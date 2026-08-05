850 KM bez turbo i hybrydy. Hennessey właśnie pokazał Blackbirda

Hennessey zaprezentował Blackbirda – hipersamochód napędzany wolnossącym silnikiem V8 o mocy 800–850 KM, bez turbodoładowania i bez układu hybrydowego. Auto otrzymało 6-biegową manualną skrzynię biegów, napęd na tylne koła i silnik kręcący się do 9000 obr./min.

Producent zapowiada przyspieszenie 0–96 km/h w około 2,5 s, prędkość maksymalną 353 km/h oraz produkcję ograniczoną do zaledwie 71 egzemplarzy.

Hennessey Blackbird stawia na klasykę zamiast hybrydy

Blackbird to najnowszy projekt Hennesseya, inspirowany legendarnym samolotem Lockheed SR-71 Blackbird. Producent postawił na rozwiązania, które dziś należą do rzadkości – zamiast elektrycznego wspomagania czy turbosprężarek zastosowano 6,2-litrowy wolnossący silnik V8, opracowany wspólnie z Ilmor Engineering.

Jednostka rozwija od 800 do 850 KM, osiąga 9000 obr./min i współpracuje z 6-biegową manualną skrzynią biegów, która przekazuje napęd wyłącznie na tylne koła.

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Mniej niż 1360 kg i osiągi na poziomie hipersamochodów

Konstrukcja Blackbirda niemal w całości wykorzystuje włókno węglowe, dzięki czemu masa własna auta (bez płynów eksploatacyjnych) nie przekracza 1360 kg. Samochód wyposażono również w 20-calowe felgi oraz opony Michelin Pilot Sport Cup 2.

Według deklaracji producenta Blackbird przyspiesza od 0 do 96 km/h w około 2,5 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 353 km/h. To stawia go w gronie najszybszych samochodów z klasycznym napędem spalinowym, choć rekord najszybszego wolnossącego hipersamochodu nadal należy do McLarena F1.

Manual, analogowe zegary i trzy pedały

We wnętrzu Hennessey postawił na maksymalnie analogowe doświadczenia. Kierowca ma do dyspozycji trzy pedały, manualną dźwignię zmiany biegów oraz klasyczne wskaźniki, zamiast rozbudowanych ekranów i cyfrowych kokpitów. Producent zastosował również fizyczne przełączniki umieszczone nad głową kierowcy.

Mimo ekstremalnych osiągów projektanci nie zrezygnowali całkowicie z praktyczności. Przedni bagażnik mieści dwie walizki kabinowe, a z tyłu przewidziano dodatkowe schowki.

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Tylko 71 egzemplarzy. Cena od 2,5 mln dolarów

Produkcja Hennesseya Blackbird zostanie ograniczona do 71 sztuk. Cena rozpoczyna się od 2,5 mln dolarów, a pierwsze egzemplarze powstaną po zakończeniu produkcji modelu Venom F5.

Producent zapowiada homologację na najważniejszych światowych rynkach, jednak nie potwierdził jeszcze dostępności modelu w Europie. Blackbird ma być propozycją dla kolekcjonerów i kierowców, którzy wciąż cenią wolnossące silniki V8, manualną skrzynię biegów i klasyczną mechanikę zamiast elektryfikacji.