Opel przywraca tani silnik benzynowy. Combo znów z 1.2 Turbo

Opel ponownie wprowadza do oferty Combo z silnikiem benzynowym. Do gamy wraca trzycylindrowa jednostka 1.2 Turbo o mocy 110 KM, dostępna w osobowej wersji Life Edition.

W Polsce ceny startują od 123 800 zł, a producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 6,4 l/100 km.

Benzynowy silnik wraca do Opla Combo

Po kilku latach dominacji wersji wysokoprężnych i elektrycznych Opel ponownie oferuje Combo z silnikiem benzynowym. Pod maskę trafia najnowsza wersja jednostki 1.2 Turbo o mocy 110 KM, znanej z modeli koncernu Stellantis.

Producent podkreśla, że silnik został zmodernizowany względem wcześniejszych odmian. Zmiany mają poprawić trwałość jednostki przy zachowaniu niewielkich rozmiarów i charakterystyki typowej dla turbodoładowanego silnika benzynowego.

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110 KM i manualna skrzynia biegów

Na polskim rynku nowy silnik będzie dostępny wyłącznie z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Według danych producenta Opel Combo osiąga prędkość maksymalną 179 km/h i zużywa średnio 6,4 l paliwa na 100 km.

Powrót benzynowej wersji oznacza większy wybór dla klientów, którzy nie są zainteresowani ani dieslem, ani napędem elektrycznym.

Przestronny kombivan dla rodziny

Nowa jednostka napędowa trafi do osobowej odmiany Combo Life Edition o długości 4,41 m. Samochód zachowuje pięcioosobową kabinę oraz jeden z największych bagażników w swojej klasie.

Przestrzeń bagażowa wynosi do 1355 l do linii dachu, a po złożeniu tylnej kanapy rośnie do nawet 3500 l.

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Opel wyrównuje ofertę względem konkurencji

Powrót benzynowego silnika sprawia, że Opel Combo ponownie oferuje podobny wybór napędów jak bliźniacze modele koncernu Stellantis, takie jak Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Fiat Doblo czy Toyota Proace City.

Dzięki nowej wersji Opel może stać się atrakcyjniejszą propozycją dla osób szukających praktycznego kombivana z klasycznym silnikiem benzynowym, szczególnie tam, gdzie napęd elektryczny nie jest jeszcze pierwszym wyborem.