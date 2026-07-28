Fotoradary akustyczne mają uciszyć kierowców. Sejm sprawdzi, czy to możliwe

Pomysł montażu fotoradarów akustycznych w Polsce zrobił ważny krok naprzód. Petycja podpisana przez ponad 20 tys. osób trafiła do Sejmu i rozpoczęła formalną ścieżkę parlamentarną.

To jednak nie oznacza, że urządzenia szybko pojawią się na drogach. Przed ustawodawcami stoją poważne wyzwania prawne, techniczne i organizacyjne.

Sejm zajmie się fotoradarami akustycznymi

Petycję przygotowaną przez Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze skierowano do Sejmu po zebraniu wymaganej liczby podpisów. Jej autorzy chcą, aby w Polsce możliwe było stosowanie urządzeń wykrywających pojazdy emitujące nadmierny hałas.

Dokument najpierw trafił do Komisji do Spraw Petycji, a następnie został przekazany do Komisji Infrastruktury, która ma przeanalizować możliwość wprowadzenia takich rozwiązań do polskiego prawa.

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Sama petycja nie wystarczy

Przekazanie sprawy do komisji nie oznacza jeszcze zielonego światła dla nowych urządzeń. Aby fotoradary akustyczne mogły działać legalnie, konieczne byłoby przygotowanie odpowiednich przepisów określających m.in. sposób pomiaru hałasu, wymagania techniczne dla urządzeń oraz procedury nakładania kar.

To proces, który może potrwać wiele miesięcy, a nawet kilka lat. Samo poparcie społeczne nie wystarczy do szybkiego wprowadzenia nowych regulacji.

Skuteczność urządzeń nadal budzi wątpliwości

Dodatkowym problemem są doświadczenia z zagranicy. Dotychczasowe testy fotoradarów akustycznych nie przyniosły jednoznacznych wyników, dlatego ustawodawcy będą musieli ocenić, czy takie rozwiązanie rzeczywiście sprawdzi się w praktyce.

To właśnie kwestie skuteczności oraz wiarygodności pomiarów mogą okazać się jedną z największych przeszkód przed wdrożeniem systemu w Polsce.

Co dalej?

Na razie trudno przewidzieć, jak zakończą się prace parlamentarne. Sam fakt, że petycja trafiła pod obrady Sejmu, pokazuje jednak, że temat hałaśliwych samochodów i motocykli zaczyna być traktowany coraz poważniej.

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Jeżeli projekt będzie kontynuowany, kolejnym etapem mogą być szczegółowe analizy, przygotowanie przepisów oraz ewentualne programy pilotażowe. Dopiero wtedy okaże się, czy fotoradary akustyczne rzeczywiście pojawią się na polskich drogach.