Nawet 50 gr taniej na litrze. Orlen, BP, Shell i Moya ruszyły z promocjami na paliwo

Można dziś zaoszczędzić nawet 50 groszy na litrze paliwa. Sieci Moya, Orlen, BP, Shell i Amic uruchomiły promocje z rabatami aktywowanymi w aplikacjach, sięgającymi do 50 gr na litrze.

Najwyższy upust 50 gr oferuje Amic, lecz pełna zniżka wymaga dodatkowych zakupów i obowiązuje z limitem 30 litrów. Sprawdzamy, jak konstrukcja promocji i limity przekładają się na realne oszczędności kierowcy.

GDZIE PALIWO JEST NAJTAŃSZE? AMIC KUSI 50 GR, MOYA STAWIA NA WIĘKSZY LIMIT

Przed wakacjami stacje paliw ruszyły z kolejną falą promocji. Kierowcy mogą dziś obniżyć cenę paliwa nawet o 50 groszy na litrze, ale wysokość rabatu to tylko część całej układanki. Równie ważne są limity litrów, wymagane zakupy dodatkowe i sposób aktywacji promocji.

Najmocniej wygląda obecnie oferta Amic. Sieć reklamuje rabat do 50 gr na litrze, choć pełna zniżka wymaga spełnienia kilku warunków. Standardowo kierowca dostaje 30 gr rabatu po użyciu kuponu w aplikacji. Maksymalne 50 gr pojawia się dopiero po zakupie dodatkowego produktu, np. kawy, hot-doga, pizzy albo płynu do spryskiwaczy. Promocja obejmuje jednak tylko 30 litrów paliwa i działa raz w tygodniu.

Moya podchodzi do tematu bardziej przewidywalnie. Podstawowy rabat wynosi 20 gr na litrze dla benzyny, diesla i paliw premium. Po zakupie produktu gastronomicznego z oferty Caffe Moya lub płynu do spryskiwaczy zniżka rośnie do 35 gr. Kluczowa różnica dotyczy limitu: promocja obejmuje do 50 litrów paliwa w jednej transakcji, co dla wielu kierowców ma większe znaczenie niż najwyższy nominalny rabat.

ORLEN I BP STAWIAJĄ NA APLIKACJE I WEEKENDOWE PROMOCJE

Orlen pozostaje przy dobrze znanym schemacie promocji opartych na aplikacji Vitay. Rabaty zwykle wynoszą od 25 do 35 gr na litrze, ale najwyższe zniżki wymagają aktywacji kuponu lub połączenia tankowania z zakupami pozapaliwowymi.

Sieć najmocniej promuje akcje weekendowe, licząc na większy ruch przed wyjazdami wakacyjnymi. W praktyce oznacza to, że aplikacja staje się dziś obowiązkowym narzędziem do tańszego tankowania.

Podobnie działa BP. Użytkownicy programu BPme mogą raz w tygodniu zatankować paliwo z rabatem 35 gr na litrze po aktywowaniu kuponu w aplikacji. W przypadku LPG zniżka wynosi 15 gr/l. Promocja obejmuje do 50 litrów paliwa tygodniowo i ma obowiązywać do końca czerwca 2026 roku.

BP dorzuca także dodatkowe akcje dla paliw premium. W czwartki i niedziele diesel premium można zatankować w cenie zwykłego oleju napędowego. To wyraźny sygnał, że sieci coraz mocniej próbują przekonywać klientów do droższych produktów bez realnego podnoszenia kosztu tankowania.

SHELL STAWIA NA V-POWER I PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Shell obrał nieco inną strategię niż konkurencja. Zamiast agresywnych rabatów na wszystkie paliwa sieć skupia się głównie na promocji paliw premium V-Power i programie lojalnościowym ClubSmart.

Najważniejsza akcja pozwala codziennie między godziną 14 a 18 tankować V-Power w cenie paliwa standardowego. Shell nie walczy więc bezpośrednio wysokością jednorazowych rabatów liczonych w groszach na litrze, lecz stawia na regularnych klientów korzystających z programu punktowego.

To podejście wyraźnie różni się od promocji stosowanych przez Orlen, BP czy Moyę, gdzie najważniejszy pozostaje szybki i prosty rabat przy dystrybutorze.

JAK DZIAŁAJĄ PROMOCJE NA STACJACH PALIW?

W praktyce niemal wszystkie promocje mają dziś podobny fundament: aplikacja mobilna i aktywowany kupon.

Moya korzysta z aplikacji Super Moya,

Orlen z programu Vitay,

BP z BPme,

Amic z własnej aplikacji mobilnej.

Bez aktywowania kuponu kierowca zwykle nie otrzyma promocyjnej ceny. Drugim ważnym elementem są limity paliwa. Najczęściej promocje obejmują od 30 do 50 litrów na jedną transakcję albo tygodniowy limit tankowania.

Dodatkowe zakupy również odgrywają coraz większą rolę. W wielu przypadkach najwyższy rabat pojawia się dopiero po zakupie kawy, hot-doga, produktu gastronomicznego albo płynu do spryskiwaczy.

DLACZEGO STACJE RUSZYŁY Z PROMOCJAMI PRZED WAKACJAMI?

Moment startu promocji nie jest przypadkowy. Sieci paliwowe przygotowują się do sezonu wakacyjnego, gdy ruch na drogach wyraźnie rośnie, a kierowcy zaczynają mocniej zwracać uwagę na ceny paliw.

Pomaga także sytuacja na rynku hurtowym. Po wcześniejszych wzrostach ceny paliw zaczęły lekko spadać, co daje stacjom większą przestrzeń do organizowania promocji bez mocnego uderzania w marże.

Sieci walczą dziś nie tylko ceną, ale również lojalnością klientów. Rabaty mają zachęcać do instalowania aplikacji, korzystania z programów punktowych i regularnych wizyt na konkretnych stacjach.

Według prognoz Reflex i e-petrol.pl średnia cena benzyny Pb95 może spaść do około 6,35–6,40 zł za litr, a diesla do 6,75–6,80 zł/l. Przy rabatach sięgających 35–50 gr na litrze różnica podczas wakacyjnych wyjazdów może być już wyraźnie odczuwalna dla kierowców.

CO NAPRAWDĘ DECYDUJE O OPŁACALNOŚCI PROMOCJI?

Największy rabat na papierze nie zawsze oznacza najtańsze tankowanie w praktyce. O końcowej opłacalności decydują przede wszystkim:

limit litrów,

częstotliwość dostępnych kuponów,

obowiązkowe zakupy dodatkowe,

wygoda korzystania z aplikacji.

To właśnie dlatego kierowcy coraz częściej porównują nie tylko wysokość rabatu, ale cały mechanizm promocji. W wakacyjnej walce o klienta stacje paliw próbują dziś przyciągnąć kierowców nie tylko ceną przy dystrybutorze, ale całym ekosystemem usług i programów lojalnościowych.