Chińczycy pokazali kombi przyszłości. 900 km zasięgu i technologia BYD

Fang Cheng Bao Formula S zapowiada się jako jedno z najciekawszych elektrycznych kombi z Chin. Model ma oferować nawet około 900 km zasięgu według normy CLTC, szybkie ładowanie FlashCharge oraz zaawansowane systemy wspomagania jazdy.

Auto może pojawić się w Europie już na początku przyszłego roku pod marką Denza.

Fang Cheng Bao Formula S to elektryczne kombi z ambicjami

Fang Cheng Bao oficjalnie pokazało model Formula S w Chinach w czerwcu. Samochód dostępny jest jako liftback oraz praktyczniejsze kombi, a jego stylistyka wyraźnie nawiązuje do modeli marki Denza należącej do koncernu BYD.

Największe zainteresowanie wzbudza wersja kombi, która dzięki bardziej klasycznej linii nadwozia lepiej ukrywa proporcje typowe dla dużych elektryków niż odmiana liftback. Producent stawia na połączenie przestronności, wysokiej jakości wykonania i bardzo dużego zasięgu, czyli cechy, których wciąż brakuje wielu europejskim samochodom elektrycznym.

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Nawet 900 km zasięgu i ponad 1000 kW ładowania

Formula S ma być oferowana w kilku konfiguracjach. Podstawowa odmiana korzysta z akumulatora FinDreams o pojemności 76,7 kWh i tylnego silnika elektrycznego o mocy 333 KM. Według chińskiej normy CLTC pozwala to przejechać do 720 km.

Wersja Long Range otrzymuje większą baterię 92 kWh oraz silnik rozwijający 408 KM. To właśnie ta odmiana ma zapewniać zasięg od 830 do nawet 900 km według CLTC.

W planach znajduje się także mocniejsza wersja AWD z dwoma silnikami i łączną mocą 666 KM, jednak producent nie wprowadził jej jeszcze oficjalnie do sprzedaży.

Dużym wyróżnikiem modelu jest technologia ładowania FlashCharge. Oba typy akumulatorów mają obsługiwać system o mocy przekraczającej 1000 kW, co w teorii pozwala znacząco skrócić czas uzupełniania energii.

W przypadku kombi producent ma skupić się na większym akumulatorze i mocniejszych konfiguracjach. Maksymalny zasięg tej wersji ma wynosić około 850 km, natomiast odmiana AWD około 730 km.

Ponad 5 metrów długości i przestrzeń klasy wyższej

Fang Cheng Bao Formula S nie jest kompaktowym kombi. Samochód ma ponad 5 metrów długości, a rozstaw osi wynosi niemal 3 metry. Oznacza to bardzo przestronne wnętrze i pozycjonowanie bliższe dużym samochodom klasy wyższej niż typowym europejskim kombi.

Model ma być ustawiony niżej w gamie niż sportowa Denza Z9 GT. Taka strategia może pozwolić BYD przyciągnąć klientów, którzy szukają dużego elektrycznego auta rodzinnego, ale nie chcą płacić za najbardziej luksusowe odmiany.

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Czy Formula S trafi do Europy jako Denza?

Według obecnych informacji istnieje duża szansa, że Formula S pojawi się poza Chinami właśnie jako model marki Denza. Europejski debiut może nastąpić już na początku przyszłego roku, choć szczegóły dotyczące dostępnych wersji i cen nie zostały jeszcze ujawnione.

Jeżeli chińskie kombi rzeczywiście trafi na europejski rynek, może stać się ciekawą alternatywą dla dużych elektrycznych kombi i crossoverów. Połączenie ogromnego zasięgu, przestronnego nadwozia i bardzo szybkiego ładowania pokazuje, że chińscy producenci coraz mocniej celują w segmenty, które przez lata były domeną europejskich marek.