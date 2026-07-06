Polski rynek nowych aut wystrzelił. Dacia i Renault wśród największych wygranych

Polski rynek nowych aut ruszył z impetem: w czerwcu zarejestrowano niemal 59 tys. nowych osobówek, a w I półroczu 312 048 egzemplarzy, czyli o 9,4% więcej niż rok temu.

To miesiąc, w którym Dacia wyraźnie przyspieszyła, notując 2.554 rejestracje i awansując w zestawieniach, a Renault zdominowało segment lekkich pojazdów użytkowych z ponad 7 tys. rejestracji w półroczu. Jednocześnie rośnie udział marek chińskich (14,9% w czerwcu) i aut elektrycznych (5,1% udziału w sprzedaży), co zapowiada dalsze przetasowania w drugiej połowie roku.

Polski rynek nowych aut rośnie. Czerwiec przyniósł niemal 59 tys. rejestracji

Polski rynek nowych samochodów osobowych zakończył czerwiec bardzo mocnym wynikiem. Zarejestrowano 58 908 nowych aut, czyli o 19 proc. więcej niż rok wcześniej i o blisko 19 proc. więcej niż w maju.

Od stycznia do końca czerwca zarejestrowano 312 048 nowych samochodów osobowych. To oznacza wzrost o 9,4 proc. rok do roku i potwierdza utrzymujący się wysoki popyt zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i flot.

Jednocześnie na rynku widać coraz większe zmiany. Część producentów zyskuje dzięki dobrej dostępności samochodów, inni tracą przez ograniczone dostawy. Coraz większy udział zdobywają również marki z Chin oraz modele elektryczne.

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Ranking marek. Toyota liderem, Dacia awansuje

Po pierwszym półroczu 2026 liderem polskiego rynku pozostaje Toyota. Za nią znajdują się Škoda i Volkswagen, a pierwszą dziesiątkę uzupełniają BMW, Kia, Audi, Mercedes, Hyundai, Dacia i Volvo.

Dacia była jedną z marek, które najmocniej poprawiły swoją pozycję. W czerwcu zajęła 7. miejsce z wynikiem 2554 rejestracji. To o 26,4 proc. więcej niż w maju i o 21,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Od początku roku marka zarejestrowała 11 220 samochodów, zwiększając sprzedaż o 6,8 proc. i awansując na 9. miejsce w klasyfikacji półrocza.

Duster pozostaje filarem sprzedaży

Największym sukcesem Dacii pozostaje Duster. W pierwszym półroczu był ósmym najczęściej wybieranym samochodem przez klientów indywidualnych z wynikiem 2441 rejestracji.

Dobrze radzi sobie również Sandero, które znalazło 2096 nabywców i zajęło 10. miejsce wśród klientów indywidualnych.

Coraz lepiej wygląda także debiut Bigstera. Nowy SUV zakończył półrocze z wynikiem 1493 rejestracji i znalazł się w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych modeli.

Renault dominuje wśród aut dostawczych

Na rynku lekkich samochodów użytkowych pozycję lidera umocniło Renault.

W pierwszym półroczu marka zarejestrowała ponad 7 tys. dostawczych samochodów, zwiększając udział w rynku do 18,64 proc.

Największy udział w tym sukcesie ma Renault Master. Model znalazł 5021 nabywców i pozostaje najpopularniejszym samochodem dostawczym w Polsce.

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Chińskie marki i elektryki zwiększają udział w rynku

Czerwcowe dane pokazują także zmieniającą się strukturę rynku.

chińskie marki odpowiadały już za 14,9 proc. rejestracji nowych samochodów,

auta elektryczne osiągnęły udział na poziomie 5,1 proc.

To wciąż nie zmienia układu sił, ale potwierdza, że oba segmenty stopniowo zwiększają swoje znaczenie.

Duże znaczenie nadal ma także dostępność samochodów. Marki, które są w stanie szybko realizować zamówienia, wyraźnie zyskują. Problemy logistyczne wciąż wpływają natomiast na wyniki części producentów.

Polski rynek wchodzi więc w drugą połowę 2026 roku z wyraźnym rozpędem. Jeśli utrzyma się dobra dostępność aut i popyt, kolejne miesiące mogą przynieść dalszy wzrost sprzedaży.