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  5. Dacia Bigster z ważną nagrodą. Branża flotowa wybrała jednego z największych zwycięzców roku
Dacia Bigster z ważną nagrodą. Branża flotowa wybrała jednego z największych zwycięzców roku
Dacia Bigster z ważną nagrodą. Branża flotowa wybrała jednego z największych zwycięzców roku Dacia Bigster z ważną nagrodą. Branża flotowa wybrała jednego z największych zwycięzców roku

Dacia Bigster z ważną nagrodą. Branża flotowa wybrała jednego z największych zwycięzców roku

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Dacia Bigster i Renault Master E-Tech electric zdobyły najwyższe uznanie branży flotowej w 15. edycji Fleet Derby 2026. Nagrody trafiły do aut, które przede wszystkim rozwiązują praktyczne problemy firm - obniżają koszty eksploatacji i są gotowe do codziennej pracy.

Wyróżnienia potwierdzają, że flotowe wybory coraz rzadziej zależą od prestiżu, a coraz częściej od użyteczności i dopasowania do operacyjnych potrzeb. Poniżej prezentujemy szczegóły wyników oraz argumenty, które przesądziły o sukcesie obu modeli.

 

Dacia Bigster i Renault Master E-Tech electric nagrodzone w Fleet Derby 2026

Branża flotowa po raz kolejny wyróżniła modele, które stawiają na praktyczność i niskie koszty użytkowania. W 15. edycji Fleet Derby 2026 zwyciężyły Dacia Bigster w kategorii hybrydowych aut osobowych HEV oraz Renault Master E-Tech electric wśród elektrycznych samochodów dostawczych do 3,5 tony.

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To nagrody przyznawane nie za wizerunek czy osiągi, lecz za cechy szczególnie ważne dla firm - funkcjonalność, ekonomikę eksploatacji i dopasowanie do codziennych zadań.

Dacia Bigster z ważną nagrodą. Branża flotowa wybrała jednego z największych zwycięzców roku

Dacia Bigster przekonała floty

Dacia Bigster zdobyła uznanie jako przestronny SUV z napędem hybrydowym, który oferuje rozsądne koszty użytkowania i dużą praktyczność. Dla wielu firm jest ciekawą alternatywą dla droższych SUV-ów segmentu C, ponieważ łączy przestronne wnętrze, automatyczną skrzynię biegów i oszczędny napęd bez konieczności sięgania po modele z wyższej półki cenowej.

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Sukces Bigstera nie jest przypadkowy. Model był doceniany także w poprzednich edycjach konkursu, co pokazuje, że zainteresowanie flot tym samochodem utrzymuje się na wysokim poziomie.

Dacia Bigster z ważną nagrodą. Branża flotowa wybrała jednego z największych zwycięzców roku

Renault Master E-Tech electric wygrał wśród dostawczaków

W kategorii elektrycznych aut dostawczych do 3,5 tony zwyciężył Renault Master E-Tech electric. To model skierowany do firm kurierskich, serwisowych i komunalnych, które coraz częściej muszą uwzględniać strefy niskoemisyjne oraz cele związane z ograniczaniem emisji.

Dużą zaletą Mastera jest szeroka gama wersji nadwoziowych i możliwości zabudowy. Dzięki temu samochód można dopasować do różnych zadań transportowych, zachowując funkcjonalność oczekiwaną od klasycznego dostawczaka.

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Co pokazują wyniki Fleet Derby 2026?

Tegoroczne wyniki wskazują dwa wyraźne trendy na rynku flotowym. Z jednej strony firmy nadal szukają praktycznych i ekonomicznych samochodów osobowych, czego przykładem jest Dacia Bigster. Z drugiej coraz większe znaczenie zyskują elektryczne auta dostawcze, które pomagają spełniać nowe wymagania dotyczące emisji i działalności w miastach.

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Powtarzające się sukcesy Dacii Bigster i Renault Mastera E-Tech electric pokazują, że dla firm najważniejsze pozostają przewidywalne koszty użytkowania, funkcjonalność i gotowość do codziennej pracy.

Redakcja

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Data publikacji: 22.06.2026 20:28
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