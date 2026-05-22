Duży SUV za mniej niż 80 tys. zł. Bestune T77 z automatem i LPG w nowej ofercie

Bestune T77 kosztuje teraz 77 700 zł — to duży SUV z automatem i opcją LPG w promocji. Propozycja okazuje się zaskakująco agresywna cenowo w segmencie SUV-ów o długości 4,5 metra, konkurując gabarytami z Hyundaiem Tucsonem i Kią Sportage.

W wersji Comfort samochód ma 1,5‑litrowe turbo 160 KM, dwusprzęgłowy automat oraz bogate wyposażenie obejmujące między innymi panoramiczny dach i 12,3‑calowy ekran. Promocja może szybko poprawić widoczność marki na rynku polskim.

BESTUNE T77 W WYPRZEDAŻY ROCZNIKA: DUŻY SUV ZA 77 700 ZŁ

Bestune uruchamia wyprzedaż rocznika 2025, a jej najmocniejszym punktem jest SUV T77 w promocyjnej cenie 77 700 zł. To jedna z najbardziej agresywnych ofert w segmencie dużych SUV-ów z automatem, która może pomóc marce szybciej zaistnieć na polskim rynku – gdzie obecna jest dopiero od około roku.

Model T77 ma 4,5 metra długości, czyli rozmiar zbliżony do Hyundaia Tucsona czy Kii Sportage. W wersji Comfort oferuje 1.5-litrowy silnik benzynowy turbo o mocy 160 KM współpracujący z dwusprzęgłową skrzynią automatyczną. Prędkość maksymalna wynosi 190 km/h, a średnie spalanie katalogowe to 8,3 l/100 km.

Dużym wyróżnikiem oferty jest możliwość doposażenia auta w instalację LPG, co może znacząco obniżyć koszty codziennej eksploatacji.

SILNIK I OSIĄGI: 160 KM W SUV-IE SEGMENTU C

Pod maską pracuje 1.5 turbo o mocy 160 KM, które zapewnia przede wszystkim spokojną, codzienną elastyczność. To jednostka nastawiona na komfort jazdy, a nie sportowe osiągi.

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów działa jak klasyczny automat i wpisuje się w oczekiwania klientów szukających prostoty obsługi. W praktyce T77 nie udaje auta sportowego – to typowy SUV do codziennej jazdy.

Spalanie na poziomie 8,3 l/100 km plasuje go w środku stawki dla tej klasy, a LPG może być realnym sposobem na obniżenie kosztów użytkowania.

WYPOSAŻENIE: PANORAMA, SKÓRA I CYFROWE ZEGARY W STANDARDZIE

Już wersja Comfort jest zaskakująco bogato wyposażona. W standardzie znajdziemy m.in. 18-calowe felgi, panoramiczny dach, dostęp bezkluczykowy oraz tapicerkę z ekoskóry.

Do tego dochodzą podgrzewane fotele, automatyczna klimatyzacja oraz kamera cofania z tylnymi czujnikami parkowania – co przy 4,5-metrowym nadwoziu realnie ułatwia codzienne manewry.

Na pokładzie jest także cyfrowy zestaw wskaźników (8 cali) oraz ekran multimediów 12,3 cala, co nadaje wnętrzu nowoczesny charakter jak na tę półkę cenową.

CENA NA TLE KONKURENCJI: NAJNIŻSZY PRÓG WEJŚCIA W SEGMENT

Promocyjna cena 77 700 zł ustawia Bestune T77 bardzo agresywnie na tle rynku. Wśród chińskich konkurentów tańsze są tylko mniejsze modele, jak MG3 (od 66 500 zł) czy BAIC 3 (od 74 900 zł).

Ważna różnica polega jednak na klasie auta – T77 to pełnoprawny SUV o długości 4,5 m, z automatem i bogatszym wyposażeniem standardowym. W tej cenie trudno znaleźć bezpośredniego rywala o podobnych gabarytach.

WPŁYW NA RYNEK: ROSNĄCA PRESJA CENOWA

Wyprzedaż Bestune pokazuje, że konkurencja między chińskimi markami w Polsce zaczyna się zaostrzać. Nie chodzi już tylko o wejście na rynek, ale o walkę ceną i wyposażeniem.

T77 staje się jednym z punktów odniesienia w segmencie budżetowych SUV-ów. Łączy niską cenę wejścia z dużym nadwoziem, automatem i bogatą specyfikacją, co może wymusić reakcję konkurencji.

Jeśli trend się utrzyma, presja cenowa w segmencie SUV-ów będzie dalej rosnąć, a klienci zyskają coraz szerszy wybór w niższych budżetach.