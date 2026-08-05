To miał być koniec, a jest wielki powrót. Fiat 500 Hybrid znów hitem
Fiat 500 Hybrid wrócił do oferty i niemal natychmiast przełożyło się to na wzrost sprzedaży. W czerwcu 2026 r. w Niemczech zarejestrowano 1990 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 118,7 proc. rok do roku.
W Polsce odmiana Hybrid kosztuje obecnie od 69 900 zł, a powrót wersji spalinowej jest efektem zmiany strategii marki po słabszych wynikach elektrycznego Fiata 500e.
Fiat zmienił strategię. 500 Hybrid wrócił do gamy
Fiat wycofał się z pomysłu oferowania modelu 500 wyłącznie jako samochodu elektrycznego. Sprzedaż wersji 500e okazała się niższa od oczekiwań, a produkcja w fabryce Mirafiori była wielokrotnie wstrzymywana z powodu słabego popytu. Dealerzy wyprzedawali zalegające egzemplarze, a kierownictwo marki otwarcie przyznało, że wcześniejsza strategia okazała się błędem.
Odpowiedzią na sytuację był powrót Fiata 500 Hybrid, który szybko przyciągnął klientów szukających klasycznego miejskiego auta z napędem spalinowym.
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Sprzedaż wystrzeliła. Wzrost o prawie 119 proc.
Efekty zmiany strategii widać już w statystykach. W czerwcu 2026 roku w Niemczech zarejestrowano 1990 nowych Fiatów 500, czyli o 118,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że niemal co czwarty nowy samochód segmentu A był właśnie Fiatem 500.
To jeden z najmocniejszych wzrostów wśród miejskich modeli i wyraźny sygnał, że klienci nadal chętnie wybierają niewielkie auta z klasycznym napędem.
W Polsce Fiat 500 Hybrid kosztuje od 69 900 zł
Na polskim rynku Fiat 500 Hybrid jest dostępny od 69 900 zł. Jak wynika z informacji płynących z rynku, dealerzy są również otwarci na negocjacje cenowe, co może dodatkowo zwiększyć zainteresowanie modelem.
Dla wielu kierowców powrót wersji spalinowej oznacza przede wszystkim większą wygodę użytkowania – brak konieczności planowania ładowania oraz szybkie tankowanie nadal pozostają ważnymi argumentami przy wyborze samochodu miejskiego.
Pragmatyzm wygrał z wcześniejszą strategią
Historia Fiata 500 pokazuje, że rynek potrafi szybko zweryfikować nawet najbardziej ambitne plany producentów. Gdyby wersja Hybrid była oferowana równolegle z elektrycznym 500e od samego początku, marka mogłaby uniknąć części problemów związanych ze sprzedażą.
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Dziś Fiat wraca do bardziej pragmatycznego podejścia, a pierwsze wyniki pokazują, że decyzja była trafna. Jeśli wysoki popyt utrzyma się także w kolejnych miesiącach, Fiat 500 Hybrid może ponownie stać się jednym z najpopularniejszych samochodów miejskich w Europie.