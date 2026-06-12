Koniec bezterminowych praw jazdy. Miliony kierowców będą musiały wymienić dokument

Masz bezterminowe prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r.? Taki dokument zachowa ważność tylko do 18 stycznia 2033 r., a masowa wymiana ruszy 19 stycznia 2028 r. Dziś za wydanie nowego prawa jazdy zapłacisz 100 zł, a wkrótce 115 zł.

Datę ważności sprawdzisz w rubryce 11 na odwrocie dokumentu lub w aplikacji mObywatel. Poniżej wyjaśniamy, kto musi wymienić dokument już teraz, jakie dokumenty przygotować i co oznaczają kody wpisane w rubryce 12.

Masz bezterminowe prawo jazdy? Sprawdź, kiedy trzeba je wymienić

Posiadacze bezterminowych praw jazdy wydanych przed 19 stycznia 2013 roku nie muszą jeszcze wymieniać dokumentów. Ich prawa jazdy zachowują ważność do 18 stycznia 2033 roku, a obowiązkowa wymiana rozpocznie się 19 stycznia 2028 roku.

W 2026 roku warto jednak sprawdzić swoje dokumenty. Wymiana nadal jest obowiązkowa w przypadku utraty prawa jazdy, jego zniszczenia, zmiany danych osobowych lub wygaśnięcia terminu ważności wpisanego w dokumencie.

Datę ważności można sprawdzić na odwrocie prawa jazdy w rubryce 11 lub w aplikacji mObywatel. To szczególnie ważne dla osób, które otrzymały dokument już po 2013 roku, ponieważ nowe prawa jazdy wydawane są maksymalnie na 15 lat.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy i jakie dokumenty są potrzebne?

Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł, jednak jeszcze w tym roku opłata ma wzrosnąć do 115 zł.

Do złożenia wniosku potrzebne są:

aktualne zdjęcie 35 x 45 mm,

obecne prawo jazdy,

potwierdzenie wniesienia opłaty,

dowód osobisty lub paszport.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub wysłać pocztą. Warto wcześniej sprawdzić komplet dokumentów, ponieważ nawet drobne braki mogą wydłużyć procedurę.

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Kody w prawie jazdy mogą oznaczać dodatkowe ograniczenia

Wielu kierowców nie zwraca uwagi na rubrykę 12, a to właśnie tam znajdują się kody określające dodatkowe warunki prowadzenia pojazdu.

Najczęściej spotykane są oznaczenia związane z korekcją wzroku:

01.01 - obowiązek jazdy w okularach,

01.02 - obowiązek używania soczewek kontaktowych,

01.06 - możliwość korzystania z okularów lub soczewek.

Są też kody dotyczące innych ograniczeń, np. jazdy wyłącznie w dzień, zakazu poruszania się po autostradach czy obowiązku korzystania z blokady alkoholowej.

Nieaktualne dane w prawie jazdy mogą podczas kontroli prowadzić do problemów, dlatego warto zadbać o zgodność dokumentu z aktualnym stanem zdrowia.

Co zmieni Unia Europejska?

Nowa dyrektywa UE zakłada ujednolicenie zasad dotyczących praw jazdy w państwach członkowskich. Najważniejszą zmianą pozostaje ograniczenie ważności dokumentów do maksymalnie 15 lat oraz rozwój cyfrowych praw jazdy uznawanych w całej Unii.

Dla polskich kierowców najważniejsza pozostaje jednak zaplanowana na lata 2028-2033 wymiana bezterminowych praw jazdy. Na razie nie oznacza ona automatycznego obowiązku dodatkowych badań dla seniorów ani natychmiastowych zmian dla osób posiadających starsze dokumenty.

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Najbliższe lata będą przede wszystkim okresem przygotowań do największej od lat wymiany praw jazdy w Polsce. Dzięki wcześniejszemu sprawdzeniu terminów i danych w dokumencie można uniknąć niepotrzebnych problemów, gdy proces ruszy na pełną skalę.