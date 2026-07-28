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Honorowi dawcy krwi mogą parkować za darmo. Ministerstwo potwierdza

Honorowi dawcy krwi mogą parkować za darmo. Ministerstwo potwierdza

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Honorowi dawcy krwi mogą w przyszłości parkować za darmo w strefach płatnego parkowania. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że samorządy już dziś mają prawo wprowadzać takie ulgi – i nie potrzebują do tego zmian w przepisach. 

Ostateczna decyzja należy jednak do władz poszczególnych miast i gmin.

Ministerstwo rozwiewa wątpliwości

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, że obowiązujące przepisy pozwalają radom gmin i miast wprowadzać zerowe stawki lub inne ulgi w strefach płatnego parkowania dla honorowych dawców krwi.

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To oznacza, że samorządy nie muszą czekać na nowelizację ustawy ani ogólnopolskie regulacje. Jeśli uznają takie rozwiązanie za zasadne, mogą wprowadzić je we własnym zakresie.

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To będzie decyzja lokalnych władz

Resort podkreśla jednak, że możliwość wprowadzenia ulg nie oznacza obowiązku ich stosowania. Każda gmina powinna samodzielnie ocenić, czy darmowe parkowanie wpisuje się w lokalną politykę transportową oraz czy nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie stref płatnego parkowania.

Głównym celem takich stref pozostaje zwiększenie rotacji pojazdów i ułatwienie znalezienia wolnego miejsca. Dlatego to właśnie lokalne warunki będą decydować o tym, czy ulga zostanie wprowadzona.

Ministerstwo nie planuje również narzucać jednolitych zasad ani tworzyć ogólnopolskich wytycznych. Samorządy same zdecydują zarówno o zakresie ulg, jak i sposobie potwierdzania uprawnień honorowych dawców krwi.

Darmowe parkowanie zależy od miasta

W praktyce oznacza to, że w jednych miastach honorowi dawcy krwi mogą wkrótce zyskać prawo do bezpłatnego parkowania, a w innych takie rozwiązanie może w ogóle się nie pojawić. Wszystko zależy od decyzji lokalnych władz oraz oceny dostępności miejsc postojowych.

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Dla honorowych dawców krwi to ważny sygnał – przepisy już dziś dają samorządom możliwość przyznania nowych przywilejów. Teraz pozostaje pytanie, ile miast zdecyduje się z niej skorzystać.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 28.07.2026 08:48
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