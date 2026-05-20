Raport jakości 2026: Hyundai zostawia Kię w tyle. 11 punktów różnicy

Hyundai wyprzedził Kię o 11 punktów w tegorocznym Raporcie Jakości i nie jest to marginalna różnica. Przewagę zbudował na podstawie pięciu konkretnych kryteriów: usterek, akcji naprawczych zgłoszonych do UOKiK, danych z przeglądów TÜV, testów na 100 tys. km oraz warunków gwarancji. Poniżej przedstawiamy szczegóły metodologii, obszary przewagi Hyundaia i praktyczne konsekwencje tej różnicy dla kierowców oraz flot.

Choć obie marki od lat są uznawane za blisko spokrewnione technologicznie, tegoroczne zestawienie pokazuje wyraźne rozjechanie wyników. Hyundai zyskał przewagę nie w jednym obszarze, lecz w kilku kluczowych kategoriach, które bezpośrednio wpływają na codzienną eksploatację samochodu.

JAK POWSTAJE RAPORT JAKOŚCI? PIĘĆ KRYTERIÓW OCENY SAMOCHODÓW

Raport Jakości nie opiera się na jednym wskaźniku, lecz na pięciu niezależnych filarach, które razem pokazują realną jakość samochodów w codziennej eksploatacji. Dzięki temu zestawienie pozwala oddzielić modele dobrze wypadające w marketingu od tych, które faktycznie sprawdzają się w użytkowaniu.

Pierwszym kryterium są typowe usterki, czyli powtarzalne problemy ujawniające się w nowych modelach. Drugim – akcje naprawcze zgłoszone do UOKiK, które obejmują poważniejsze wady i kwestie bezpieczeństwa.

Trzeci filar to wyniki przeglądów TÜV, pokazujące trwałość aut po kilku latach użytkowania. Czwarty obejmuje testy długodystansowe na 100 tys. km, które weryfikują niezawodność w długiej eksploatacji. Ostatnim elementem są warunki gwarancji, czyli deklaracja producenta dotycząca jakości i poziomu wsparcia po sprzedaży.

W tegorocznym zestawieniu oceniono 26 marek, w tym Hyundaia i Kię – producentów z jednego koncernu, które mimo podobnej technologii uzyskały różne wyniki.

HYUNDAI VS KIA: 11 PUNKTÓW RÓŻNICY W RANKINGU JAKOŚCI

W tegorocznym Raportcie Jakości Hyundai wyprzedził Kię o 11 punktów. To różnica, która nie wynika z jednego obszaru, lecz z sumy ocen w kilku kluczowych kategoriach.

Na wynik wpłynęły przede wszystkim:

usterki i ich powtarzalność,

akcje naprawcze UOKiK,

dane z przeglądów TÜV,

testy 100 tys. km,

warunki gwarancji.

Choć Hyundai i Kia korzystają z podobnych rozwiązań technicznych, raport pokazuje, że nie przekłada się to na identyczną jakość końcową. W praktyce oznacza to, że różnice między markami są dziś wyraźniejsze, niż sugeruje ich wspólne pochodzenie.

USTERKI I AKCJE SERWISOWE: KLUCZ DO RÓŻNICY

Największe znaczenie w ocenie mają usterki oraz akcje naprawcze zgłaszane do UOKiK. To właśnie te dane najlepiej pokazują realne problemy użytkowników, a nie deklaracje producentów.

Raport bierze pod uwagę zarówno częstotliwość usterek, jak i ich skalę. W efekcie nawet niewielkie, ale powtarzalne problemy mogą obniżać końcową ocenę marki.

W tym zestawieniu Hyundai uzyskał stabilniejszy wynik, co przełożyło się na jego przewagę nad Kią.

TÜV I TESTY 100 TYS. KM: WERYFIKACJA TRWAŁOŚCI

Dane TÜV oraz testy długodystansowe stanowią najbardziej praktyczny element raportu. Pokazują, jak samochody radzą sobie po czasie i większym przebiegu.

TÜV ujawnia typowe problemy eksploatacyjne, które pojawiają się po kilku latach, natomiast testy 100 tys. km sprawdzają trwałość w warunkach intensywnego użytkowania.

W tym obszarze Hyundai również wypadł lepiej, co w połączeniu z innymi kryteriami zbudowało przewagę 11 punktów nad Kią.

CO OZNACZA WYNIK DLA KIEROWCÓW?

Różnica w rankingu nie jest tylko statystyką. W praktyce może oznaczać mniejsze ryzyko awarii, rzadsze wizyty w serwisie i bardziej przewidywalne koszty eksploatacji.

Dla klientów indywidualnych to wskazówka przy wyborze auta, a dla flot – sygnał dotyczący niezawodności i przestojów operacyjnych. Choć obie marki pozostają w czołówce rynku, raport pokazuje, że Hyundai oferuje dziś bardziej stabilny poziom jakości.

Tegoroczny Raport Jakości potwierdza, że nawet marki z jednego koncernu mogą różnić się pod względem niezawodności. Hyundai wyprzedził Kię o 11 punktów, a przewaga wynika z wielu drobnych, ale powtarzalnych różnic w kluczowych obszarach.

Dla rynku to czytelny sygnał: wspólna technologia nie gwarantuje identycznej jakości końcowej, a szczegóły w dopracowaniu modeli mają dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek.