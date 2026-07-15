Chińczycy pokazali supersamochód z 1604 KM. Ładowanie trwa tylko 9 minut

1604 KM, 1240 Nm i ładowanie od 10 do 97% w zaledwie 9 minut - Denza Z stawia poprzeczkę ekstremalnie wysoko. Ten elektryczny supersamochód powstał na platformie e³ Sports Car i korzysta z trzech silników oraz akumulatora 76 kWh, co przekłada się na masę 2,23-2,25 tony.

Producent przygotował trzy odmiany: Coupe, Spider i ekstremalne Racing, z różnymi ustawieniami napędu i zawieszenia. W najostrzejszej wersji Racing przyspieszenie do 100 km/h zajmuje poniżej 2 sekund.

Denza Z chce namieszać w świecie elektrycznych supersamochodów

Denza Z to jeden z najbardziej ekstremalnych elektrycznych supersamochodów zaprezentowanych w ostatnim czasie. Producent przygotował trzy wersje nadwozia i napędu, z których najmocniejsza oferuje aż 1604 KM, 1240 Nm momentu obrotowego oraz przyspieszenie do 100 km/h w mniej niż 2 sekundy. Równie imponująco wygląda ładowanie - od 10 do 97 proc. akumulator można uzupełnić w zaledwie 9 minut.

Trzy wersje do wyboru

Denza Z będzie oferowana w trzech odmianach: Coupe, Spider i Racing. Producent podkreśla, że nie różnią się one wyłącznie wyglądem. Każda otrzymała inne zestrojenie napędu i zawieszenia, dzięki czemu ma własny charakter.

Coupe ma być najbardziej uniwersalną wersją, Spider stawia na emocje z jazdy pod gołym niebem, a Racing powstał z myślą o maksymalnych osiągach.

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Ponad 1600 KM i sprint poniżej 2 sekund

Najbardziej imponująco prezentuje się odmiana Racing. Producent deklaruje moc 1604 KM oraz 1240 Nm momentu obrotowego. Taki zestaw pozwala rozpędzić samochód od 0 do 100 km/h w 1,96 s, a prędkość maksymalna wynosi 350 km/h.

Spider jest nieco spokojniejszy, choć trudno mówić tu o wolnym aucie. Osiąga 100 km/h w 2,3 s i rozpędza się do 300 km/h. Coupe ma znaleźć się pomiędzy tymi wersjami, oferując kompromis między codzienną użytecznością a sportowym charakterem.

Trzy silniki i masa przekraczająca 2,2 tony

Denza Z powstała na platformie e³ Sports Car. Samochód mierzy 4780 mm długości, 1975 mm szerokości i 1330 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2780 mm.

Za napęd odpowiadają trzy silniki elektryczne współpracujące z akumulatorem o pojemności 76 kWh. Masa własna wynosi od 2230 do 2250 kg, dlatego kluczową rolę odgrywa elektroniczne sterowanie napędem, które na bieżąco rozdziela moment obrotowy między osiami. To właśnie dzięki temu auto ma zachować wysoką skuteczność mimo znacznej masy.

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Chińskie supersamochody coraz mocniej naciskają Europę

Denza Z wpisuje się w rosnącą ofensywę chińskich producentów, którzy coraz śmielej wchodzą do segmentu elektrycznych supersamochodów. Obok modeli takich jak Xiaomi SU7 Ultra czy Yangwang U9 ma udowodnić, że chińskie marki potrafią konkurować nie tylko ceną, ale także osiągami i nowoczesną technologią.

Jeśli deklaracje dotyczące mocy, osiągów i ultraszybkiego ładowania znajdą potwierdzenie w seryjnej produkcji, Denza Z może stać się jednym z najciekawszych elektrycznych supersamochodów na rynku i mocno zaostrzyć rywalizację z europejskimi producentami.