydy

Blackbird to najnowszy projekt Hennesseya, inspirowany legendarnym samolotem Lockheed SR-71 Blackbird. Producent postawił na rozwiązania, które dziś należą do rzadkości – zamiast elektrycznego wspomagania czy turbosprężarek zastosowano 6,2-litrowy wolnossący silnik V8, opracowany wspólnie z Ilmor Engineering.

  Sprawdź ofertę aut premium

Jednostka rozwija od 800 do 850 KM, osiąga 9000 obr./min i współpracuje z 6-biegową manualną skrzynią biegów, która przekazuje napęd wyłącznie na tylne koła.

Sprawdź: Chińczycy pokazali supersamochód z 1604 KM. Ładowanie trwa tylko 9 minut

Mniej niż 1360 kg i osiągi na poziomie hipersamochodów

Konstrukcja Blackbirda niemal w całości wykorzystuje włókno węglowe, dzięki czemu masa własna auta (bez płynów eksploatacyjnych) nie przekracza 1360 kg. Samochód wyposażono również w 20-calowe felgi oraz opony Michelin Pilot Sport Cup 2.

850 KM bez turbo i hybrydy. Hennessey właśnie pokazał Blackbirda

Według deklaracji producenta Blackbird przyspiesza od 0 do 96 km/h w około 2,5 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 353 km/h. To stawia go w gronie najszybszych samochodów z klasycznym napędem spalinowym, choć rekord najszybszego wolnossącego hipersamochodu nadal należy do McLarena F1.

Manual, analogowe zegary i trzy pedały

We wnętrzu Hennessey postawił na maksymalnie analogowe doświadczenia. Kierowca ma do dyspozycji trzy pedały, manualną dźwignię zmiany biegów oraz klasyczne wskaźniki, zamiast rozbudowanych ekranów i cyfrowych kokpitów. Producent zastosował również fizyczne przełączniki umieszczone nad głową kierowcy.

850 KM bez turbo i hybrydy. Hennessey właśnie pokazał Blackbirda

Mimo ekstremalnych osiągów projektanci nie zrezygnowali całkowicie z praktyczności. Przedni bagażnik mieści dwie walizki kabinowe, a z tyłu przewidziano dodatkowe schowki.

Przeczytaj: Lamborghini stworzyło potwora. 812 KM, 3,3 s do 100 km/h i hybrydowy V8

Tylko 71 egzemplarzy. Cena od 2,5 mln dolarów

Produkcja Hennesseya Blackbird zostanie ograniczona do 71 sztuk. Cena rozpoczyna się od 2,5 mln dolarów, a pierwsze egzemplarze powstaną po zakończeniu produkcji modelu Venom F5.

Producent zapowiada homologację na najważniejszych światowych rynkach, jednak nie potwierdził jeszcze dostępności modelu w Europie. Blackbird ma być propozycją dla kolekcjonerów i kierowców, którzy wciąż cenią wolnossące silniki V8, manualną skrzynię biegów i klasyczną mechanikę zamiast elektryfikacji.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 05.08.2026 07:53
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Mercedes-Benz AMG CLS 53 4matic+ - znowu robi zamieszanie
Zobacz również
Orlen zmienia ceny paliw. Po serii podwyżek przyszła pierwsza obniżka

Orlen zmienia ceny paliw. Po serii podwyżek przyszła pierwsza obniżka

Orlen obniżył hurtowe ceny paliw. Benzyna Pb95 potaniała o 7 groszy na litrze, a olej napędowy o 8 groszy. To pierwsza jednodniowa obniżka po...
Masz Forda z silnikiem 1.0 EcoBoost? NHTSA wydała pilne ostrzeżenie

Masz Forda z silnikiem 1.0 EcoBoost? NHTSA wydała pilne ostrzeżenie

NHTSA ostrzega przed ryzykiem zatarcia popularnego silnika 1.0 EcoBoost. Amerykańska agencja wszczęła dochodzenie po licznych skargach właścicieli,...
To najbardziej oszczędne Audi w historii. Nowe A2 bije rekord

To najbardziej oszczędne Audi w historii. Nowe A2 bije rekord

Nowe Audi A2 może zostać jednym z najbardziej oszczędnych samochodów elektrycznych w historii marki. Podczas wstępnych testów WLTP...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Polecamy
Polecamy
Kategorie
Kategorie newsów
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik