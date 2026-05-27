Eksperci alarmują kierowców elektryków. Publiczna ładowarka może stać się furtką dla hakerów

BSI ostrzega, że każde podłączenie auta do publicznej ładowarki otwiera cyfrową ścieżkę między pojazdem, stacją i siecią energetyczną, którą mogą wykorzystać napastnicy. Największe ryzyko wiąże się z protokołem OCPP i zarządzaniem certyfikatami zaufania — ich słabości mogą pozwolić na przejęcie kontroli nad wieloma punktami jednocześnie.

Skutki obejmują zablokowane ładowanie, uszkodzenia sprzętu i skoordynowane ataki destabilizujące lokalną sieć, a wraz z rozwojem ładowania dwukierunkowego rosną obawy o skalę takich incydentów. Poniżej konkrety i scenariusze, które powinny zainteresować operatorów i kierowców.

Publiczne ładowarki aut elektrycznych pod lupą. BSI ostrzega przed nowym ryzykiem

Publiczne ładowarki samochodów elektrycznych coraz mocniej przypominają element infrastruktury cyfrowej, a nie tylko zwykłe źródło prądu. Niemiecki urząd BSI ostrzega, że każda sesja ładowania uruchamia komunikację między autem, stacją, operatorem i siecią energetyczną. Jeśli którykolwiek z tych elementów zostanie źle zabezpieczony, cyberatak może dotknąć nie tylko pojedynczego kierowcę, ale nawet większą część infrastruktury.

Eksperci podkreślają, że problem nie dotyczy wyłącznie przyszłości. Wraz z rozwojem elektromobilności rośnie liczba punktów ładowania, a wraz z nią skala potencjalnych zagrożeń. Szczególnie ważne stają się dziś standardy komunikacji, certyfikaty bezpieczeństwa i sposób zarządzania całą siecią ładowarek.

BSI wskazuje słabe punkty publicznych ładowarek

Zdaniem BSI największe ryzyko kryje się w cyfrowej warstwie komunikacji. Podczas ładowania samochód wymienia dane ze stacją i systemem operatora, a cały proces opiera się na protokołach oraz certyfikatach potwierdzających tożsamość urządzeń.

Kluczową rolę odgrywa tu OCPP, czyli popularny standard komunikacji między ładowarką a operatorem. Problem polega na tym, że jego wdrożenia bywają niejednolite. Jeśli system uwierzytelniania lub zarządzania sesją zostanie źle skonfigurowany, napastnik może próbować przejąć komunikację albo zakłócić działanie infrastruktury.

BSI zwraca też uwagę na certyfikaty bezpieczeństwa. To właśnie one odpowiadają za zaufanie między autem, ładowarką i operatorem. Naruszenie jednego elementu może otworzyć drogę do większej części systemu, dlatego eksperci porównują taki scenariusz do złamania jednego zamka, który chroni całe pomieszczenie, a nie pojedyncze drzwi.

Dodatkowym problemem pozostaje kompatybilność ze starszym sprzętem. Operatorzy często łączą nowoczesne zabezpieczenia z wcześniejszymi rozwiązaniami, aby utrzymać działanie starszych ładowarek. Taki kompromis nie zawsze gwarantuje najwyższy poziom ochrony.

Cyberatak może zatrzymać ładowanie i uszkodzić sprzęt

Skutki udanego ataku nie ograniczają się do przerwanej sesji ładowania. BSI ostrzega, że w źle zabezpieczonych systemach możliwe są również awarie podzespołów, przegrzanie elementów elektrycznych albo uruchomienie zabezpieczeń odcinających zasilanie.

Najgroźniej wygląda scenariusz skoordynowanego ataku na wiele punktów jednocześnie. W takim przypadku napastnik mógłby manipulować obciążeniem sieci, uruchamiając i wyłączając ładowarki w precyzyjnie dobranym momencie. To już nie problem pojedynczego kierowcy, ale potencjalne zagrożenie dla lokalnej infrastruktury energetycznej.

Eksperci podkreślają, że wraz z rozwojem elektromobilności publiczne ładowarki stają się częścią większego ekosystemu energetycznego. Oznacza to, że cyberbezpieczeństwo musi być projektowane równolegle z samą funkcją ładowania, a nie dopiero po wdrożeniu infrastruktury.

Dwukierunkowe ładowanie zwiększa skalę zagrożenia

Nowym wyzwaniem staje się ładowanie dwukierunkowe, czyli technologia pozwalająca nie tylko pobierać energię do auta, ale również oddawać ją do domu lub sieci energetycznej.

BSI ostrzega, że taki model znacząco zwiększa poziom ryzyka. Manipulacja systemem sterowania może dotknąć obu kierunków przepływu energii, a więc wpłynąć nie tylko na samochód, ale też na lokalną sieć.

W praktyce oznacza to, że przejęcie kontroli nad większą liczbą urządzeń mogłoby zaburzyć rozkład obciążeń energetycznych. Im więcej aut i ładowarek będzie działać w takim modelu, tym większe znaczenie zyskają bezpieczne uwierzytelnianie i zarządzanie certyfikatami.

Dlatego producenci i operatorzy coraz częściej mówią o konieczności projektowania bezpieczeństwa już na etapie tworzenia nowych funkcji. Bez tego rozwój technologii może otworzyć cyberprzestępcom zupełnie nowe możliwości działania.

Branża nie mówi o panice, ale chce wspólnych zasad

Branża energetyczna podkreśla, że dotychczas nie odnotowano poważnych incydentów związanych z publicznym ładowaniem aut elektrycznych. Jednocześnie eksperci zaznaczają, że infrastruktura rozwijała się warstwowo i dziś obejmuje samochody, ładowarki, operatorów oraz systemy energetyczne objęte różnymi regulacjami.

To właśnie brak pełnej spójności ma być jednym z największych problemów. Każde słabsze ogniwo może obniżyć poziom ochrony całej sieci, nawet jeśli pozostałe elementy są dobrze zabezpieczone.

Dlatego branża domaga się wspólnych standardów dla całego ekosystemu elektromobilności. Chodzi nie tylko o same auta i ładowarki, ale również o systemy zarządzania energią, komunikację między urządzeniami i sposób aktualizacji zabezpieczeń.

BSI podkreśla, że wraz z rozwojem elektromobilności znaczenie cyberbezpieczeństwa będzie rosło. Publiczna ładowarka przestaje być dziś wyłącznie punktem poboru energii - coraz częściej staje się częścią rozbudowanej infrastruktury cyfrowej, która wymaga ochrony podobnej do innych krytycznych systemów.