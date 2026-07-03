To koniec dla 8 znanych marek. Chiny odebrały im prawo do produkcji aut

Osiem znanych chińskich marek straciło właśnie prawo do produkcji samochodów w Chinach. Wśród nich znalazły się Lifan, Zotye, Brilliance oraz FAW Xiali, a decyzja oznacza nie tylko biurokratyczną korektę, lecz faktyczne zamknięcie sektora aut osobowych dla tych firm.

To efekt spadku popytu, zaostrzających się norm emisji i rosnącej presji regulacyjnej, które skłoniły władze do radykalnego porządkowania rynku. Dla pracowników, konkurentów i europejskich klientów oznacza to przejęcia fabryk, konsolidację oraz większe ryzyko związane z serwisem i wartością odsprzedaży.

8 znanych chińskich marek straciło prawo do produkcji samochodów

Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (MIIT) wykreśliło z rejestru ośmiu producentów samochodów osobowych. Na liście znalazły się dobrze znane marki: Lifan, Zotye, Brilliance, Haima, Hawtai, FAW Xiali, Leopaard i BAIC Yinxiang.

To nie jest zwykła formalność. W praktyce oznacza utratę prawa do produkcji samochodów osobowych w Chinach. Wyjątkiem pozostaje Haima, która zachowała możliwość wytwarzania pojazdów użytkowych.

Jeszcze kilka lat temu część tych producentów należała do rozpoznawalnych graczy na chińskim rynku. FAW Xiali przez lata dominował w segmencie sedanów i dostarczał auta dla flot taksówkowych, a Brilliance próbowało budować swoją pozycję także w Europie. Dziś wszystkie te marki padły ofiarą gwałtownych zmian zachodzących w chińskiej motoryzacji.

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Chiny porządkują rynek. Słabsze marki nie mają już szans

Powodem decyzji jest coraz trudniejsza sytuacja producentów samochodów w Chinach. Sprzedaż wyhamowała, wojna cenowa mocno obniżyła marże, a jednocześnie producenci muszą inwestować ogromne środki w rozwój aut elektrycznych, nowych technologii i spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm emisji.

Obowiązująca norma China 6b należy dziś do najbardziej wymagających na świecie, a od 2027 roku producenci będą musieli przejść kolejne testy trwałości pojazdów. Dla firm, które od lat ograniczały inwestycje, oznacza to praktycznie koniec działalności.

To wyraźny sygnał, że Chiny kończą etap rynku pełnego małych producentów. Liczyć się będą przede wszystkim skala działalności, własne technologie i możliwość finansowania dalszego rozwoju.

Fabryki przejmują więksi producenci

Likwidacja marek nie oznacza automatycznie zamknięcia zakładów produkcyjnych. Najbardziej wartościowe fabryki oraz część pracowników przejmują silniejsze koncerny, m.in. GAC i Geely.

Dzięki temu infrastruktura pozostaje wykorzystana, a produkcja może być szybko kontynuowana pod nowym właścicielem. Dla samych marek oznacza to jednak koniec samodzielnego funkcjonowania.

Obecna fala decyzji bardziej przypomina szeroko zakrojoną konsolidację niż serię klasycznych bankructw.

To ważny sygnał także dla klientów w Europie

Zmiany na chińskim rynku mają znaczenie również dla europejskich kierowców. Coraz więcej producentów z Chin sprzedaje samochody na Starym Kontynencie, jednak decyzja władz pokazuje, że nawet duża rozpoznawalność nie gwarantuje przetrwania.

Jeśli producent traci prawo do produkcji samochodów w Chinach, pojawiają się pytania o przyszłość serwisu, dostępność części czy wartość odsprzedaży jego aut na rynkach zagranicznych.

Dla kupujących oznacza to, że przy wyborze samochodu z Chin warto zwracać uwagę nie tylko na cenę i wyposażenie, ale również na kondycję finansową producenta oraz siłę całej grupy motoryzacyjnej.

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Z ponad 100 producentów może zostać zaledwie kilku

Eksperci od dawna przewidują, że chiński rynek czeka głęboka konsolidacja. Według prognoz z ponad stu lokalnych producentów w dłuższej perspektywie może pozostać jedynie pięć do siedmiu największych koncernów.

Fabryki w Chinach wykorzystują dziś niewiele ponad połowę swoich mocy produkcyjnych, a konkurencja staje się coraz bardziej brutalna. W takich warunkach przetrwają przede wszystkim producenci dysponujący własnymi technologiami, dużym zapleczem finansowym i silną pozycją eksportową.

Odebranie licencji ośmiu markom pokazuje, że proces ten już się rozpoczął. Dla całej branży to jedna z największych zmian w chińskiej motoryzacji ostatnich lat, a dla klientów na całym świecie sygnał, że era setek producentów samochodów w Chinach powoli dobiega końca.