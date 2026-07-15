Volkswagen tnie gamę. Nawet 50 proc. modeli zniknie z oferty

Volkswagen zapowiedział redukcję gamy modelowej nawet o 50 procent oraz ograniczenie liczby opcji wyposażenia do poziomu mniejszego nawet o 75 procent. Firma chce skoncentrować zasoby rozwojowe i inwestycje na segmentach i technologiach przynoszących największą wartość dla klientów i największy wkład wartości dla Grupy.

Zapowiedzi idą w parze z korektami mocy produkcyjnych i sygnałami o ryzyku zwolnień oraz zmianach w strukturze organizacyjnej.

Volkswagen potwierdza: nawet połowa modeli może zniknąć z oferty

Volkswagen oficjalnie zapowiedział jedną z największych zmian w swojej historii. Koncern chce ograniczyć gamę modeli nawet o 50 proc., a liczbę konfiguracji wyposażenia zmniejszyć nawet o 75 proc.

Według zarządu uproszczenie oferty pozwoli skupić inwestycje na najbardziej dochodowych segmentach i technologiach. Celem jest szybszy rozwój nowych modeli, niższe koszty i większa konkurencyjność całej Grupy Volkswagen.

Równolegle koncern planuje ujednolicić platformy, architekturę elektroniczną i oprogramowanie wykorzystywane przez poszczególne marki. Ma to wyeliminować dublowanie rozwiązań technicznych i obniżyć koszty rozwoju.

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Volkswagen zakłada, że w przyszłości popyt na samochody grupy będzie wynosił około 9 mln aut rocznie. Dla porównania przed pandemią koncern przygotowywał się do produkcji nawet 12 mln pojazdów rocznie. Moce produkcyjne zostały już ograniczone o około 2 mln samochodów, a kolejne zmiany mają objąć Europę i Chiny.

Czy Volkswagen zamknie fabryki?

W oficjalnym komunikacie nie pojawiły się informacje o zamykaniu zakładów. Niemieckie media od miesięcy spekulują jednak, że zagrożone mogą być fabryki w Emden, Hanowerze, Neckarsulm i Zwickau.

Na razie koncern nie potwierdził tych doniesień.

Nowa strategia może oznaczać zwolnienia

Dyrektor finansowy i operacyjny Volkswagena Arno Antlitz przyznał, że dotychczasowe programy oszczędnościowe nie są już wystarczające. Firma chce obniżyć koszty, zwiększyć wydajność fabryk, uprościć strukturę organizacyjną i przyspieszyć proces podejmowania decyzji.

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Choć Volkswagen nie mówi wprost o redukcji zatrudnienia, zapowiadane zmiany mogą oznaczać presję zarówno na pracowników produkcji, jak i kadrę kierowniczą.

To jedna z największych reorganizacji w historii koncernu. Ograniczenie liczby modeli i uproszczenie technologii mają poprawić rentowność firmy, ale najbliższe miesiące pokażą, jak duży wpływ nowe decyzje będą miały na fabryki, pracowników i klientów.