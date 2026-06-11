Google Maps zmienia nawigację. Teraz porozmawiasz z mapą jak z ChatGPT

Google Maps wprowadza dwie funkcje, które mogą realnie zmienić codzienną jazdę: Ask Maps umożliwiające rozmowę z mapą oraz Immersive Navigation pokazujące trasę w trójwymiarze. Dzięki temu zamiast przeklikiwać się przez kolejne ekrany wystarczy zapytać aplikację lub uruchomić polecenie głosowe, a nawigacja szybciej podpowie miejsce postoju czy najlepszy manewr.

Nowe rozwiązania mają jednocześnie zmniejszyć liczbę chwil, w których kierowca odrywa wzrok od drogi, oraz poprawić orientację w trudnych, miejskich warunkach. W Polsce część funkcji działa już w ograniczonym zakresie, ale pełny rollout zaczyna się w USA.

Google Maps zmienia się nie do poznania. Zapytasz mapę o wszystko

Google Maps przygotowuje jedną z największych zmian od lat. Nowe funkcje Ask Maps i Immersive Navigation mają sprawić, że korzystanie z nawigacji stanie się bardziej naturalne, szybsze i mniej rozpraszające podczas jazdy. Zamiast wpisywać kolejne adresy i przeszukiwać listy wyników, użytkownik będzie mógł po prostu rozmawiać z mapą, a sama trasa zyska realistyczny widok 3D.

Ask Maps pozwoli rozmawiać z nawigacją

Nowa funkcja Ask Maps wykorzystuje sztuczną inteligencję Gemini i zamienia Google Maps w osobistego asystenta podróży. Zamiast ręcznie wyszukiwać miejsca, wystarczy zadać pytanie w naturalnym języku.

Można zapytać o najbliższą stację ładowania z kawiarnią, dobrze ocenioną restaurację po drodze czy sklep znajdujący się w pobliżu celu podróży. Co ważne, rozmowa nie kończy się na jednej odpowiedzi. System pozwala doprecyzowywać wyniki według ocen, czasu dojazdu czy własnych preferencji.

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Google korzysta przy tym z ogromnej bazy danych obejmującej ponad 300 mln miejsc na świecie oraz setki milionów opinii użytkowników. Z czasem Ask Maps ma uwzględniać także historię wyszukiwań i zapisane lokalizacje, dzięki czemu odpowiedzi będą coraz lepiej dopasowane do konkretnej osoby.

Dla kierowców oznacza to mniej czasu spędzonego na obsłudze telefonu i mniej sytuacji, w których trzeba odrywać wzrok od drogi.

Immersive Navigation pokaże trasę w 3D

Drugą nowością jest Immersive Navigation, czyli nowy sposób prezentowania trasy. Google odchodzi od klasycznej, płaskiej mapy i stawia na realistyczny widok 3D.

Na ekranie mają pojawiać się budynki, wiadukty, charakterystyczne punkty orientacyjne i ukształtowanie terenu. W najważniejszych momentach system dodatkowo podświetli pasy ruchu, przejścia dla pieszych, sygnalizację świetlną oraz znaki stopu.

Celem nie jest wyłącznie atrakcyjniejszy wygląd mapy. Google chce, aby kierowca wcześniej wiedział, co czeka go za kolejnym skrzyżowaniem lub zakrętem i mógł spokojniej przygotować się do manewru.

Za działanie funkcji odpowiadają modele Gemini analizujące dane ze Street View oraz zdjęcia lotnicze. Dzięki temu trasa ma bardziej przypominać rzeczywisty obraz drogi niż schematyczną mapę.

Google zmienia także komunikaty głosowe

Zmiany obejmują również prowadzenie głosowe. Komunikaty mają być bardziej naturalne i przypominać wskazówki pasażera siedzącego obok kierowcy, a nie sztywne polecenia generowane przez komputer.

W połączeniu z nowym widokiem trasy ma to ułatwić orientację na drodze i ograniczyć sytuacje, w których kierowca wykonuje manewr w ostatniej chwili.

Kiedy nowe funkcje trafią do Polski?

Ask Maps jest już częściowo dostępne, choć obecnie działa w ograniczonym zakresie. Użytkownik musi najpierw wyznaczyć podstawowy cel podróży, a dopiero później może zadawać dodatkowe pytania dotyczące trasy i okolicznych miejsc.

Na pełną premierę Immersive Navigation trzeba jeszcze poczekać. Funkcja startuje najpierw w Stanach Zjednoczonych, a następnie będzie stopniowo trafiać do kolejnych krajów.

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Google zapowiada obsługę na urządzeniach z Androidem i iOS, a także w systemach Android Auto, Apple CarPlay oraz samochodach wyposażonych fabrycznie w usługi Google.

Jedno jest już pewne - Google Maps przestaje być zwykłą nawigacją. Aplikacja coraz bardziej przypomina inteligentnego asystenta, który nie tylko prowadzi do celu, ale również pomaga podejmować decyzje podczas podróży.