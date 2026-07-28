Chiński gigant oficjalnie w Polsce. Hongqi wprowadza sześć nowych modeli

Hongqi oficjalnie rozpoczęło sprzedaż w Polsce. Chińska marka należąca do państwowego koncernu FAW weszła na nasz rynek z ofertą obejmującą trzy sedany i trzy SUV-y.

To producent, który od dekad dostarcza limuzyny dla najważniejszych władz Chin, a dziś coraz śmielej wkracza na rynki europejskie, chcąc rywalizować z uznanymi markami premium.

Za Hongqi stoi jeden z największych koncernów motoryzacyjnych w Chinach

Marka Hongqi należy do FAW (First Automobile Works), jednego z największych państwowych producentów samochodów w Chinach. To również najstarsza chińska marka aut osobowych, której historia sięga końca lat 50.

Przez lata Hongqi kojarzono przede wszystkim z luksusowymi limuzynami wykorzystywanymi przez najwyższe władze państwowe. Samochodami tej marki podróżowali m.in. Mao Zedong, Deng Xiaoping oraz obecny przywódca Chin Xi Jinping. Dzięki temu Hongqi zbudowało wyjątkowy prestiż, którego trudno szukać u innych chińskich producentów.

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Marka coraz mocniej rośnie w Chinach

Jeszcze kilka lat temu Hongqi było marką niszową, dziś jednak notuje dynamiczny wzrost sprzedaży. Coraz więcej zamożnych klientów w Chinach wybiera rodzime samochody klasy premium zamiast europejskich marek.

Dobrym przykładem jest luksusowa seria Golden Sunflower, która w ubiegłym roku znalazła około 1400 nabywców. To wynik wyższy od szacowanej sprzedaży Rolls-Royce'a na chińskim rynku, co pokazuje, jak szybko zmieniają się preferencje tamtejszych klientów.

Luksus po chińsku

Hongqi stawia na komfort, bogate wyposażenie i wyraźne nawiązania do chińskiej kultury. W ofercie znajdują się modele spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne, a projektanci dużą uwagę poświęcają wygodzie pasażerów podróżujących na tylnej kanapie.

Flagowym modelem pozostaje Hongqi Guoli (L5), luksusowa limuzyna pełniąca podobną rolę, jaką przez lata odgrywały reprezentacyjne samochody państwowe.

Hongqi rozpoczyna ekspansję w Europie

Wejście do Polski jest elementem szerszej strategii rozwoju marki poza Chinami. Na początek do salonów trafiło sześć modeli – trzy sedany i trzy SUV-y, które mają sprawdzić zainteresowanie klientów na naszym rynku.

Jednym z atutów Hongqi pozostają konkurencyjne ceny. Choć samochody tej marki należą do segmentu premium, w wielu przypadkach kosztują zauważalnie mniej niż porównywalne modele europejskich producentów.

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Czy Hongqi ma szansę odnieść sukces w Polsce?

Debiut marki pokazuje, że chińscy producenci coraz odważniej wchodzą do segmentu samochodów luksusowych. Hongqi ma za sobą silne zaplecze finansowe, bogatą historię i rozpoznawalność na rodzimym rynku, a teraz chce przekonać do siebie również europejskich klientów.

Jeśli pierwsze modele spotkają się z dobrym przyjęciem, oferta Hongqi w Polsce może szybko się powiększyć. Dla klientów oznacza to pojawienie się kolejnego gracza, który zamierza konkurować z uznanymi markami premium nie tylko wyposażeniem, ale także ceną.