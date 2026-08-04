Fiat wraca do gry w Polsce. Sprzedaż wystrzeliła o 92%

Fiat wyraźnie odbił na polskim rynku. W pierwszym półroczu 2026 r. liczba rejestracji samochodów osobowych wzrosła o 92,3% – z 938 do 1804 egzemplarzy.

Choć marka nadal odpowiada za zaledwie 0,58% rynku, to dynamika wzrostu należy do najwyższych w kraju. Dane pochodzą z raportu PZPM opracowanego na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Fiat niemal podwoił sprzedaż samochodów osobowych w Polsce

Od stycznia do czerwca 2026 r. zarejestrowano w Polsce 1804 nowe samochody osobowe Fiata. To o 866 aut więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 92,3%. Procentowy wynik robi duże wrażenie, choć warto pamiętać, że marka startowała z relatywnie niskiego poziomu sprzedaży.

Mimo tak mocnego odbicia Fiat zajmuje dopiero 30. miejsce w rankingu marek, a jego udział w rynku wynosi około 0,58%. Oznacza to, że wzrost nie przekłada się jeszcze na silną pozycję wśród największych producentów obecnych w Polsce.

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Fiat Professional nadal pozostaje najmocniejszą stroną marki

Znacznie lepiej wygląda sytuacja w segmencie samochodów dostawczych. Fiat Professional zarejestrował 4016 nowych aut, poprawiając wynik sprzed roku o 20,3%. Marka zajęła 5. miejsce na rynku z udziałem wynoszącym 10,6%.

Liderem pozostaje Fiat Ducato, który znalazł 2923 nabywców. Model był drugim najczęściej rejestrowanym samochodem dostawczym w Polsce, ustępując jedynie Renault Masterowi.

Łącznie Fiat urósł w Polsce o ponad 36%

Po zsumowaniu samochodów osobowych i dostawczych Fiat zarejestrował w Polsce 5820 pojazdów w pierwszym półroczu 2026 r. Rok wcześniej było ich 4277, co oznacza wzrost o około 36,1%.

Samochody osobowe: 1804 szt. (+92,3%)

1804 szt. (+92,3%) Samochody dostawcze: 4016 szt. (+20,3%)

4016 szt. (+20,3%) Łącznie: 5820 szt. (+36,1%)

Grande Panda i Fiat 500 mają napędzać odbudowę marki

Fiat wskazuje, że za poprawę wyników w Europie odpowiadają przede wszystkim Grande Panda, Pandina oraz Fiat 500. Pandina pozostaje liderem segmentu A we Włoszech, natomiast Fiat 500 odzyskał pozycję lidera swojej klasy w Niemczech po wprowadzeniu nowej wersji hybrydowej.

Coraz większe znaczenie zyskuje również Grande Panda, która ma pomóc marce odbudować pozycję w segmencie miejskich samochodów i przyciągnąć nowych klientów także na innych europejskich rynkach.

Europa również notuje wyraźne wzrosty

Według danych ACEA, w pierwszym półroczu 2026 r. zarejestrowano w Unii Europejskiej 188 611 nowych Fiatów i Abarthów, czyli o 31,4% więcej niż rok wcześniej. Po uwzględnieniu Wielkiej Brytanii oraz krajów EFTA wynik wzrasta do 193 898 samochodów, co oznacza wzrost o 28,7%.

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Fiat wraca na ścieżkę wzrostu, ale droga do czołówki jest jeszcze długa

Wyniki z pierwszego półrocza pokazują, że Fiat skutecznie odbudowuje sprzedaż, jednak nadal pozostaje marką o niewielkim udziale w polskim rynku samochodów osobowych. Kolejne miesiące pokażą, czy dynamiczny wzrost okaże się początkiem trwałego trendu, czy jedynie efektem niskiej bazy z ubiegłego roku.