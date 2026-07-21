Nowy Mercedes-Maybach GLS ma 603 KM. Luksusowy SUV dostał wielkie zmiany

603 KM i 850 Nm - tyle oferuje nowy Mercedes-Maybach GLS 2026. Pod maską pracuje zmodernizowane V8 M177 Evo z miękką hybrydą drugiej generacji, której zintegrowany rozrusznik-generator może chwilowo dorzucić 23 KM.

Na zewnątrz uwagę przyciąga podświetlany grill i napis MAYBACH, a we wnętrzu debiutuje wariant MBUX Superscreen; model trafi do salonów pod koniec 2026 roku.

Mercedes-Maybach GLS 2026 dostał mocniejsze V8 i więcej technologii

Mercedes odświeżył luksusowego SUV-a Maybach GLS. Najważniejszą zmianą jest nowa wersja silnika 4.0 V8 M177 Evo z miękką hybrydą, która rozwija 603 KM i 850 Nm. To o 53 KM i ponad 120 Nm więcej niż wcześniej, dzięki czemu największy SUV Maybacha oferuje jeszcze lepsze osiągi bez rezygnacji z komfortu.

Jednostka współpracuje z układem mild hybrid drugiej generacji. Zintegrowany rozrusznik-generator może chwilowo dostarczyć dodatkowe 23 KM, odpowiada też za odzysk energii, funkcję żeglowania oraz płynniejsze działanie systemu Start&Stop.

Mercedes zadbał również o kulturę pracy silnika. Nowe wałki wyrównoważające skuteczniej tłumią drgania i hałas, dzięki czemu nawet przy wyższej mocy Maybach ma pozostać jednym z najciszej pracujących SUV-ów na rynku.

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Jeszcze większy komfort jazdy

Zmiany objęły także układ kierowniczy, który ma działać bardziej precyzyjnie, nie odbierając samochodowi charakterystycznej miękkości prowadzenia.

Standardem pozostaje pneumatyczne zawieszenie Airmatic z adaptacyjnymi amortyzatorami. System wykorzystuje dane z innych samochodów Mercedesa, aby wcześniej przygotować zawieszenie na nierówności.

Opcjonalnie dostępny będzie E-Active Body Control. Układ analizuje sytuację nawet 1000 razy na sekundę i steruje każdym kołem niezależnie, ograniczając przechyły nadwozia oraz poprawiając stabilność.

Jedną z najbardziej charakterystycznych funkcji pozostaje Curve. W zakrętach nadwozie może przechylić się do 3 stopni do wewnątrz łuku, dzięki czemu pasażerowie odczuwają mniejsze przeciążenia.

Nowy MBUX Superscreen i więcej luksusu

Największą nowością we wnętrzu jest MBUX Superscreen. Pod jedną taflą szkła umieszczono trzy ekrany o przekątnej 12,3 cala, a interfejs przygotowano specjalnie dla modeli Maybach z grafikami w odcieniach różowego złota.

System działa na nowym oprogramowaniu MB.OS i obsługuje sztuczną inteligencję. Asystent głosowy korzysta z ChatGPT, Google Gemini oraz wyszukiwarki Microsoft Bing, dzięki czemu ma prowadzić bardziej naturalne rozmowy z kierowcą.

Nie wszystkim spodoba się jednak wygląd nowego zestawu ekranów. Widoczne ramki i łączenia między wyświetlaczami mogą wydawać się zbyt masywne jak na flagowy model tej klasy.

Lepsze fotele, nagłośnienie i wyciszenie

Mercedes rozbudował także wyposażenie odpowiedzialne za komfort podróżowania.

Przednie fotele otrzymały nowy program masażu z funkcją wibracji, a tylne fotele Executive oferują dodatkowo podparcie łydek. Do oferty trafiła także nowa tapicerka ze skóry Nappa oraz kolejne warianty wykończenia drewnem.

Zmodernizowano system Burmester 3D Surround Sound. Teraz wykorzystuje 15 głośników, wzmacniacz o mocy 710 W i obsługuje Dolby Atmos.

Poprawiono również wyciszenie kabiny oraz system filtracji powietrza. Producent zastosował nowe materiały tłumiące hałas silnika, opon i opływu powietrza, a filtr ma skuteczniej usuwać pyły i zanieczyszczenia.

Subtelny lifting nadwozia

Zmiany zewnętrzne nie są rewolucyjne, ale podkreślają ekskluzywny charakter modelu.

Z przodu pojawił się nowy grill z podświetlaną obwódką oraz podświetlany napis MAYBACH. Opcjonalnie dostępna będzie także podświetlana gwiazda Mercedesa.

Reflektory Digital Light otrzymały nowe detale w kolorze różowego złota, a zderzak zyskał więcej chromowanych elementów.

Z tyłu zastosowano nową klapę bagażnika oraz lampy z trójwymiarowym motywem gwiazdy. Ofertę lakierów rozszerzono o nowe kolory, w tym Dark Petrol i Patagonia Red Metallic, a także kolejne dwukolorowe konfiguracje.

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Standardowo Mercedes-Maybach GLS 2026 będzie oferowany z 22-calowymi felgami, a opcjonalnie dostępne będą 23-calowe obręcze kute.

Sprzedaż modelu ruszy w najbliższym czasie, a pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów pod koniec 2026 roku. Dzięki mocniejszemu V8, nowym technologiom i jeszcze wyższemu poziomowi komfortu Maybach chce utrzymać pozycję jednego z najbardziej luksusowych SUV-ów na rynku.