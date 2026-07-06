KAS uruchomiła jeden portal. Tak kupisz auta z licytacji w całej Polsce
KAS uruchomiła jeden portal dla wszystkich licytacji, co może zmienić sposób zakupu używanych aut i innych zajętych dóbr. eLicytacje KAS działają od 1 lipca i w jednym serwisie zbierają oferty ruchomości, nieruchomości oraz praw majątkowych, dając możliwość wyszukiwania, wpłaty wadium i składania ofert online.
Zapisy na licytacje mają ruszyć 7–10 lipca, pierwsze aukcje około 21 lipca, a od końca lipca dojdą płatności bezgotówkowe i opcja kup teraz.
KAS uruchomiła jeden portal dla wszystkich licytacji
Od 1 lipca działa portal eLicytacje KAS, który skupia w jednym miejscu wszystkie licytacje prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową. Dotychczas zainteresowani musieli przeszukiwać Biuletyny Informacji Publicznej poszczególnych izb administracji skarbowej. Teraz wszystkie ogłoszenia są dostępne w jednym serwisie.
Zmiana ma ułatwić zakup majątku zajętego w postępowaniach egzekucyjnych, w tym używanych samochodów. KAS liczy, że centralizacja ofert zwiększy liczbę uczestników licytacji, a tym samym pozwoli uzyskać wyższe ceny sprzedaży.
Jak działa portal eLicytacje KAS?
Nowy serwis pozwala przejść przez większość procedury przez internet. Użytkownik może:
- wyszukać interesujące przedmioty,
- sprawdzić szczegóły ogłoszeń,
- wpłacić wadium,
- złożyć ofertę podczas licytacji online.
Portal publikuje również informacje o licytacjach tradycyjnych oraz sprzedaży z wolnej ręki, dzięki czemu staje się jednym miejscem do śledzenia wszystkich ofert KAS.
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Nie tylko samochody
Choć największym zainteresowaniem cieszą się używane auta, portal obejmuje znacznie szerszą ofertę. Można znaleźć również:
- motocykle i inne ruchomości,
- nieruchomości,
- prawa majątkowe.
Dzięki temu kupujący nie muszą już przeglądać wielu stron internetowych, aby znaleźć interesujące ich licytacje z całej Polski.
Kiedy ruszą pierwsze licytacje?
Portal działa od 1 lipca, ale pierwsze etapy wdrażania rozłożono w czasie.
Od 7 do 10 lipca użytkownicy mogą zapisywać się do udziału w licytacjach. Pierwsze internetowe aukcje mają rozpocząć się około 21 lipca.
KAS zapowiada także kolejne funkcje. Już pod koniec lipca mają pojawić się płatności bezgotówkowe oraz możliwość zakupu wybranych ruchomości bez udziału w licytacji, w formule zbliżonej do opcji "Kup teraz".
Jak wygląda odbiór i płatność?
Na początku zakupione przedmioty będzie trzeba odebrać osobiście. KAS nie przewiduje jeszcze wysyłki, choć nie wyklucza wprowadzenia takiej możliwości w przyszłości.
Finalizacja transakcji ma być prostsza dzięki płatnościom bezgotówkowym, które będą stopniowo wdrażane wraz z kolejnymi funkcjami portalu.
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Co to oznacza dla kupujących?
Nowy portal przede wszystkim zwiększa przejrzystość rynku licytacji skarbowych. Wszystkie oferty trafiają do jednego miejsca, dzięki czemu łatwiej porównać samochody i inne przedmioty wystawione na sprzedaż w całej Polsce.
Większa dostępność ofert może oznaczać więcej uczestników licytacji i większą konkurencję. Dla kupujących to wygodniejszy dostęp do ogłoszeń, ale jednocześnie mniejsza szansa na zakup auta po wyjątkowo niskiej cenie, jeśli zainteresowanie aukcjami wyraźnie wzrośnie.