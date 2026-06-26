Traktor jedzie 40 km/h i blokuje drogę. Czy na linii ciągłej wolno go wyprzedzić?

Traktor jedzie 40 km/h, za nim rośnie długa kolumna, a na środku jezdni widzisz linię ciągłą. Czy możesz go wyprzedzić? O legalności manewru decyduje jedno: czy miniesz maszynę bez najechania na linię.

Wyjaśniamy, kiedy wyprzedzanie jest dozwolone, jakich miejsc unikać i jakie konsekwencje finansowe grożą za złamanie przepisów.

Czy można wyprzedzić traktor na linii ciągłej? Jeden szczegół decyduje o wszystkim

Widok jest dobrze znany wielu kierowcom. Traktor jedzie 30-40 km/h, za nim tworzy się długa kolumna samochodów, a na środku jezdni ciągnie się linia ciągła. Wiele osób uważa, że wolno jadący ciągnik daje prawo do wyprzedzania. To błąd.

Przepisy nie zabraniają wyprzedzania traktora tylko dlatego, że obok znajduje się linia ciągła. Zakaz dotyczy jej przekroczenia lub najechania. Jeżeli szerokość pasa pozwala bezpiecznie wyprzedzić ciągnik bez naruszenia oznakowania, manewr jest legalny.

W praktyce zdarza się to rzadko. Najczęściej dopiero wtedy, gdy kierujący traktorem zjedzie maksymalnie do prawej krawędzi jezdni i pozostawi wystarczająco dużo miejsca. Jeśli przestrzeni brakuje, kierowca samochodu musi poczekać.

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O legalności decyduje jeden warunek

Najważniejsze pytanie brzmi: czy da się wyprzedzić traktor, nie najeżdżając na linię ciągłą?

Jeżeli odpowiedź brzmi "tak", a droga zapewnia dobrą widoczność i nie obowiązuje zakaz wyprzedzania, manewr jest zgodny z przepisami.

Sama niska prędkość ciągnika nie daje żadnego wyjątku od obowiązujących zasad. Traktor nie jest również pojazdem wolnobieżnym w rozumieniu przepisów, dlatego nie obowiązują wobec niego żadne szczególne ulgi dla kierowców jadących z tyłu.

Są miejsca, gdzie wyprzedzanie jest zawsze zabronione

Nawet jeśli traktor jedzie bardzo wolno, nie wolno go wyprzedzać:

przed wierzchołkiem wzniesienia,

na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,

na skrzyżowaniu, z wyjątkiem ronda i skrzyżowania z ruchem kierowanym,

tam, gdzie obowiązuje znak B-25 "Zakaz wyprzedzania".

W takich miejscach kierowca musi poczekać na bezpieczny odcinek drogi.

Mandat może być znacznie wyższy, niż wielu kierowców myśli

Za samo najechanie na linię ciągłą grożą kary:

pojedyncza linia P-2 - 100 zł,

- 100 zł, podwójna linia P-4 - 200 zł i 5 punktów karnych.

Znacznie poważniejsze konsekwencje pojawiają się wtedy, gdy kierowca dodatkowo złamie zakaz wyprzedzania wynikający ze znaku lub wykona manewr w miejscu, gdzie przepisy całkowicie go zabraniają. W takim przypadku mandat może wynieść nawet 1000 zł, a na konto trafią kolejne punkty karne.

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Kierowca traktora również ma obowiązki

Przepisy nakładają obowiązek także na kierującego ciągnikiem. Powinien zjechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni i ułatwić wyprzedzanie, jeśli pozwalają na to warunki.

Nie oznacza to jednak obowiązku zatrzymywania się, zjeżdżania do zatoczki czy ryzykowania wjazdu na niebezpieczne pobocze. Jeżeli droga jest zbyt wąska, kolumna samochodów musi po prostu poczekać na odcinek, na którym wyprzedzanie będzie możliwe.

W praktyce obowiązuje prosta zasada: jeśli możesz wyprzedzić traktor bez przekroczenia linii ciągłej i nie obowiązuje żaden inny zakaz, manewr jest legalny. Jeśli wymaga najechania na linię lub wykonania go w miejscu objętym zakazem, pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość. To zwykle kosztuje mniej niż mandat i punkty karne.