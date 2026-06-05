Chińskie MG nie zwalnia. HS znalazł się wśród najchętniej wybieranych SUV-ów

817 nowych rejestracji — to wynik MG HS w Polsce w maju 2026. Taki wynik wprowadził ten chiński SUV do ścisłej czołówki aut wybieranych przez klientów indywidualnych. Sukces nie wynika z jednego elementu: producent oferuje trzy wersje napędowe, bogate wyposażenie i ceny, które na tle rywali pozostają bardzo atrakcyjne. To połączenie możliwości i oferty handlowej coraz częściej przesądza o wyborach polskich nabywców.

MG HS od kilku miesięcy konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku, ale majowy wynik pokazuje, że model wszedł na zupełnie nowy poziom popularności. Jeszcze niedawno marka MG była dla wielu kierowców ciekawostką, dziś jej SUV coraz częściej pojawia się na listach najchętniej kupowanych samochodów.

MG HS z 817 rejestracjami w maju. Chiński SUV coraz mocniej naciska konkurencję

Maj 2026 r. był dla MG HS wyjątkowo udany. Model zanotował w Polsce 817 nowych rejestracji, co pozwoliło mu znaleźć się w gronie najchętniej wybieranych samochodów przez klientów indywidualnych. To nie jest już rynkowa ciekawostka, ale jeden z SUV-ów, który coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w segmencie rodzinnym.

Na sukces pracuje kilka elementów jednocześnie. MG oferuje szeroką gamę napędów, bogate wyposażenie już w podstawowych wersjach oraz ceny, które wciąż pozostają konkurencyjne wobec uznanych rywali. Coraz więcej kierowców patrzy dziś przede wszystkim na stosunek ceny do możliwości auta, a właśnie tutaj HS zdobywa najwięcej punktów.

Trzy napędy do wyboru: benzyna, hybryda i plug-in

Jednym z największych atutów MG HS jest różnorodność oferty. Producent przygotował trzy warianty napędowe, dzięki czemu model trafia zarówno do zwolenników klasycznych silników spalinowych, jak i kierowców zainteresowanych elektryfikacją.

Podstawę gamy stanowi benzynowy silnik 1.5 Turbo o mocy 170 KM. Jednostka może współpracować z manualną lub automatyczną skrzynią biegów i rozpędza SUV-a do 100 km/h w 9,4-9,6 s.

Wyżej pozycjonowana wersja Hybrid+ oferuje 224 KM mocy systemowej. Według producenta przyspiesza do 100 km/h w 7,9 s i zużywa średnio 5,5 l paliwa na 100 km. To odmiana skierowana do kierowców oczekujących kompromisu między osiągami a ekonomią.

Na szczycie gamy znajduje się MG HS Plug-In Hybrid. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 1,9 l/100 km według normy WLTP oraz łączny zasięg przekraczający 1000 km. To wariant dla osób, które chcą regularnie korzystać z napędu elektrycznego, ale nie są gotowe na samochód w pełni elektryczny.

Ceny MG HS. To jeden z kluczowych powodów sukcesu

Duża popularność modelu nie byłaby możliwa bez atrakcyjnej polityki cenowej. MG bardzo mocno konkuruje wartością oferowaną za każdą wydaną złotówkę.

MG HS Hybrid+ kosztuje katalogowo 137 900 zł w wersji Excite i 148 900 zł w odmianie Exclusive. W aktualnej promocji ceny spadają odpowiednio do 128 900 zł i 139 900 zł.

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Jeszcze mocniej producent walczy o klientów zainteresowanych hybrydą plug-in. MG HS Plug-In Hybrid wyceniono katalogowo na 164 500 zł w wersji Excite i 173 500 zł w odmianie Exclusive. W promocji ceny wynoszą odpowiednio 152 500 zł oraz 161 500 zł.

Niezależnie od wybranej wersji wyposażenia kierowca otrzymuje dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala, pakiet systemów bezpieczeństwa MG Pilot oraz 7-letnią gwarancję lub do 150 tys. km przebiegu.

Rodzinny SUV z dużym wnętrzem

MG HS celuje przede wszystkim w klientów szukających przestronnego samochodu rodzinnego. Nadwozie ma 4670 mm długości, 1890 mm szerokości i 1663 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2765 mm.

Przekłada się to na dużą ilość miejsca w obu rzędach siedzeń. Istotnym argumentem pozostaje również bagażnik oferujący 507 litrów pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1484 litrów, co pozwala bez problemu wykorzystać auto podczas rodzinnych wyjazdów.

Już podstawowe wersje wyposażenia oferują bogaty pakiet systemów wsparcia kierowcy, nowoczesne multimedia i rozbudowane wyposażenie komfortowe. To element, który coraz częściej decyduje o wyborze klientów porównujących kilka modeli w podobnym budżecie.

Dlaczego Polacy wybierają MG HS?

Wynik 817 rejestracji pokazuje, że MG HS trafił w potrzeby rynku. Model łączy przestronne nadwozie, szeroką gamę napędów, bogate wyposażenie oraz atrakcyjne ceny. Dodatkowym argumentem jest długa gwarancja, która buduje zaufanie do marki rozwijającej swoją pozycję w Polsce.

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Jeszcze kilka lat temu chińskie SUV-y były traktowane jako ciekawostka. Dziś MG HS skutecznie rywalizuje z dużo bardziej rozpoznawalnymi konkurentami i pokazuje, że dla wielu klientów liczy się przede wszystkim praktyczność, wyposażenie i rozsądna cena zakupu.

Majowy wynik nie wygląda więc na jednorazowy sukces. Jeśli marka utrzyma obecną politykę cenową i atrakcyjne wyposażenie, MG HS ma realne szanse na stałe zadomowić się w gronie najpopularniejszych rodzinnych SUV-ów w Polsce.