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KAS uruchomiła jeden portal. Tak kupisz auta z licytacji w całej Polsce

KAS uruchomiła jeden portal. Tak kupisz auta z licytacji w całej Polsce

  • 3 minut

KAS uruchomiła jeden portal dla wszystkich licytacji, co może zmienić sposób zakupu używanych aut i innych zajętych dóbr. eLicytacje KAS działają od 1 lipca i w jednym serwisie zbierają oferty ruchomości, nieruchomości oraz praw majątkowych, dając możliwość wyszukiwania, wpłaty wadium i składania ofert online.

Zapisy na licytacje mają ruszyć 7–10 lipca, pierwsze aukcje około 21 lipca, a od końca lipca dojdą płatności bezgotówkowe i opcja kup teraz.

 

KAS uruchomiła jeden portal dla wszystkich licytacji

Od 1 lipca działa portal eLicytacje KAS, który skupia w jednym miejscu wszystkie licytacje prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową. Dotychczas zainteresowani musieli przeszukiwać Biuletyny Informacji Publicznej poszczególnych izb administracji skarbowej. Teraz wszystkie ogłoszenia są dostępne w jednym serwisie.

  Sprawdź auta używane z gwarancją

Zmiana ma ułatwić zakup majątku zajętego w postępowaniach egzekucyjnych, w tym używanych samochodów. KAS liczy, że centralizacja ofert zwiększy liczbę uczestników licytacji, a tym samym pozwoli uzyskać wyższe ceny sprzedaży.

Jak działa portal eLicytacje KAS?

Nowy serwis pozwala przejść przez większość procedury przez internet. Użytkownik może:

  • wyszukać interesujące przedmioty,
  • sprawdzić szczegóły ogłoszeń,
  • wpłacić wadium,
  • złożyć ofertę podczas licytacji online.

Portal publikuje również informacje o licytacjach tradycyjnych oraz sprzedaży z wolnej ręki, dzięki czemu staje się jednym miejscem do śledzenia wszystkich ofert KAS.

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Nie tylko samochody

Choć największym zainteresowaniem cieszą się używane auta, portal obejmuje znacznie szerszą ofertę. Można znaleźć również:

  • motocykle i inne ruchomości,
  • nieruchomości,
  • prawa majątkowe.

Dzięki temu kupujący nie muszą już przeglądać wielu stron internetowych, aby znaleźć interesujące ich licytacje z całej Polski.

Kiedy ruszą pierwsze licytacje?

Portal działa od 1 lipca, ale pierwsze etapy wdrażania rozłożono w czasie.

Od 7 do 10 lipca użytkownicy mogą zapisywać się do udziału w licytacjach. Pierwsze internetowe aukcje mają rozpocząć się około 21 lipca.

KAS zapowiada także kolejne funkcje. Już pod koniec lipca mają pojawić się płatności bezgotówkowe oraz możliwość zakupu wybranych ruchomości bez udziału w licytacji, w formule zbliżonej do opcji "Kup teraz".

Jak wygląda odbiór i płatność?

Na początku zakupione przedmioty będzie trzeba odebrać osobiście. KAS nie przewiduje jeszcze wysyłki, choć nie wyklucza wprowadzenia takiej możliwości w przyszłości.

Finalizacja transakcji ma być prostsza dzięki płatnościom bezgotówkowym, które będą stopniowo wdrażane wraz z kolejnymi funkcjami portalu.

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Co to oznacza dla kupujących?

Nowy portal przede wszystkim zwiększa przejrzystość rynku licytacji skarbowych. Wszystkie oferty trafiają do jednego miejsca, dzięki czemu łatwiej porównać samochody i inne przedmioty wystawione na sprzedaż w całej Polsce.

Większa dostępność ofert może oznaczać więcej uczestników licytacji i większą konkurencję. Dla kupujących to wygodniejszy dostęp do ogłoszeń, ale jednocześnie mniejsza szansa na zakup auta po wyjątkowo niskiej cenie, jeśli zainteresowanie aukcjami wyraźnie wzrośnie.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 06.07.2026 14:55
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