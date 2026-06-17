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  4. American Cars Mania, czyli największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Klasyki i mocne bestie w Katowicach!
American Cars Mania, czyli największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Klasyki i mocne bestie w Katowicach!
American Cars Mania, czyli największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Klasyki i mocne bestie w Katowicach!

American Cars Mania, czyli największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie. Klasyki i mocne bestie w Katowicach!

  • 6 minut

Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie znów zagości w Katowicach. Lotnisko Muchowiec opanują amerykańskie samochody od 19 do 21 czerwca 2026. Przyjadą skrzydlate klasyki z ery lotów na Księżyc i najnowsze mocne bestie. Będą tysiące uczestników zlotu, odwiedzających i przedstawicieli biznesu. Organizatorzy spodziewają się ponad 2000 kultowych aut. Czy padnie rekord?

Co ciekawe z roku na rok wzrasta liczba chętnych, gotowych, żeby zaprezentować swoje auta i bawić się w duchu wolności dawnej Route 66.  W 2024 roku podczas American Cars Mania pojawiło się ich 1387, a w 2025 roku przyjechały 1903 pojazdy. Czy padnie rekord i będzie ich ponad 2000? W Katowicach pojawią się zabytkowe klasyki z wypielęgnowanymi chromami, youngtimery, hot rody, zabytkowe ciężarówki, auta policyjne i mocne bestie z silnikami V8 o mocy 1000 KM. To już XIII edycja Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Amerykańskich – American Cars Mania, która po raz czwarty gościć będzie w Katowicach na lotnisku Muchowiec.

- Zależy nam na kultywowaniu szczególnie tej ginącej, klasycznej motoryzacji z ery lotów na Księżyc, z błyszczącymi chromami i silnikami V8, bo one cały czas brzmią niesamowicie, a do tego wzbudzają pożądanie. Widzę jak przez te 13 lat organizowania American Cars Mania nasz zlot stał się okazją dla posiadaczy tych niezwykłych pojazdów do integracji, wymiany doświadczeń, porozmawiania o swojej pasji i oczywiście nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Dlatego zapraszamy wszystkich właścicieli  samochodów wyprodukowanych w USA – bez względu na ich wiek, a pojazdy wyprodukowane przed 1966 rokiem przyjeżdżają na festiwal za free – mówi Mariusz Wypychowski, organizator i pomysłodawca American Cars Mania.

Festiwal od lat rozrasta się przyciągając właścicieli niezwykłych pojazdów i tysiące odwiedzających z Polski i Europy i świata. Wpisał się na stałe w kalendarz największych europejskich imprez motoryzacyjnych dzięki swojej konsekwencji w rozwoju, a od czterech lat przy wsparciu i gościnności miasta Katowice. 

- Rozwój przemysłu czasu wolnego to z jednej strony szeroko rozumiany sektor usług, a z drugiej strony - jak ma to miejsce w Katowicach - również liczne i różnorodne wydarzenia skierowane do mieszkańców. Doskonałym przykładem jest American Cars Mania, wydarzenie łączące miłośników motoryzacji i amerykańskiego stylu życia z działaniami edukacyjnymi i prozdrowotnymi - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

American Cars Mania: od niewielkiego zlotu do wielkiego, europejskiego festiwalu

Ten kameralny zlot motoryzacyjny przekształcił się przez ponad dekadę w największy festiwal amerykańskiej motoryzacji w Europie z koncertami, strefą cateringową, konkursami Pin-Up Girl, pokazami Low Riderów, czyli skaczących samochodów, strefą dla wystawców i biznesu. Ale co ważne zachował ducha wolności, jak przy pokonywaniu trasy Route 66. Swoboda, luz, nieformalna atmosfera, piknikowy charakter – te właśnie elementy odróżniają American Cars Mania od tradycyjnych targów motoryzacyjnych, przyciągając zarówno entuzjastów motoryzacji, rodziny z dziećmi, ale także przedstawicieli biznesu. To wszystko przy niepowtarzalnych dźwiękach silników V8 i lśniących w słońcu chromowanych elementach zabytkowych aut.
- „Od lat łączymy rozrywkę, edukację motoryzacyjną, działania charytatywne z możliwością prezentacji różnych branż biznesu. Ta nieformalna atmosfera przyciąga pasjonatów motoryzacji i wielu wystawców, którzy chcą zaprezentować się tysiącom osób i uczestnikom zlotu – powiedzmy sobie szczerze w dużo luźniejszej i otwartej formule niż nieco skostniałe targi motoryzacyjne.” – zauważa organizator przedsięwzięcia Adam Rostalski.

