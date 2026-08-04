Kia pokonała wszystkich. Nowy test baterii elektryków przyniósł jednoznaczny werdykt

Baterie w samochodach elektrycznych wcale nie zużywają się tak szybko, jak obawia się wielu kierowców. Szwedzka firma Carla przeanalizowała blisko 10 tys. testów akumulatorów w autach z lat 2022-2026 i sprawdziła ich kondycję po przebiegu przekraczającym 100 tys. km.

Najlepszy wynik osiągnęła Kia, której samochody zachowały średnio 96,8 proc. pierwotnej pojemności baterii. Na kolejnych miejscach znalazły się Hyundai (95,4 proc.) oraz Mercedes-Benz (95 proc.).

Kia wygrywa ranking trwałości baterii. Wyniki zaskakują

Analiza Carli pokazuje, że nowoczesne akumulatory litowo-jonowe starzeją się znacznie wolniej, niż jeszcze kilka lat temu zakładano. Po przebiegu przekraczającym 100 tys. km większość badanych samochodów zachowała ponad 90 proc. swojej pierwotnej pojemności.

Liderem zestawienia została Kia z wynikiem 96,8 proc., wyprzedzając Hyundaia (95,4 proc.) i Mercedesa (95 proc.). Tak wysokie rezultaty oznaczają, że nawet intensywnie eksploatowane auta elektryczne nadal oferują bardzo zbliżony zasięg do nowych egzemplarzy.

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Większość producentów przekracza 90 proc. pojemności

W ścisłej czołówce znalazły się również BMW, Ford, Volvo oraz Polestar, co pokazuje, że wysoka trwałość akumulatorów nie jest domeną jednej marki.

Popularne na rynku wtórnym modele również wypadły bardzo dobrze. Volkswagen osiągnął średnio 92,4 proc. pojemności baterii, natomiast Tesla - 90,2 proc.. W zestawieniu uwzględniono także Porsche, Renault oraz Nissana, a wszystkie analizowane marki utrzymały średni wynik na poziomie około 90 proc. lub wyższym.

Stan baterii zależy nie tylko od marki

Eksperci podkreślają, że średni wynik producenta nie gwarantuje identycznego stanu każdego egzemplarza. Na tempo degradacji wpływają m.in. technologia ogniw, sposób chłodzenia akumulatora, częstotliwość szybkiego ładowania oraz styl eksploatacji samochodu.

Oznacza to, że dwa identyczne modele z podobnym przebiegiem mogą różnić się kondycją baterii. Dlatego przed zakupem używanego elektryka warto sprawdzić raport SOH (State of Health) lub wykonać niezależny test akumulatora.

To dobra wiadomość dla kupujących używane elektryki

Wyniki badania pokazują, że obawy dotyczące szybkiego zużycia baterii są często przesadzone. Samochody elektryczne po przebiegu przekraczającym 100 tys. km nadal zachowują bardzo wysoką sprawność akumulatorów, co przekłada się na niewielką utratę zasięgu.

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Jeśli kolejne analizy potwierdzą podobne rezultaty, używane auta elektryczne mogą stać się jeszcze atrakcyjniejsze na rynku wtórnym, a trwałość baterii przestanie być jednym z głównych argumentów przeciwko ich zakupowi.