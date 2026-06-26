Przełom dla Toru Poznań? Rząd kończy prace nad ważnymi przepisami

Tor Poznań może zyskać realne wsparcie prawne — po zakończonych konsultacjach projekt zmian w ustawie o sporcie trafił do dalszych prac. Najważniejsza zmiana dopisuje tory sportów motorowych do katalogu obiektów objętych szczególnymi zasadami korzystania ze środowiska, co może ograniczyć falę postępowań administracyjnych.

Równolegle wciąż toczy się spór o normy hałasu przy ul. Magazynowej; jeśli okolica zostanie uznana za zabudowę mieszaną, dopuszczalny poziom hałasu wzrośnie z 50 do 55 dB, a przy obecnym przekroczeniu około 7 dB ta różnica ma konkretne znaczenie dla funkcjonowania toru.

NOWE PRZEPISY DLA TORÓW MOTOROWYCH. PROJEKT TRAFIŁ DO DALSZYCH PRAC

Projekt zmian w ustawie o sporcie przeszedł kolejny etap prac legislacyjnych. Po zakończeniu konsultacji społecznych dokument trafił do dalszego procedowania, a dla polskich torów motorowych może oznaczać długo wyczekiwane uporządkowanie sytuacji prawnej.

Najważniejsza zmiana zakłada dopisanie torów sportów motorowych do katalogu obiektów objętych szczególnymi zasadami korzystania ze środowiska. W praktyce ma to ułatwić funkcjonowanie takich obiektów jak Tor Poznań, który od miesięcy zmaga się z postępowaniami dotyczącymi hałasu.

Istotna jest także zmiana względem wcześniejszych założeń projektu. Zrezygnowano z obowiązku posiadania homologacji, dzięki czemu nowe przepisy mogą objąć nie tylko duże tory wyścigowe, ale również mniejsze obiekty kartingowe.

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ZMIANY MOGĄ OBJĄĆ WIĘCEJ TORÓW

Usunięcie wymogu homologacji znacząco poszerza grono obiektów, które skorzystają z nowych regulacji. To ważna wiadomość dla właścicieli mniejszych torów, które również coraz częściej mierzą się z problemami związanymi z normami środowiskowymi i skargami mieszkańców.

Nowe przepisy nie rozwiązują wszystkich sporów, ale mają stworzyć bardziej przejrzyste zasady funkcjonowania obiektów sportów motorowych i ograniczyć ryzyko ich blokowania przez kolejne postępowania administracyjne.

TOR POZNAŃ NADAL CZEKA NA ROZSTRZYGNIĘCIA

Choć projekt ustawy zmierza w dobrym kierunku, sytuacja Toru Poznań nadal zależy od toczących się postępowań administracyjnych i sądowych.

Automobilklub Wielkopolski może korzystać z obiektu do czasu zakończenia sprawy przed sądem administracyjnym. Kluczowe pozostaje również rozstrzygnięcie dotyczące klasyfikacji terenów przy ul. Magazynowej.

Jeżeli okolica zostanie uznana za zabudowę mieszaną, dopuszczalny poziom hałasu wzrośnie z 50 do 55 dB. Ma to duże znaczenie, ponieważ obecne przekroczenia wynoszą około 7 dB. Nawet niewielka zmiana limitu może więc istotnie wpłynąć na dalsze funkcjonowanie toru.

NIEWIELKIE ZAINTERESOWANIE KONSULTACJAMI

Mimo dużego zainteresowania sprawą w środowisku motorsportowym konsultacje społeczne nie cieszyły się dużą frekwencją. W projekcie poselskim swoje uwagi zgłosiło 21 osób, a w projekcie komisji zaledwie 17.

Pojawiły się zarówno głosy popierające zmiany, jak i opinie zwracające uwagę na ochronę środowiska oraz komfort mieszkańców terenów sąsiadujących z torami.

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TO DOPIERO POCZĄTEK ZMIAN

Projekt nie jest jeszcze obowiązującym prawem i może zostać zmodyfikowany na kolejnych etapach prac. Sam kierunek zmian jest jednak wyraźny - ustawodawca chce stworzyć jasne zasady funkcjonowania torów motorowych i ograniczyć problemy, które w ostatnich latach coraz częściej zagrażały ich działalności.

Dla Toru Poznań, ale także wielu innych obiektów w Polsce, może to być jedna z najważniejszych zmian prawnych od lat.