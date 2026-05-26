Dacia Sandero bije konkurencję. Najczęściej rejestrowane auto w Europie

Dacia Sandero osiągnęła 19 305 rejestracji i w kwietniu 2026 była najczęściej rejestrowanym autem w Europie. Rynek nowych aut na kontynencie urósł rok do roku o 6,4 proc.

Jednocześnie rejestracje aut w pełni elektrycznych wzrosły o 38 proc., a chińskich marek o 114 proc., co stawia klasyczne bestsellery wobec gwałtownie rosnącej konkurencji. Te zderzające się trendy wyznaczają nowy układ sił na rynku.

DACIA SANDERO LIDEREM W EUROPIE. KWIECIEŃ 2026 NA RYNKU NOWYCH AUT

Dacia Sandero była najczęściej rejestrowanym nowym autem w Europie w kwietniu 2026 r. Model osiągnął 19 305 rejestracji i wyraźnie wyprzedził takich rywali jak Peugeot 208 czy Volkswagen Golf. Dane Dataforce pokazują, że europejski rynek urósł rok do roku o 6,4 proc., a w czołówce nadal dominują dobrze znane modele masowe.

Na drugim miejscu znalazł się Peugeot 208 (17 270 szt.), a podium zamknął Volkswagen Golf (17 139 szt.). Tuż za nimi uplasowały się Volkswagen T-Roc i Renault Clio, co potwierdza stabilny układ sił w segmencie aut popularnych.

TOP MODELE W EUROPIE – DOMINUJĄ SPRAWDZONE NAZWY

W pierwszej dziesiątce rankingu Dataforce dominują modele, które od lat utrzymują wysoką sprzedaż. Oprócz Sandero, 208 i Golfa w zestawieniu znalazły się m.in. Volkswagen Tiguan, Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008, Opel Corsa i Skoda Octavia.

Wyniki jasno pokazują, że europejscy klienci nadal stawiają na auta kompaktowe, miejskie i dobrze znane. Nowości oraz mniej popularne marki wciąż mają trudniej przebić się do czołówki.

ELEKTRYKI ROSNĄ O 38 PROC. ROK DO ROKU

Choć ranking zdominowały auta spalinowe, segment elektryczny w Europie przyspiesza. W kwietniu 2026 r. rejestracje samochodów elektrycznych wzrosły o 38 proc. rok do roku.

Najlepiej sprzedającym się elektrykiem była Skoda Elroq z wynikiem 10 717 rejestracji. Model wyprzedził nawet spalinową Skodę Kodiaq (10 641 szt.), co pokazuje rosnącą konkurencyjność EV.

CHIŃSKIE MARKI CORAZ SILNIEJSZE – WZROST O 114 PROC.

Dużą zmianą na rynku jest dynamiczny wzrost chińskich producentów. W kwietniu ich łączna sprzedaż wzrosła aż o 114 proc. rok do roku.

Najwięcej aut sprzedał SAIC (30 074 szt.), przed BYD (28 186) i Chery (25 656). Najlepiej sprzedającym się chińskim modelem było MG ZS z wynikiem 11 895 rejestracji, co dało mu 16. miejsce w Europie.

CO OZNACZA TO DLA RYNKU?

Kwiecień 2026 r. potwierdza, że europejski rynek nadal opiera się na sprawdzonych, popularnych modelach, takich jak Dacia Sandero, Peugeot 208 czy Volkswagen Golf. Jednocześnie rośnie presja ze strony dwóch kierunków: elektryfikacji oraz chińskich marek.

EV rosną szybciej niż cały rynek, a chińscy producenci zaczynają realnie wpływać na strukturę sprzedaży. Na razie nie dominują w czołówce, ale ich dynamika wskazuje, że zmiany w kolejnych miesiącach mogą przyspieszyć.