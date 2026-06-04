Google udostępnia Android Auto 17.0. Nie wszyscy kierowcy zobaczą zmiany od razu

Android Auto 17.0 trafia na telefony tuż przed długim weekendem, ale nowe opcje nie pojawią się u wszystkich jednocześnie. Najważniejsza nowość to obsługa aplikacji wideo na ekranie samochodu; obraz działa tylko na postoju, a pełne uruchomienie funkcji powiązano z Androidem 17.

Google wdraża aktualizację etapami i chce zamknąć proces w czerwcu, a niecierpliwi mogą skorzystać z ręcznej instalacji pliku APK. To wydanie bardziej przygotowuje grunt pod większą modernizację niż zapewnia natychmiastową rewolucję w aucie.

Android Auto 17.0 już trafia na telefony. Największe zmiany dopiero przed nami

Android Auto 17.0 nie przynosi rewolucji, którą od razu zobaczą wszyscy kierowcy, ale wyraźnie pokazuje kierunek rozwoju systemu. Najważniejszą nowością jest przygotowanie obsługi aplikacji wideo, w tym YouTube'a, bezpośrednio na ekranie multimedialnym samochodu.

Google stawia jednak na bezpieczeństwo. Odtwarzanie obrazu będzie możliwe wyłącznie podczas postoju. Po ruszeniu samochodu system automatycznie wyłączy wideo i pozostawi jedynie ścieżkę dźwiękową. To rozwiązanie ma zapobiegać rozpraszaniu kierowcy podczas jazdy.

Na razie funkcja pozostaje jednak w fazie przygotowań. Google aktywuje obsługę aplikacji wideo dopiero wraz z premierą Androida 17, który ma najpierw trafić na smartfony z serii Google Pixel. Oznacza to, że Android Auto 17.0 bardziej przygotowuje grunt pod większą aktualizację planowaną na drugą połowę roku, niż wprowadza gotowe nowości już dziś.

YouTube w Android Auto, ale tylko na postoju

Najgłośniejsza zmiana w Android Auto 17.0 dotyczy właśnie obsługi aplikacji wideo. Google chce umożliwić oglądanie materiałów na ekranie samochodu podczas postoju, podobnie jak robią to niektóre systemy konkurencji.

Zasada działania jest prosta. Kierowca lub pasażer będzie mógł uruchomić film tylko wtedy, gdy pojazd pozostaje nieruchomy. W momencie rozpoczęcia jazdy obraz zostanie wyłączony, a odtwarzanie ograniczy się do samego dźwięku.

To zgodne z dotychczasową filozofią Android Auto, która od początku stawia na minimalizowanie elementów mogących odciągać uwagę od drogi. W efekcie nowa funkcja ma zwiększyć możliwości systemu bez pogarszania bezpieczeństwa.

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Android 17 będzie kluczowy dla nowych funkcji

Choć Android Auto 17.0 trafia już na smartfony, większość najciekawszych nowości pozostaje jeszcze ukryta. Google uzależniło ich uruchomienie od Androida 17, który nie został jeszcze oficjalnie udostępniony użytkownikom.

W praktyce oznacza to, że sama aktualizacja aplikacji nie wystarczy. Pełna obsługa wideo i część kolejnych funkcji pojawią się dopiero wtedy, gdy smartfon będzie działał na nowej wersji systemu operacyjnego.

To pokazuje strategię Google. Firma etapami wdraża kolejne elementy Android Auto, przygotowując platformę pod większą modernizację planowaną na drugą połowę 2026 roku.

Android Auto 17.0 trafia do użytkowników etapami

Google nie udostępnia nowej wersji wszystkim użytkownikom jednocześnie. Android Auto 17.0 jest wdrażane stopniowo, dlatego część kierowców już widzi aktualizację w Google Play, a inni muszą jeszcze poczekać.

Według informacji branżowych cały proces ma zakończyć się jeszcze w czerwcu. Brak aktualizacji nie oznacza więc problemu z telefonem ani samochodem - urządzenie może po prostu znajdować się w kolejnej turze wdrożenia.

Czy warto instalować Android Auto 17.0 ręcznie?

Najbardziej niecierpliwi użytkownicy mogą zainstalować Android Auto 17.0 ręcznie za pomocą pliku APK. To pozwala ominąć kolejkę i szybciej przejść na najnowszą wersję aplikacji.

Warto jednak pamiętać, że korzyści są obecnie ograniczone. Ręczna instalacja nie odblokuje YouTube'a ani innych funkcji związanych z Androidem 17. Pozwoli jedynie przygotować urządzenie na przyszłe aktualizacje.

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Dlatego sideloading ma dziś sens głównie dla osób, które chcą korzystać z najnowszej wersji oprogramowania bez czekania na oficjalne wdrożenie. Pozostali użytkownicy mogą spokojnie poczekać na aktualizację z Google Play.

Android Auto 17.0 jest więc ważną aktualizacją, ale jej prawdziwe znaczenie poznamy dopiero po premierze Androida 17. To wtedy Google ma uruchomić funkcje, które mogą realnie zmienić sposób korzystania z multimediów w samochodzie.