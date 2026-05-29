Kia Sportage hitem w Polsce. Sprzedaż SUV-a mocno odjechała konkurencji
Ponad 5 500 zarejestrowanych egzemplarzy w 2026 roku i cennik startujący od 129 900 zł pokazują, że Kia Sportage rządzi w segmencie C‑SUV w Polsce. Odświeżony model ma nowy przód, wnętrze z akcentami znanymi z aut premium oraz paletę napędów od 1.6 T‑GDI po PHEV z elektrycznym zasięgiem do 71 km.
Dodatkowe rabaty na rocznik 2025 i siedmioletnia gwarancja do 150 000 km wzmacniają atrakcyjność oferty dla klientów indywidualnych i firm. Poniżej pełny obraz źródeł sukcesu Sportage wraz z cenami i opcjami napędów.
Kia Sportage hitem w Polsce. Ponad 5500 sprzedanych SUV-ów w 2026 roku
Kia Sportage utrzymuje pozycję jednego z największych hitów polskiego rynku. W 2026 roku zarejestrowano już ponad 5500 egzemplarzy tego modelu, co daje mu status najpopularniejszego SUV-a segmentu C w Polsce oraz lidera wśród klientów indywidualnych.
To także trzeci najczęściej kupowany nowy samochód w kraju. Wynik pokazuje, że odświeżony Sportage nie tylko utrzymał zainteresowanie kierowców, ale nadal wyznacza tempo rywalom w segmencie C-SUV.
Odświeżony wygląd i wnętrze bliższe klasie premium
Modernizacja przyniosła Sportage nowy pas przedni i bardziej nowoczesny wygląd. Kia postawiła jednak nie na rewolucję, lecz na dopracowanie modelu, który już wcześniej należał do rynkowych bestsellerów.
Zmiany widać również we wnętrzu. Kabina otrzymała miękkie materiały wykończeniowe i nowoczesne detale, dzięki czemu Sportage sprawia wrażenie auta z wyższego segmentu. Jednocześnie SUV zachował największe atuty praktyczne:
- przestronne wnętrze
- wysoki komfort jazdy
- bogate wyposażenie
- dużą funkcjonalność dla rodzin
Kia nadal skutecznie wykorzystuje przewagę wyposażenia. Wiele elementów dostępnych seryjnie w Sportage u konkurencji wymaga dopłaty.
Przeczytaj: Kia odświeża XCeed na 2026. Nowe wnętrze i duże zmiany w designie
Szeroka gama napędów od benzyny po hybrydę plug-in
Jednym z najmocniejszych punktów Sportage pozostaje szeroka oferta silnikowa. Bazę stanowi benzynowy 1.6 T-GDI:
- 150 KM z napędem na przód
- 180 KM z automatem i AWD
Dużym zainteresowaniem cieszy się także hybryda HEV o mocy 239 KM. Nie wymaga ładowania i według WLTP zużywa średnio 5,5-6,6 l/100 km.
Na szczycie gamy stoi odmiana plug-in hybrid. Sportage PHEV rozwija 288 KM i pozwala przejechać:
- 62-71 km w trybie elektrycznym
- nawet 76-91 km w mieście
Po rozładowaniu akumulatora auto nadal działa jak klasyczna hybryda, co dla wielu kierowców okazuje się wygodniejszym rozwiązaniem niż pełny samochód elektryczny.
Ceny Kia Sportage 2026. Start od 129 900 zł
Cennik pozostaje jednym z kluczowych argumentów modelu. Kia Sportage z rocznika 2026 kosztuje od 129 900 zł.
Jeszcze korzystniej wypadają auta z rocznika 2025:
- benzynowe wersje są tańsze o 10 tys. zł
- hybrydy HEV nawet o 11 tys. zł
W leasingu rata zaczyna się od:
- 970 zł netto miesięcznie dla RP2026
- 955 zł netto dla RP2025
To właśnie połączenie ceny, wyposażenia i praktyczności pomaga Sportage utrzymywać bardzo mocną pozycję na polskim rynku.
7-letnia gwarancja nadal robi różnicę
Kia nadal oferuje 7-letnią gwarancję do 150 tys. km, która pozostaje jednym z najmocniejszych argumentów marki w segmencie C-SUV.
Dla klientów oznacza to:
- niższe ryzyko kosztownych napraw
- większy spokój eksploatacji
- lepszą wartość przy odsprzedaży
Duże znaczenie ma również rozbudowana sieć serwisowa oraz wysoka rozpoznawalność modelu na rynku wtórnym.
Zobacz również: Kia tnie ceny w Europie. Reakcja na ofensywę chińskich marek
Sportage nadal wyznacza tempo w segmencie C-SUV
Ponad 5500 rejestracji w 2026 roku pokazuje, że Kia Sportage pozostaje jednym z najmocniejszych graczy polskiego rynku.
Model łączy nowoczesny wygląd, szeroką gamę napędów, bogate wyposażenie i rozsądnie skalkulowaną cenę. W praktyce właśnie taki zestaw najlepiej trafia dziś w oczekiwania polskich kierowców szukających rodzinnego SUV-a.
Szukasz nowego samochodu w leasingu? Poznaj ofertę Superauto.pl
Jeśli obecne tempo sprzedaży się utrzyma, Sportage ma duże szanse pozostać jednym z najważniejszych modeli segmentu C-SUV także w kolejnych miesiącach.