Citroën ma powody do świętowania. C3 Aircross zdobył prestiżową nagrodę

Citroën C3 Aircross zdobył tytuł AUTOBEST 2026 w kategorii Best Users Car, a nagrodę w Paryżu odebrał dyrektor generalny marki Xavier Chardon. Ceremonię zorganizowano 25 czerwca, a wynik zyskał dodatkową wagę, ponieważ po raz pierwszy o końcowym wyborze współdecydowała publiczność z całej Europy.

Wyróżnienie potwierdza praktyczne walory modelu — platformę Smart Car, przestronne wnętrze i opcję 7 miejsc — które przekładają się na codzienną użyteczność. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego C3 Aircross przekonał zarówno jury, jak i kierowców.

C3 AIRCROSS Z NAGRODĄ AUTOBEST 2026. ZDECYDOWALI NIE TYLKO EKSPERCI

Dla Citroëna tytuł AUTOBEST 2026 w kategorii Best Users Car to coś więcej niż kolejne branżowe wyróżnienie. W tegorocznej edycji konkursu po raz pierwszy o wyniku współdecydowali także kierowcy z całej Europy, a ich głos miał taką samą wagę jak ocena jury reprezentującego 32 kraje.

Dyrektor generalny marki Xavier Chardon podkreślił, że nagroda potwierdza trafność obranej strategii. Jak zaznaczył, C3 Aircross został zaprojektowany jako samochód prosty, wygodny i intuicyjny, odpowiadający potrzebom codziennego użytkowania.

Prezes i założyciel AUTOBEST Dan Vardie zwrócił uwagę, że tegoroczny werdykt pokazuje, jakie cechy są dziś najważniejsze dla europejskich kierowców. Wyróżnienie odzwierciedla więc nie tylko opinię ekspertów, ale także rzeczywiste oczekiwania użytkowników.

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PRAKTYCZNOŚĆ OKAZAŁA SIĘ NAJWIĘKSZYM ATUTEM

C3 Aircross został zbudowany na platformie Smart Car i stawia przede wszystkim na funkcjonalność. Model oferuje przestronne wnętrze, charakterystyczną stylistykę oraz możliwość zamówienia wersji 7-osobowej, co nadal pozostaje rzadkością w tym segmencie.

To właśnie codzienna użyteczność była jednym z głównych powodów przyznania nagrody. Jury i kierowcy docenili samochód, który nie próbuje imponować wyłącznie osiągami czy nowinkami technologicznymi, lecz koncentruje się na komforcie i wszechstronności.

NOWE ZASADY GŁOSOWANIA ZWIĘKSZYŁY ZNACZENIE NAGRODY

Dotychczas zwycięzców konkursu AUTOBEST wybierali wyłącznie dziennikarze motoryzacyjni. W edycji 2026 po raz pierwszy do głosowania zaproszono także europejskich kierowców.

Dzięki temu tytuł Best Users Car zyskał zupełnie nowy wymiar. To już nie tylko ocena ekspertów, ale również potwierdzenie, że samochód sprawdza się w codziennym użytkowaniu i spełnia oczekiwania osób, które korzystają z niego na co dzień.

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TO WAŻNY SYGNAŁ DLA CITROËNA

Nagroda wzmacnia strategię marki, która w ostatnich latach stawia przede wszystkim na komfort, prostotę obsługi i praktyczne rozwiązania. Sukces C3 Aircross pokazuje, że taki kierunek trafia zarówno do ekspertów, jak i samych kierowców.

Dla Citroëna to również mocny argument w segmencie rodzinnych SUV-ów, gdzie o wyborze samochodu coraz częściej decydują funkcjonalność i codzienna wygoda, a nie wyłącznie osiągi czy efektowny wygląd.