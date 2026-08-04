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Citroën wydał pilny nakaz STOP DRIVE. Te auta w Polsce nie powinny wyjeżdżać na drogę

Citroën wydał pilny nakaz STOP DRIVE. Te auta w Polsce nie powinny wyjeżdżać na drogę

  • 3 minut

Nie uruchamiaj auta, dopóki nie sprawdzisz numeru VIN. Citroën wydał nakaz STOP DRIVE także dla wybranych egzemplarzy Citroëna C4, DS4 i DS5 zarejestrowanych w Polsce. Powodem jest ryzyko awarii poduszki powietrznej Takata, której uszkodzony generator gazu może podczas wybuchu wyrzucić do kabiny ostre metalowe fragmenty. 

Jeśli po sprawdzeniu numeru VIN pojawi się kod GM3 lub komunikat STOP DRIVE, należy natychmiast przerwać użytkowanie pojazdu i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Wymiana poduszki jest bezpłatna.

Citroën rozszerza akcję STOP DRIVE. Dotyczy także aut w Polsce

Citroën rozszerzył procedurę STOP DRIVE o kolejne pojazdy wyposażone w wadliwe poduszki powietrzne Takata. Choć producent poinformował o objęciu akcją blisko 10 tys. samochodów w Wielkiej Brytanii, polska strona marki potwierdza, że wybrane egzemplarze C4, DS4 i DS5 również mogą wymagać natychmiastowego wycofania z eksploatacji.

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Powodem jest degradacja generatora gazu poduszki Takata, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić do rozerwania obudowy i wyrzucenia metalowych odłamków do wnętrza pojazdu. To jedna z najpoważniejszych akcji serwisowych w historii motoryzacji.

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Które modele Citroëna są objęte akcją?

Nakaz STOP DRIVE może dotyczyć m.in. następujących modeli:

Jednocześnie producent przypomina, że ogólna akcja wymiany poduszek Takata obejmuje szerszy zakres produkcji:

  • C4 – od 2 lutego 2010 r. do 20 maja 2018 r.,
  • DS4 – od 5 maja 2010 r. do 3 lutego 2017 r.,
  • DS5 – od 30 czerwca 2010 r. do 9 lutego 2018 r.

Kod GM3? Nie jeździj samochodem

Najważniejsze jest sprawdzenie numeru VIN na oficjalnej stronie Citroëna. Jeżeli system wyświetli kod kampanii GM3 lub komunikat STOP DRIVE, producent zaleca natychmiastowe zaprzestanie korzystania z samochodu.

Nie należy samodzielnie dojeżdżać do serwisu. Citroën organizuje transport pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz – w razie potrzeby – zapewnia rozwiązania zastępcze. Wymiana wadliwej poduszki powietrznej jest całkowicie bezpłatna.

W Polsce dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem infolinii: +48 22 490 12 62.

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Brak listu nie oznacza, że auto jest bezpieczne

Producent podkreśla, że właściciele samochodów używanych lub importowanych mogą nie otrzymać powiadomienia, jeśli dane w bazach nie są aktualne. Dlatego każdy posiadacz wymienionych modeli powinien samodzielnie zweryfikować numer VIN.

Jeżeli system wyświetli komunikat STOP DRIVE lub kod GM3, należy potraktować go dosłownie i nie korzystać z pojazdu do czasu usunięcia usterki.

Akcja związana z poduszkami Takata po raz kolejny pokazuje, że nawet po wielu latach od produkcji samochodu wada jednego elementu może oznaczać natychmiastowy zakaz dalszej jazdy. Dlatego regularne sprawdzanie numeru VIN pod kątem kampanii serwisowych pozostaje jednym z najważniejszych obowiązków właściciela samochodu.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 04.08.2026 08:30
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