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To będzie największa ofensywa Peugeota od lat. Marka pokaże 7 nowych aut

To będzie największa ofensywa Peugeota od lat. Marka pokaże 7 nowych aut

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Peugeot szykuje największą ofensywę modelową od lat. Do 2030 roku marka wprowadzi siedem zupełnie nowych samochodów, a pierwszym z nich będzie nowy elektryczny E-208.

Producent zapowiada nie tylko nową platformę, ale także technologie, które mają zmienić sposób prowadzenia i obsługi auta. Co ważne, w ofercie pozostanie również obecny 208 GTi.

Peugeot zapowiada siedem nowych modeli

Podczas konferencji inwestorskiej Stellantis szef Peugeota Alain Favey potwierdził, że marka wprowadzi do 2030 roku siedem nowych modeli. Cztery z nich powstaną na nowoczesnej platformie STLA One, która ma stać się fundamentem kolejnej generacji samochodów francuskiego producenta.

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To również sygnał, że Peugeot pozostaje jedną z najważniejszych marek w strategii Stellantis. Obok Fiata, Jeepa i Rama ma odgrywać kluczową rolę w rozwoju koncernu w najbliższych latach.

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Nowy E-208 otworzy ofensywę

Pierwszą premierą będzie nowy Peugeot E-208, którego debiut zaplanowano na 2027 rok. Producent określa ten model mianem "gamechangera", podkreślając, że nie będzie to zwykły lifting, lecz całkowicie nowa konstrukcja.

Samochód otrzyma kierownicę Hypersquare oraz układ steer-by-wire, czyli elektroniczne sterowanie bez mechanicznego połączenia z kołami. Za obsługę systemów pokładowych odpowiadać będzie architektura STLA Brain, oferująca znacznie większą moc obliczeniową, szybszą komunikację między podzespołami, aktualizacje online oraz rozbudowane sterowanie głosowe.

Redakcja

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Data publikacji: 21.07.2026 23:14
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