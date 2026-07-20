Niewielki elektryk zaskoczył wszystkich. Przejechał 771 km bez ładowania

Lancia Ypsilon Elettrica przejechała 771 km na jednym ładowaniu w normalnym ruchu na obwodnicy Paryża. Średnie zużycie wyniosło 6,2 kWh/100 km, a akumulator NMC o pojemności użytkowej 51 kWh spadł ze 100 do 2 procent.

Test odbył się w trybie Eco, z włączonym ustawieniem B wzmacniającym rekuperację, i trwał niemal całą dobę. Wynik znacząco przewyższa homologacyjny zasięg WLTP na poziomie 419 km.

Lancia Ypsilon Elettrica przejechała 771 km na jednym ładowaniu. To rekord zasięgu

Lancia Ypsilon Elettrica udowodniła, że realny zasięg samochodu elektrycznego może znacząco różnić się od danych katalogowych. W specjalnym teście na obwodnicy Paryża miejski hatchback przejechał aż 771 km na jednym ładowaniu, osiągając średnie zużycie energii na poziomie 6,2 kWh/100 km.

Próba odbywała się w normalnym ruchu, a nie w warunkach laboratoryjnych. Samochód wykorzystał akumulator o pojemności użytkowej 51 kWh od 100 do 2 proc. naładowania i pokonał ponad 22 okrążenia paryskiej obwodnicy. Wynik pokazuje, jak duże znaczenie w przypadku aut elektrycznych ma styl jazdy, zarządzanie energią i skuteczność rekuperacji.

Rekordowy test na obwodnicy Paryża

Test rozpoczął się o godzinie 6:58 i zakończył o 0:52 następnego dnia. Lancia Ypsilon Elettrica pokonała w tym czasie 771 km przy średniej prędkości 43 km/h.

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Samochód poruszał się w trybie Eco oraz z ustawieniem B, które zwiększa siłę odzyskiwania energii podczas zwalniania. W praktyce pozwoliło to ograniczyć zużycie prądu w warunkach typowych dla miasta i tras podmiejskich, gdzie częste hamowanie i ruszanie daje największe możliwości wykorzystania rekuperacji.

Trasa nie była idealnie równa. Obwodnica Paryża obejmuje odcinki prowadzone w wykopach, na estakadach i fragmenty o zmiennej wysokości. Podczas przejazdu suma przewyższeń wyniosła około 4000 metrów, co dodatkowo zwiększa wartość osiągniętego rezultatu.

Lancia Ypsilon Elettrica ma 156 KM i baterię 51 kWh

Za rekord odpowiada wersja wyposażona w silnik elektryczny o mocy 100 kW, czyli 156 KM, oraz 260 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Energia pochodzi z akumulatora NMC o pojemności użytkowej 51 kWh.

Według danych homologacyjnych, Lancia osiąga do 419 km zasięgu WLTP w cyklu mieszanym. Wynik 771 km pokazuje jednak, że przy bardzo spokojnej jeździe i odpowiednim wykorzystaniu dostępnych trybów możliwe jest znaczne przekroczenie wartości katalogowych.

Średnie zużycie 6,2 kWh/100 km jest wyjątkowo niskie jak na samochód elektryczny. Dla porównania, wiele miejskich modeli EV w realnym użytkowaniu osiąga wyniki bliższe 14-18 kWh/100 km.

Eco i rekuperacja zrobiły różnicę

Kluczowym elementem testu było maksymalne wykorzystanie możliwości układu napędowego. Tryb Eco ogranicza zużycie energii, natomiast ustawienie B zwiększa odzysk prądu podczas odpuszczania pedału przyspieszenia i hamowania.

To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w ruchu miejskim oraz na trasach z częstymi zmianami prędkości. Energia, która w klasycznym samochodzie zostałaby zamieniona w ciepło podczas hamowania, w aucie elektrycznym może częściowo wrócić do baterii.

Lancia podkreśla, że podczas próby Ypsilon Elettrica ustanowił nie tylko rekord zasięgu, ale także bardzo niski wynik zużycia energii na obwodnicy Paryża.

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Rekord ważny dla miejskiego elektryka

Lancia wykorzystuje ten wynik jako dowód, że Ypsilon Elettrica może konkurować nie tylko wyglądem czy wyposażeniem, ale także efektywnością. Zdaniem marki test miał pokazać potencjał zastosowanego zestawu napędowego i akumulatora.

To istotny argument w segmencie miejskich samochodów elektrycznych, gdzie klienci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na pojemność baterii, ale przede wszystkim na realny koszt użytkowania i faktyczny zasięg.

Ypsilon Elettrica korzysta z tej samej platformy co m.in. Peugeot e-208, ale dzięki rekordowi zasięgu Lancia zyskała mocny argument marketingowy. Wynik 771 km nie oznacza oczywiście, że każdy kierowca osiągnie taki dystans w codziennej jeździe, ale pokazuje, jak duży wpływ na efektywność EV ma sposób wykorzystania energii.

Ten test udowadnia jedno: w świecie samochodów elektrycznych nie zawsze największa bateria wygrywa. Czasami przewagę daje lepsze zarządzanie energią.