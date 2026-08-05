To najbardziej oszczędne Audi w historii. Nowe A2 bije rekord

Nowe Audi A2 może zostać jednym z najbardziej oszczędnych samochodów elektrycznych w historii marki. Podczas wstępnych testów WLTP prototyp osiągnął średnie zużycie energii na poziomie 12,8 kWh/100 km, co jest rekordowym wynikiem dla Audi.

Producent potwierdził również, że premiera modelu odbędzie się jesienią, a samochód jest już na zaawansowanym etapie przygotowań do debiutu.

Nowe Audi A2 z rekordowo niskim zużyciem energii

Audi oficjalnie zapowiedziało premierę nowego A2 na jesień tego roku. Producent opublikował pierwsze zdjęcia zamaskowanego prototypu i potwierdził, że model będzie kompaktowym samochodem elektrycznym klasy premium, rozwijanym w ramach ofensywy Grupy Volkswagen.

Największe wrażenie robi jednak wynik uzyskany podczas wstępnych badań homologacyjnych. Nowe Audi A2 osiągnęło średnie zużycie energii wynoszące zaledwie 12,8 kWh/100 km według procedury WLTP. To najlepszy rezultat, jaki dotąd udało się uzyskać samochodowi tej marki.

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Aerodynamika ma być jednym z największych atutów

Audi poinformowało również, że prototyp uzyskał współczynnik oporu powietrza Cx wynoszący 0,24. To jeden z kluczowych elementów odpowiadających za wysoką efektywność energetyczną samochodu.

Producent nie ujawnił jeszcze pełnej specyfikacji napędu ani pojemności akumulatora, jednak zakończenie najważniejszych testów WLTP potwierdza, że model znajduje się już na końcowym etapie przygotowań do rynkowego debiutu.

Audi A2 będzie elektryczną alternatywą dla modeli Volkswagena i Skody

Nowe Audi A2 powstanie na tej samej architekturze, co przyszłe modele Grupy Volkswagen, takie jak VW ID. Polo, VW ID. Cross, Skoda Epiq czy Cupra Raval. Audi zamierza jednak pozycjonować A2 jako bardziej prestiżową i lepiej wyposażoną propozycję w segmencie kompaktowych samochodów elektrycznych.

Choć producent określa A2 mianem modelu kompaktowego, jego wymiary mają być zbliżone do większych przedstawicieli rodziny MEB. Według dotychczasowych informacji długość samochodu może wynosić około 4,2 metra.

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Jeden z najważniejszych debiutów Audi tej jesieni

Potwierdzenie terminu premiery oraz rekordowo niskiego zużycia energii sprawia, że nowe Audi A2 zapowiada się na jeden z najciekawszych elektrycznych debiutów 2026 roku. Jeśli końcowa homologacja potwierdzi wyniki uzyskane przez prototyp, model może wyznaczyć nowe standardy efektywności w segmencie kompaktowych samochodów elektrycznych klasy premium.

Dla Audi będzie to również ważny krok w rozbudowie gamy elektrycznych modeli i kolejny element strategii Grupy Volkswagen, której celem jest zaoferowanie samochodów o różnym poziomie wyposażenia i prestiżu na wspólnej platformie MEB.