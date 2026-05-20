Volvo - Hej Google, czy mogę tutaj zaparkować?

Volvo Cars i Google pracują nad nową generacją inteligentnych rozwiązań dla kierowców, łącząc najlepsze technologie obu firm wykorzystując najnowsze osiągnięcia w dziedzinie AI i Google Gemini.

Podczas konferencji Google I/O, która odbyła się 19–20 maja, firmy pokazały integrację Google Gemini z kamerami nowego Volvo EX60. Dzięki temu (za zgodą kierowcy) system będzie mógł analizować otoczenie samochodu w czasie rzeczywistym i pomagać podczas codziennej jazdy. Auto będzie potrafiło rozpoznawać znaki drogowe, interpretować oznaczenia pasów ruchu, a nawet przekazywać dodatkowe informacje o mijanych miejscach, takich jak restauracje czy zabytki.

Jednym z najbardziej praktycznych zastosowań nowej technologii będzie parkowanie. System odczyta znaki parkingowe i pomoże szybko zrozumieć obowiązujące zasady np. limity czasu postoju, wymagane pozwolenia czy dostępność ładowania dla samochodów elektrycznych. Zamiast zastanawiać się, czy można zostawić auto w danym miejscu, kierowca dostanie jasną odpowiedź od razu.

EX60 świetnie pokazuje, jak samochód może korzystać z informacji o otoczeniu w praktyczny sposób – mówi Alwin Bakkenes, szef globalnego działu inżynierii oprogramowania w Volvo Cars. – Dzięki współpracy z Google możemy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej przenosić możliwości sztucznej inteligencji do świata motoryzacji.

Nowe rozwiązania mają sprawić, że samochody będą bardziej pomocne, intuicyjne i lepiej dopasowane do codziennych potrzeb kierowców. To możliwe dzięki multimodalnym możliwościom modelu Gemini*, procesorowi neuronowemu EX60** oraz nowoczesnej architekturze oprogramowania pojazdu.

Jeszcze bardziej intuicyjna nawigacja dzięki Immersive Navigation od Google Maps

Volvo Cars będzie również jednym z pierwszych producentów, którzy wprowadzą do swoich aut funkcję Immersive Navigation z Google Maps. Nowy widok 3D pomoże kierowcom lepiej orientować się na drodze i łatwiej odnajdywać właściwy kierunek jazdy. Trasa będzie prezentowana z wykorzystaniem realistycznych budynków, tuneli, wiaduktów i innych elementów otoczenia, co ma ułatwić poruszanie się szczególnie w dużych miastach i na skomplikowanych skrzyżowaniach.

System zaoferuje także bardziej naturalne komunikaty głosowe. Zamiast standardowych instrukcji opartych wyłącznie na odległości, kierowca usłyszy np.: „Proszę minąć światła i skręcić w lewo za biblioteką”.

Razem z Volvo Cars tworzymy rozwiązania, które mają realnie poprawiać komfort podróżowania – mówi Patrick Brady, wiceprezes Android for Cars w Google. – W przyszłości Gemini pomoże kierowcom jeszcze lepiej rozumieć otoczenie i sprawi, że jazda stanie się bardziej intuicyjna. Immersive Navigation to największa zmiana w Google Maps od ponad dekady.

Immersive Navigation z Google Maps będzie początkowo dostępne w modelach Volvo EX60, Volvo EX90 i Volvo ES90.