Nowości i atrakcje American Cars Mania 2026

Nowością będzie zorganizowany na terenie zlotu Festiwal Wołowiny Beef Master. Mistrzowie kuchni serwować będą wyborne steki, pastrami i burgery na wielu stoiskach. Do tego warsztaty, degustacje, konkursy dla uczestników zlotu na najlepiej przyrządzonego steka i mięsna uczta dla wszystkich! Warsztaty i konkurs poprowadzi Tomasz Strzelczyk „Oddasz fartucha” – mistrz kuchni i grilla, gość specjalny Festiwalu.

Gwiazdą sobotnich koncertów 20.06.26 będzie zespół The Blues Brothers "Soul Mission" (Tribute Show), który pojawi się pod sceną w asyście amerykańskich wozów policyjnych. Do tego wystąpi najlepszy "polski Elvis", czyli zespół The Kings Friends. Następnie na scenę wejdą najlepsi DJ-e w Polsce – DJ Kris i Matys.

W niedzielę 21.06.26 gościem specjalnym American Cars Mania i Strefy Tyskie Zero będzie kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc. Do Katowic przyjedzie jednym ze swoich amerykańskich, zabytkowych samochodów i spotka się z fanami.
Oprócz dobrej zabawy organizatorzy  stawiają także na edukację i profilaktykę zdrowia i przede wszystkim warsztaty z bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas Festiwalu przeprowadzone będą bezpłatne badania medyczne na pokładzie Mobilnego Centrum Zdrowia, czyli potężnego ambulansu medycznego Chevrolet należącego do Fundacji American Cars Mania. W „Strefie zdrowia i bezpiecznej jazdy” będzie można wziąć udział w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy na drodze organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.

W pakiecie dobrych i szalonych emocji, nad imprezą będzie unosił się duch wolności Route 66, której 100-lecie będziemy świętować.

American Cars Mania odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice, pana Marcina Krupy i honorowym patronatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Bilety i informacje na www.americancarsmania.pl.

American Cars Mania 19-21.06.2026.

Największy Festiwal Amerykańskiej Motoryzacji w Europie, Katowice lotnisko Muchowiec.  

Atrakcje: 

  • około 2000 amerykańskich aut - od zabytkowych ciężarówek, klasyków, po youngtimery, Hot Rod do mocnych bestii z 1000 konnymi silnikami. 
  • Goście specjalni: Krzysztof Hołowczyc i Tomasz Strzelczyk „Oddasz fartucha”
  • Low Rider Show - najlepszy pokaz skaczących samochodów w Europie
  • Texas Day (piątek) - konkursy, zabawy zręcznościowe w stylu Country&Western
  • Strefa pojazdów militarnych i policyjnych
  • Wielka strefa cateringowa z Festiwalem Wołowiny Beef Master.
  • koncerty na żywo: Blues Brothers Tribute Show, Elvis – Tribute, DJ Kris i Matys
  • Wybory Miss Pin-Up Girl   
  • Strefa zdrowia i bezpiecznej jazdy 
    (darmowe badania medyczne, warsztaty pierwszej pomocy, symulatory dachowania)
  • Każdy bilet po zarejestrowaniu bierze udział w losowaniu Chryslera 300 

Auta znane z kultowych filmów:

  • Batmobil z filmu Batman  
  • Pojazd Ghostbusters
  • Pickup ze Słonecznego patrolu
  • Dodge Ram Strażnika Texasu  "Złomek" z filmu Auta   
  • Terenówka z Jurassic Park
  • Chevrolet Caprice
  • Camaro z Transformers
  • DeLorean z Powrotu do przyszłości

Paweł Bartocha

Redaktor
Data publikacji: 17.06.2026 10:04
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