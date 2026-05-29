Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Kia
  4. Newsy Kia Sportage
  5. Kia Sportage hitem w Polsce. Sprzedaż SUV-a mocno odjechała konkurencji
Kia Sportage hitem w Polsce. Sprzedaż SUV-a mocno odjechała konkurencji
Kia Sportage hitem w Polsce. Sprzedaż SUV-a mocno odjechała konkurencji Kia Sportage hitem w Polsce. Sprzedaż SUV-a mocno odjechała konkurencji

Kia Sportage hitem w Polsce. Sprzedaż SUV-a mocno odjechała konkurencji

  • 4 minut

Ponad 5 500 zarejestrowanych egzemplarzy w 2026 roku i cennik startujący od 129 900 zł pokazują, że Kia Sportage rządzi w segmencie C‑SUV w Polsce. Odświeżony model ma nowy przód, wnętrze z akcentami znanymi z aut premium oraz paletę napędów od 1.6 T‑GDI po PHEV z elektrycznym zasięgiem do 71 km.

Dodatkowe rabaty na rocznik 2025 i siedmioletnia gwarancja do 150 000 km wzmacniają atrakcyjność oferty dla klientów indywidualnych i firm. Poniżej pełny obraz źródeł sukcesu Sportage wraz z cenami i opcjami napędów.

 

Kia Sportage hitem w Polsce. Ponad 5500 sprzedanych SUV-ów w 2026 roku

Kia Sportage utrzymuje pozycję jednego z największych hitów polskiego rynku. W 2026 roku zarejestrowano już ponad 5500 egzemplarzy tego modelu, co daje mu status najpopularniejszego SUV-a segmentu C w Polsce oraz lidera wśród klientów indywidualnych.

  Sprawdź ofertę Kia Sportage z rabatami

To także trzeci najczęściej kupowany nowy samochód w kraju. Wynik pokazuje, że odświeżony Sportage nie tylko utrzymał zainteresowanie kierowców, ale nadal wyznacza tempo rywalom w segmencie C-SUV.

Odświeżony wygląd i wnętrze bliższe klasie premium

Modernizacja przyniosła Sportage nowy pas przedni i bardziej nowoczesny wygląd. Kia postawiła jednak nie na rewolucję, lecz na dopracowanie modelu, który już wcześniej należał do rynkowych bestsellerów.

Kia Sportage hitem w Polsce. Sprzedaż SUV-a mocno odjechała konkurencji

Zmiany widać również we wnętrzu. Kabina otrzymała miękkie materiały wykończeniowe i nowoczesne detale, dzięki czemu Sportage sprawia wrażenie auta z wyższego segmentu. Jednocześnie SUV zachował największe atuty praktyczne:

  • przestronne wnętrze
  • wysoki komfort jazdy
  • bogate wyposażenie
  • dużą funkcjonalność dla rodzin

Kia nadal skutecznie wykorzystuje przewagę wyposażenia. Wiele elementów dostępnych seryjnie w Sportage u konkurencji wymaga dopłaty.

Przeczytaj: Kia odświeża XCeed na 2026. Nowe wnętrze i duże zmiany w designie

Szeroka gama napędów od benzyny po hybrydę plug-in

Jednym z najmocniejszych punktów Sportage pozostaje szeroka oferta silnikowa. Bazę stanowi benzynowy 1.6 T-GDI:

  • 150 KM z napędem na przód
  • 180 KM z automatem i AWD

Dużym zainteresowaniem cieszy się także hybryda HEV o mocy 239 KM. Nie wymaga ładowania i według WLTP zużywa średnio 5,5-6,6 l/100 km.

Na szczycie gamy stoi odmiana plug-in hybrid. Sportage PHEV rozwija 288 KM i pozwala przejechać:

  • 62-71 km w trybie elektrycznym
  • nawet 76-91 km w mieście

Po rozładowaniu akumulatora auto nadal działa jak klasyczna hybryda, co dla wielu kierowców okazuje się wygodniejszym rozwiązaniem niż pełny samochód elektryczny.

