Historyczny rekord Leapmotora. Tak szybko chińska marka jeszcze nie rosła

Leapmotor osiągnął historyczny wynik. W lipcu 2026 r. producent dostarczył na całym świecie 101 267 samochodów, po raz pierwszy przekraczając granicę 100 tys. aut w jednym miesiącu.

To rezultat o 102 proc. lepszy niż rok wcześniej (50 129 egzemplarzy) i o 8,45 proc. wyższy niż w czerwcu (93 376). Rekordowy wynik pokazuje, że chińska marka błyskawicznie zwiększa skalę działalności i przyspiesza ekspansję na rynkach zagranicznych, również dzięki współpracy ze Stellantis.

Leapmotor przekroczył 100 tys. aut w miesiącu

Jeszcze w maju 2026 r. Leapmotor ustanowił rekord sprzedaży na poziomie 81 569 samochodów. Miesiąc później liczba dostaw wzrosła do 93 376 egzemplarzy, a w lipcu firma osiągnęła kolejny kamień milowy, przekazując klientom 101 267 pojazdów. Oznacza to wzrost o niemal 20 tys. aut w zaledwie dwa miesiące.

Maj 2026: 81 569 samochodów

81 569 samochodów Czerwiec 2026: 93 376 samochodów (+14,47 proc.)

93 376 samochodów (+14,47 proc.) Lipiec 2026: 101 267 samochodów (+8,45 proc.)

Prawie 458 tys. samochodów od początku roku

Od stycznia do końca lipca 2026 r. Leapmotor dostarczył 457 754 samochody. To wynik o 68,42 proc. lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Producent uwzględnia w tych danych zarówno sprzedaż na rynku chińskim, jak i eksport realizowany wspólnie ze Stellantis.

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Firma nie podała jednak, jaka część lipcowych dostaw trafiła poza Chiny.

Leapmotor sprzedaje nie tylko auta elektryczne

Choć Leapmotor kojarzony jest przede wszystkim z samochodami elektrycznymi, oferta producenta obejmuje również modele REEV (Range-Extended Electric Vehicle). To auta napędzane silnikiem elektrycznym, w których silnik benzynowy pełni funkcję generatora energii, zwiększając zasięg pojazdu.

Takie wersje dostępne są m.in. w modelach C10, C11 i C16. Europejski Leapmotor C10 REEV również wykorzystuje benzynowy silnik 1.5 współpracujący z układem elektrycznym.

Nowe modele napędzają rekordową sprzedaż

Producent intensywnie rozwija swoją gamę modelową. W ostatnich miesiącach odświeżono modele C10, C11 i C16, zaprezentowano pierwszy rodzinny minivan D99, a oferta została rozszerzona o modele B01, B10 oraz A05.

Nowe konstrukcje wykorzystują architekturę 800 V, która umożliwia znacznie szybsze ładowanie akumulatorów. Leapmotor stawia na połączenie konkurencyjnej ceny z technologiami, które do niedawna były zarezerwowane głównie dla znacznie droższych samochodów.

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Cel miliona samochodów nadal pozostaje wyzwaniem

Na 2026 rok Leapmotor wyznaczył sobie ambitny cel sprzedaży na poziomie 1 miliona samochodów. Po siedmiu miesiącach producent zrealizował 45,8 proc. planu.

Cel na 2026 r.: 1 000 000 samochodów

1 000 000 samochodów Dostawy styczeń-lipiec: 457 754

457 754 Realizacja planu: 45,8 proc.

45,8 proc. Do osiągnięcia celu pozostało: 542 246 aut

542 246 aut Średnia wymagana od sierpnia do grudnia: około 108 449 samochodów miesięcznie

Oznacza to, że nawet rekordowy lipiec był jeszcze nieco słabszy od średniego wyniku potrzebnego do realizacji rocznego planu. Utrzymanie obecnego tempa wzrostu oraz dalszy rozwój eksportu będą kluczowe, jeśli Leapmotor chce zakończyć 2026 rok z wynikiem miliona dostarczonych samochodów.