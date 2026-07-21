Upały unieruchamiają flagowego Xpenga. Auta dosłownie kładą się na drodze

W czasie fali upałów flagowy Xpeng X9 zaczyna nagle przechylać się i opadać na jedną stronę. Według relacji użytkowników pierwsze usterki pojawiają się już przy przebiegach 1500-2000 km.

Producent tłumaczy, że kompresor pneumatycznego zawieszenia uruchamia tryb ochrony termicznej, jednak w praktyce część kierowców nie może kontynuować jazdy. Dla luksusowego vana to poważny problem wizerunkowy.

Xpeng wyjaśnia przyczynę awarii

Właściciele Xpenga X9 opisują podobny scenariusz. Podczas wysokich temperatur samochód nagle przechyla się na jedną stronę, a zawieszenie traci możliwość utrzymania właściwego poziomu nadwozia. W skrajnych przypadkach auto nie nadaje się do dalszej jazdy.

Producent wyjaśnia, że przyczyną jest zabezpieczenie termiczne kompresora pneumatycznego zawieszenia. Gdy sprężarka osiągnie zbyt wysoką temperaturę, system wyświetla komunikat z zaleceniem zatrzymania pojazdu i odczekania, aż układ ostygnie. Według Xpenga po schłodzeniu kompresora zawieszenie powinno wrócić do normalnej pracy.

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Kierowcy wskazują na poważniejszy problem

Relacje użytkowników sugerują jednak, że nie zawsze kończy się na jednorazowym komunikacie. Część właścicieli twierdzi, że samochód pozostaje przechylony nawet po ponownym uruchomieniu, a dalsza jazda jest utrudniona lub wręcz niemożliwa.

W internetowych dyskusjach pojawiają się dwie najczęściej wskazywane hipotezy. Jedna mówi o nieszczelnościach układu pneumatycznego, które ujawniają się podczas upałów. Druga sugeruje, że wydajność kompresora może być zbyt niska w stosunku do masy i rozmiarów samochodu. Na razie są to jednak przypuszczenia użytkowników, a producent nie potwierdził ich oficjalnie.

Problem dotyczy flagowego modelu marki

Xpeng X9 to luksusowy van o długości ponad 5,3 m, którego masa w najbogatszych wersjach sięga niemal 2,8 tony. W Chinach kosztuje od 359 800 do 419 800 juanów, dlatego klienci oczekują bezawaryjnej pracy także w trudnych warunkach.

Największe obawy budzi fakt, że zgłaszane usterki mają pojawiać się już przy przebiegach wynoszących zaledwie 1500-2000 km. Lokalne media oraz użytkownicy wskazują, że nie są to pojedyncze przypadki.

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Jeśli problem okaże się szerszy, Xpeng będzie musiał szybko przygotować skuteczne rozwiązanie serwisowe. W segmencie premium niezawodność jest równie ważna jak osiągi czy wyposażenie, a powtarzające się awarie mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek jednego z najważniejszych modeli marki.