Hyundai szykuje hit dla fanów sportowych aut. Nowa Elantra N coraz bliżej debiutu

Hyundai może wkrótce pokazać sportową odmianę najnowszej Elantry. Choć producent nie ujawnił jeszcze szczegółów technicznych, SangYup Lee - wiceprezes wykonawczy i szef działu designu - otwarcie odlicza dni do premiery wersji N.

W sieci pojawiają się już pierwsze wizualizacje oraz spekulacje o mocniejszym silniku, które tylko podsycają zainteresowanie.

Nowa Elantra wyraźnie nawiązuje do N Vision 74

Ósma generacja Elantry, znanej w Korei jako Avante, zadebiutowała zaledwie kilka tygodni temu. Stylistyka modelu czerpie inspirację z koncepcyjnego N Vision 74 - pojawiły się ostre przetłoczenia, wyraźnie zaznaczone nadkola i geometryczne linie nadwozia.

Nowa Elantra urosła względem poprzednika. Ma 4765 mm długości, 1855 mm szerokości i rozstaw osi wynoszący 2750 mm, przy jednocześnie nieco niższej sylwetce. Producent wyraźnie stawia na bardziej dynamiczny wygląd.

Tak może wyglądać Elantra N

Nieoficjalne wizualizacje sugerują, że sportowa odmiana otrzyma charakterystyczny błękitny lakier, czerwone akcenty w dolnej części nadwozia oraz agresywniej zaprojektowane zderzaki. Z tyłu mają pojawić się podwójne końcówki układu wydechowego i większy spojler, a całość uzupełnią czerwone zaciski hamulcowe oraz felgi o sportowym wzorze.

Przeczytaj: Hyundai zmienił swojego najmniejszego elektryka. Teraz wygląda jak auto z wyższej klasy

Również wnętrze ma zyskać bardziej wyczynowy charakter. Mówi się o sportowych fotelach z logo N, nowej kierownicy z dedykowanymi przyciskami oraz zmienionej grafice cyfrowych zegarów.

Czy pod maskę trafi nowy silnik?

Na razie Hyundai nie potwierdza specyfikacji nowej Elantry N. Obecny model wykorzystuje 2-litrowy silnik 2.0 T-GDI o mocy 280 KM, jednak od pewnego czasu pojawiają się informacje o możliwej zmianie napędu.

Według wcześniejszych wypowiedzi Alberta Biermanna nowa generacja mogłaby otrzymać turbodoładowaną jednostkę 2.5 o mocy około 300 KM, znaną z modeli marki Genesis. Byłby to wyraźny krok naprzód zarówno pod względem osiągów, jak i charakteru samochodu.

Sprawdź: Hyundai potwierdził nowe i20 N. Trwają już testy sportowego modelu

Premiera coraz bliżej, ale Europa wciąż pod znakiem zapytania

Produkcja nowej Elantry N ma ruszyć najwcześniej w przyszłym roku. Nadal nie wiadomo jednak, czy model trafi do Europy. To ważne pytanie, ponieważ poprzednia Elantra N została wycofana z polskiego rynku.

Jeśli Hyundai zdecyduje się na powrót sportowego sedana z mocniejszym silnikiem i odważniejszą stylistyką, może to być jedna z najciekawszych premier w segmencie kompaktowych aut sportowych. Ostateczne odpowiedzi poznamy jednak dopiero podczas oficjalnej prezentacji.