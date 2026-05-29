Kia Sportage hitem w Polsce. Sprzedaż SUV-a mocno odjechała konkurencji

Ponad 5 500 zarejestrowanych egzemplarzy w 2026 roku i cennik startujący od 129 900 zł pokazują, że Kia Sportage rządzi w segmencie C‑SUV w Polsce. Odświeżony model ma nowy przód, wnętrze z akcentami znanymi z aut premium oraz paletę napędów od 1.6 T‑GDI po PHEV z elektrycznym zasięgiem do 71 km.

Dodatkowe rabaty na rocznik 2025 i siedmioletnia gwarancja do 150 000 km wzmacniają atrakcyjność oferty dla klientów indywidualnych i firm. Poniżej pełny obraz źródeł sukcesu Sportage wraz z cenami i opcjami napędów.

Kia Sportage hitem w Polsce. Ponad 5500 sprzedanych SUV-ów w 2026 roku

Kia Sportage utrzymuje pozycję jednego z największych hitów polskiego rynku. W 2026 roku zarejestrowano już ponad 5500 egzemplarzy tego modelu, co daje mu status najpopularniejszego SUV-a segmentu C w Polsce oraz lidera wśród klientów indywidualnych.

To także trzeci najczęściej kupowany nowy samochód w kraju. Wynik pokazuje, że odświeżony Sportage nie tylko utrzymał zainteresowanie kierowców, ale nadal wyznacza tempo rywalom w segmencie C-SUV.

Odświeżony wygląd i wnętrze bliższe klasie premium

Modernizacja przyniosła Sportage nowy pas przedni i bardziej nowoczesny wygląd. Kia postawiła jednak nie na rewolucję, lecz na dopracowanie modelu, który już wcześniej należał do rynkowych bestsellerów.

Zmiany widać również we wnętrzu. Kabina otrzymała miękkie materiały wykończeniowe i nowoczesne detale, dzięki czemu Sportage sprawia wrażenie auta z wyższego segmentu. Jednocześnie SUV zachował największe atuty praktyczne:

przestronne wnętrze

wysoki komfort jazdy

bogate wyposażenie

dużą funkcjonalność dla rodzin

Kia nadal skutecznie wykorzystuje przewagę wyposażenia. Wiele elementów dostępnych seryjnie w Sportage u konkurencji wymaga dopłaty.

Przeczytaj: Kia odświeża XCeed na 2026. Nowe wnętrze i duże zmiany w designie

Szeroka gama napędów od benzyny po hybrydę plug-in

Jednym z najmocniejszych punktów Sportage pozostaje szeroka oferta silnikowa. Bazę stanowi benzynowy 1.6 T-GDI:

150 KM z napędem na przód

180 KM z automatem i AWD

Dużym zainteresowaniem cieszy się także hybryda HEV o mocy 239 KM. Nie wymaga ładowania i według WLTP zużywa średnio 5,5-6,6 l/100 km.

Na szczycie gamy stoi odmiana plug-in hybrid. Sportage PHEV rozwija 288 KM i pozwala przejechać:

62-71 km w trybie elektrycznym

nawet 76-91 km w mieście

Po rozładowaniu akumulatora auto nadal działa jak klasyczna hybryda, co dla wielu kierowców okazuje się wygodniejszym rozwiązaniem niż pełny samochód elektryczny.

Ceny Kia Sportage 2026. Start od 129 900 zł

Cennik pozostaje jednym z kluczowych argumentów modelu. Kia Sportage z rocznika 2026 kosztuje od 129 900 zł.

Jeszcze korzystniej wypadają auta z rocznika 2025:

benzynowe wersje są tańsze o 10 tys. zł

hybrydy HEV nawet o 11 tys. zł

W leasingu rata zaczyna się od:

970 zł netto miesięcznie dla RP2026

955 zł netto dla RP2025

To właśnie połączenie ceny, wyposażenia i praktyczności pomaga Sportage utrzymywać bardzo mocną pozycję na polskim rynku.

7-letnia gwarancja nadal robi różnicę

Kia nadal oferuje 7-letnią gwarancję do 150 tys. km, która pozostaje jednym z najmocniejszych argumentów marki w segmencie C-SUV.

Dla klientów oznacza to:

niższe ryzyko kosztownych napraw

większy spokój eksploatacji

lepszą wartość przy odsprzedaży

Duże znaczenie ma również rozbudowana sieć serwisowa oraz wysoka rozpoznawalność modelu na rynku wtórnym.

Zobacz również: Kia tnie ceny w Europie. Reakcja na ofensywę chińskich marek

Sportage nadal wyznacza tempo w segmencie C-SUV

Ponad 5500 rejestracji w 2026 roku pokazuje, że Kia Sportage pozostaje jednym z najmocniejszych graczy polskiego rynku.

Model łączy nowoczesny wygląd, szeroką gamę napędów, bogate wyposażenie i rozsądnie skalkulowaną cenę. W praktyce właśnie taki zestaw najlepiej trafia dziś w oczekiwania polskich kierowców szukających rodzinnego SUV-a.

Szukasz nowego samochodu w leasingu? Poznaj ofertę Superauto.pl

Jeśli obecne tempo sprzedaży się utrzyma, Sportage ma duże szanse pozostać jednym z najważniejszych modeli segmentu C-SUV także w kolejnych miesiącach.