Ceny Kia Sportage 2026. Start od 129 900 zł

Cennik pozostaje jednym z kluczowych argumentów modelu. Kia Sportage z rocznika 2026 kosztuje od 129 900 zł.

Jeszcze korzystniej wypadają auta z rocznika 2025:

  • benzynowe wersje są tańsze o 10 tys. zł
  • hybrydy HEV nawet o 11 tys. zł

W leasingu rata zaczyna się od:

  • 970 zł netto miesięcznie dla RP2026
  • 955 zł netto dla RP2025

To właśnie połączenie ceny, wyposażenia i praktyczności pomaga Sportage utrzymywać bardzo mocną pozycję na polskim rynku.

7-letnia gwarancja nadal robi różnicę

Kia nadal oferuje 7-letnią gwarancję do 150 tys. km, która pozostaje jednym z najmocniejszych argumentów marki w segmencie C-SUV.

Kia Sportage hitem w Polsce. Sprzedaż SUV-a mocno odjechała konkurencji

Dla klientów oznacza to:

  • niższe ryzyko kosztownych napraw
  • większy spokój eksploatacji
  • lepszą wartość przy odsprzedaży

Duże znaczenie ma również rozbudowana sieć serwisowa oraz wysoka rozpoznawalność modelu na rynku wtórnym.

Zobacz również: Kia tnie ceny w Europie. Reakcja na ofensywę chińskich marek

Sportage nadal wyznacza tempo w segmencie C-SUV

Ponad 5500 rejestracji w 2026 roku pokazuje, że Kia Sportage pozostaje jednym z najmocniejszych graczy polskiego rynku.

Model łączy nowoczesny wygląd, szeroką gamę napędów, bogate wyposażenie i rozsądnie skalkulowaną cenę. W praktyce właśnie taki zestaw najlepiej trafia dziś w oczekiwania polskich kierowców szukających rodzinnego SUV-a.

Szukasz nowego samochodu w leasingu? Poznaj ofertę Superauto.pl

Jeśli obecne tempo sprzedaży się utrzyma, Sportage ma duże szanse pozostać jednym z najważniejszych modeli segmentu C-SUV także w kolejnych miesiącach.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 29.05.2026 19:47
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Subaru XV e-BOXER - mógłbym takie mieć. I nie chodzi o sam napęd
Zobacz również
Chińskie auta podbijają Europę. Udział sprzedaży zbliża się do 10 proc.

Chińskie auta podbijają Europę. Udział sprzedaży zbliża się do 10 proc.

Chińskie marki samochodów osiągnęły w Europie przełom: w kwietniu ich udział w rejestracjach nowych aut zbliżył się do niemal 10 proc....
Chrysler Pacifica 2027 wraca do produkcji. SUV-y miały ją wykończyć, ale minivan nadal się broni

Chrysler Pacifica 2027 wraca do produkcji. SUV-y miały ją wykończyć, ale minivan nadal się broni

Chrysler wznowił produkcję Pacificy 2027 w Windsor Assembly — to test, czy klasyczny minivan utrzyma pozycję wobec dominacji SUV-ów....
Dodge wraca do V8. Następca Vipera już pokazany za zamkniętymi drzwiami

Dodge wraca do V8. Następca Vipera już pokazany za zamkniętymi drzwiami

Dodge Copperhead wraca jako konkretna zapowiedź: Stellantis szykuje spalinowego następcę Vipera i już pokazał nadchodzący model magazynowi Car and...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Kia Sportage V SUV Plug-In Facelifting 1.6 T-GDI PHEV 288KM 212kW od 2025
Kia Sportage V SUV Plug-In Facelifting 1.6 T-GDI PHEV 288KM 212kW od 2025
Kia Sportage w pigułce
Kia Sportage w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Kia Sportage V SUV Plug-In Facelifting
Aktualnie przeglądasz Kia Sportage V SUV Plug-In Facelifting
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik