Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Koniec sprawdzania tablic przy rejestracji auta? Kierowcy zyskają prostsze zasady
Koniec sprawdzania tablic przy rejestracji auta? Kierowcy zyskają prostsze zasady

Koniec sprawdzania tablic przy rejestracji auta? Kierowcy zyskają prostsze zasady

  • 6 minut

Urzędnik ma ufać właścicielowi pojazdu i jego oświadczeniu o stanie tablic, bez fizycznej weryfikacji. Zmiana ma uprościć procedury przy zachowaniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego i skrócić obsługę w wydziałach komunikacji. Rozporządzenie planowane na 10 czerwca pozostaje niepewne z powodu trwającej ścieżki legislacyjnej, a projekt przewiduje także przejście na e-Doręczenia przy rejestracji online.

Dziś kierowca, który chce zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne po zakupie auta, musi liczyć się z możliwością ich fizycznej kontroli w urzędzie. Resort infrastruktury chce jednak uprościć cały proces i przenieść odpowiedzialność za ocenę stanu tablic na właściciela pojazdu. W praktyce urzędnik miałby opierać się wyłącznie na złożonym oświadczeniu, bez dodatkowej weryfikacji na miejscu.

Zmiana w praktyce: urzędnik będzie polegać na oświadczeniu właściciela

W praktyce to koniec jednej z najbardziej uciążliwych formalności przy zachowaniu tablic. Właściciel zamiast przynosić je do wydziału komunikacji złoży pisemne oświadczenie, że są czytelne, nieuszkodzone i nadają się do dalszego używania. Urzędnik oprze decyzję na tym oświadczeniu, a nie na bezpośredniej ocenie tablic przyniesionych przez petenta.

  Sprawdź ofertę samochodów zweryfikowanych z pewną historią

Zmiana dotyczy sytuacji, w której kierowca chce zatrzymać dotychczasowe oznaczenia przy rejestracji pojazdu. Do tej pory musiał spełnić dwa warunki: dobrej jakości tablice i naklejka legalizacyjna oraz zgodność tablic z aktualnym wzorem, czyli z unijnymi gwiazdkami. Z tego powodu nie dało się zachować czarnych tablic ani tych z flagą Polski. Teraz odpowiedzialność za potwierdzenie stanu przenosi się na oświadczenie właściciela.

Kiedy nowe rozporządzenie ma wejść w życie i jakie są niepewności

Formalnie projekt ma wejść w życie 10 czerwca, ale ten termin pozostaje niepewny. Materiał źródłowy wskazuje, że propozycja wciąż jest na etapie prac legislacyjnych i zbiera opinie, a przed nią nadal pełna ścieżka opiniodawcza. W praktyce data startu może się jeszcze przesunąć.

Mimo tej niepewności kierunek zmian wydaje się przesądzony. Ministerstwo Infrastruktury rezygnuje z obowiązku fizycznego pokazywania tablic w wydziale komunikacji przy zachowaniu ich dotychczasowego numeru. To wyraźne uproszczenie wobec obecnej praktyki, w której petent musi przynieść tablice do weryfikacji.

Zobacz także: Polacy kupują auta inaczej niż kiedyś. Liczy się kalkulacja, nie prestiż

Projekt nie obejmuje jednak wszystkich kompletów tablic. Zachować będzie można tylko tablice czytelne, nieuszkodzone i zgodne z aktualnym wzorem, czyli z unijnymi gwiazdkami. W praktyce utrzymuje to obecne zasady wobec starszych zestawów, takich jak czarne tablice czy tablice z flagą Polski, których nadal nie da się zachować.

Dodatkowo rozporządzenie porządkuje obieg dokumentów przy rejestracji online. Przy wniosku składanym przez internet przewidziano przejście na e-Doręczenia, co wpisuje się w szerszy kierunek cyfryzacji tej procedury. Rejestracja przez mObywatela pozostaje na dalszym planie, bo do tego rozwiązania droga jest jeszcze długa.

Jak wyglądała dotychczasowa procedura: pokaz tablic i naklejka legalizacyjna

Dotychczas procedura była znacznie mniej wygodna, niż sugeruje współczesny system rejestracji. Jeśli właściciel chciał zachować dotychczasowe tablice, musiał udać się do wydziału komunikacji i fizycznie je przedstawić urzędnikowi. Na tej podstawie pracownik oceniał, czy są czytelne, nieuszkodzone i nadają się do dalszego użytku.

Znaczenie miała także zgodność z aktualnym wzorem. Zachować można było tylko tablice z unijnymi gwiazdkami. Czarne tablice oraz tablice z flagą Polski nie spełniały tego warunku, nawet jeśli technicznie pozostawały w dobrym stanie.

Cały mechanizm opierał się na osobistej weryfikacji w urzędzie i kończył się zalegalizowaniem tablic, za które trzeba było zapłacić. Taki relikt utrzymywał się mimo cyfryzacji i dostępności usług online. Projekt upraszcza ten etap i zastępuje oględziny oświadczeniem właściciela pojazdu.

Konsekwencje dla kierowców i urzędów — szybciej, ale z ryzykiem nadużyć

Dla kierowców zmiana oznacza mniej biegania z tablicami po urzędach i prostszą ścieżkę przy zachowaniu dotychczasowych numerów rejestracyjnych. Jeśli projekt wejdzie w życie, wydział komunikacji nie będzie już oceniał stanu tablic naocznie, lecz oprze się wyłącznie na oświadczeniu właściciela. Cała procedura powinna się dzięki temu skrócić i uprościć.

Dla administracji to również odciążenie. Znika anachroniczny element obsługi, który w czasach cyfryzacji wyglądał jak relikt sprzed lat. Zamiast fizycznej weryfikacji tablic i wydawania naklejki legalizacyjnej urzędnik przyjmie deklarację petenta, co ograniczy liczbę czynności i przyspieszy obieg spraw.

Ryzyko jednak nie znika całkowicie. Skoro decyzja ma opierać się na oświadczeniu właściciela, system w teorii staje się bardziej podatny na nadużycia. Projekt zbiera pozytywne opinie, lecz termin 10 czerwca wygląda ambitnie, bo przed przepisami nadal pozostaje pełna ścieżka opiniodawcza.

Rejestracja online i e-Doręczenia. Jakie kolejne zmiany zapowiada Ministerstwo

Ministerstwo Infrastruktury nie zatrzymuje się na jednym ułatwieniu. Projekt rozporządzenia przewiduje także przejście na e-Doręczenia przy składaniu wniosku o rejestrację przez internet. To logiczny krok, bo skoro część spraw załatwimy zdalnie, urzędowa korespondencja powinna trafić do cyfrowego obiegu.

Zmiana wpisuje się w szerszy trend porządkowania procedur rejestracyjnych, które przez lata pozostawały zaskakująco papierowe. Z jednej strony kierowcy mogą pozostawić poprzednie tablice rejestracyjne, z drugiej wciąż musieli przychodzić do urzędu tylko po to, by urzędnik sprawdził ich stan. Teraz ten etap ma zniknąć, a cała procedura ma oprzeć się na oświadczeniu właściciela pojazdu.

Przeczytaj: Ostatnie dni na redukcję punktów karnych. WORD-y pękają w szwach

W praktyce to mniej wizyt w wydziale komunikacji i mniej punktów, na których sprawa mogła się zatrzymać. Cyfryzacja rejestracji nie jest jednak domknięta. Materiał wskazuje dalszy kierunek: możliwość rejestracji pojazdu przez mObywatela, do której droga wciąż jest długa.

Na razie najbliżej wejścia w życie pozostaje zmiana dotycząca tablic i oświadczenia właściciela. Termin 10 czerwca brzmi ambitnie i optymistycznie, bo projekt wciąż przechodzi ścieżkę opiniodawczą. Kierunek zmian jest jednak czytelny: mniej uznaniowości po stronie urzędu, więcej odpowiedzialności po stronie właściciela i większy udział narzędzi cyfrowych w rejestracji pojazdów.

To dopiero początek zmian, które mogą przyspieszyć rejestrację i odciążyć wydziały komunikacji, ale też stawiają nowe wymagania dotyczące odpowiedzialności właściciela pojazdu. Praktyka pokaże, czy uproszczenie formalności nie otworzy drogi do nadużyć, czy też przyniesie realną ulgę dla kierowców i urzędników.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 22.05.2026 14:21
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Mercedes-Benz AMG CLS 53 4matic+ - znowu robi zamieszanie
Zobacz również
Duży SUV za mniej niż 80 tys. zł. Bestune T77 z automatem i LPG w nowej ofercie

Duży SUV za mniej niż 80 tys. zł. Bestune T77 z automatem i LPG w nowej ofercie

Bestune T77 kosztuje teraz 77 700 zł — to duży SUV z automatem i opcją LPG w promocji. Propozycja okazuje się zaskakująco agresywna cenowo w...
Tachografy w busach od 2026 roku? Spór narasta przed kluczową zmianą przepisów

Tachografy w busach od 2026 roku? Spór narasta przed kluczową zmianą przepisów

Tachografy w busach wywołują gorący spór jeszcze przed wejściem zmian w życie 1 lipca 2026 roku. Niemieckie służby już karzą...
DS N°8 Jules Verne obiecuje 688 km zasięgu. Francuzi celują w Teslę i BMW

DS N°8 Jules Verne obiecuje 688 km zasięgu. Francuzi celują w Teslę i BMW

DS N°8 Jules Verne deklaruje zasięg WLTP na poziomie 688 km, korzysta z baterii o pojemności 97,2 kWh, oferuje 350 KM i waży blisko 2,3 tony....
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Polecamy
Polecamy
Kategorie
Kategorie newsów
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik