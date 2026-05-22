Tachografy w busach od 2026 roku? Spór narasta przed kluczową zmianą przepisów

Tachografy w busach wywołują gorący spór jeszcze przed wejściem zmian w życie 1 lipca 2026 roku. Niemieckie służby już karzą kierowców, jeśli urządzenie jest zamontowane i nieużywane, a Włochy opublikowały listę wyjątków pozwalających na tryb out w określonych dobach.

W Polsce GITD potwierdził datę, lecz nie przedstawił szczegółowych wytycznych, co utrzymuje przewoźników w niepewności. Spór dotyczy momentu rozpoczęcia używania tachografu, katalogu wyjątków i wysokości kar wynikających z różnych interpretacji przepisów.

Niemiecka kontrola nie czeka na unijną datę

Niemcy już teraz egzekwują przepisy dotyczące tachografów w busach, mimo że unijny obowiązek ma formalnie zacząć obowiązywać dopiero 1 lipca 2026 roku. W jednej ze spraw dotyczących polskiego przewoźnika inspekcja BALM uznała, że skoro urządzenie jest zamontowane w pojeździe, musi być używane zgodnie z zasadami.

Kierowca został ukarany, co wywołało w branży duże zaskoczenie. Kluczowy wniosek jest prosty: w Niemczech liczy się stan faktyczny pojazdu, a nie sama data wejścia przepisów.

Niemieckie prawo krajowe działa surowiej niż unijne terminy

Podstawą jest niemieckie rozporządzenie Fahrpersonalverordnung, które obejmuje pojazdy o DMC 2,8–3,5 t. Wskazuje ono, że jeśli pojazd ma tachograf – analogowy, cyfrowy lub inny dopuszczony rejestrator – kierowca ma obowiązek go obsługiwać.

W praktyce oznacza to, że wcześniejszy montaż urządzenia może automatycznie uruchomić obowiązki, nawet jeśli unijny termin jeszcze nie wszedł w życie.

Luka interpretacyjna w UE rośnie

Sprawa ujawnia szerszy problem: te same przepisy mogą być inaczej interpretowane w różnych krajach. Między unijną datą 1 lipca 2026 roku a krajową praktyką kontroli powstaje luka, która zwiększa ryzyko dla przewoźników.

W efekcie firmy transportowe mogą spotkać się z różnymi wymaganiami w zależności od kraju kontroli.

WŁOCHY DOPRECYZOWUJĄ ZASADY: KIEDY TACHOGRAF MOŻE BYĆ WYŁĄCZONY

Włochy jako jeden z pierwszych krajów opublikowały bardziej szczegółową interpretację nowych przepisów. Zgodnie z nią obowiązek stosowania tachografu zacznie obowiązywać od 1 lipca 2026 roku, ale przewidziano też sytuacje, w których urządzenie może pozostać w trybie „out”.

Kluczowy jest charakter pracy kierowcy. Jeśli w danym dniu nie wykonuje on transportu międzynarodowego ani kabotażowego, a jazda nie stanowi głównej aktywności, tachograf nie musi być aktywny.

To wprowadza praktyczne rozróżnienie pracy dobowej, które w Polsce nie zostało jeszcze jasno opisane.

POLSKA: JEST DATA, BRAKUJE SZCZEGÓŁÓW

Główny Inspektorat Transportu Drogowego potwierdza termin 1 lipca 2026 roku i zakres obowiązku wynikający z unijnych przepisów – dotyczy on międzynarodowego transportu rzeczy i kabotażu w pojazdach o DMC powyżej 2,5 tony (zestaw z przyczepą lub naczepą).

Problem polega na tym, że w Polsce wciąż brakuje szczegółowych wytycznych interpretacyjnych. Nie wiadomo, jak traktować sytuacje mieszane ani jak kontrolowane będą przejazdy krajowe w kontekście nowych obowiązków.

W efekcie przewoźnicy znają termin, ale nie znają zasad praktycznego stosowania przepisów.

PRAKTYKA BRANŻY: WYŚCIG Z CZASEM I RYZYKO KAR

Firmy transportowe już dziś zaczynają montować tachografy, chcąc uniknąć kolejek przed lipcem. Problem w tym, że wcześniejszy montaż może oznaczać wcześniejsze obowiązki w niektórych krajach.

Najbardziej restrykcyjne podejście widać w Niemczech. Tam inspekcja BALM uznała, że sam fakt obecności tachografu w pojeździe wymusza jego używanie, nawet jeśli formalny obowiązek dla busów jeszcze nie wszedł w życie.

Z kolei Włochy dopuszczają bardziej elastyczne podejście, zależne od rodzaju pracy w danym dniu. Ta różnica pokazuje, jak duże ryzyko interpretacyjne powstaje w całej Unii Europejskiej.

RÓŻNE INTERPRETACJE W UE = REALNE RYZYKO DLA PRZEWOŹNIKÓW

Rozbieżności między krajami stają się jednym z największych problemów branży transportowej. Ten sam pojazd może być traktowany inaczej w zależności od kraju kontroli.

W Niemczech tachograf oznacza obowiązek natychmiastowego używania. We Włoszech możliwe są wyjątki zależne od rodzaju pracy w danym dniu. Polska na razie nie przedstawiła własnej, szczegółowej interpretacji.

To oznacza, że przewoźnicy funkcjonują dziś w systemie niejednolitych zasad, gdzie ryzyko mandatu zależy od kraju i podejścia kontrolera.

CO DALEJ Z TACHOGRAFAMI W BUSACH?

Do 1 lipca 2026 roku branżę czeka okres niepewności. Kluczowe będą krajowe interpretacje przepisów oraz praktyka kontroli na granicach i w trakcie transportu międzynarodowego.

Bez jednolitych wytycznych przewoźnicy muszą liczyć się z tym, że te same przepisy będą egzekwowane inaczej w różnych państwach UE. To z kolei może oznaczać dodatkowe koszty, ryzyko kar i konieczność ostrożniejszego planowania tras.