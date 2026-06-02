Kupiłeś nowe auto? Jeden telefon może sprowadzić kontrolę skarbówki

Nowe auto przed domem może skończyć się kontrolą — wystarczy jeden anonimowy telefon do skarbówki. Urzędnicy reagują na sygnały o nagłych wydatkach, a przy zakupie używanego auta od osoby prywatnej nabywca musi złożyć deklarację PCC-3 i w ciągu 14 dni zapłacić 2 proc. podatku.

Gdy cena w umowie wygląda na zaniżoną, fiskus sam oszacuje realną wartość pojazdu według rocznika, wersji silnikowej i wyposażenia. Brak formalności lub podejrzanie niska kwota w umowie szybko uruchamia postępowanie wyjaśniające.

Jeden telefon może sprowadzić kontrolę skarbówki

Zakup samochodu to dla wielu osób jeden z największych wydatków po zakupie nieruchomości. Niewielu kierowców zdaje sobie jednak sprawę, że nowy lub droższy samochód stojący przed domem może zwrócić uwagę nie tylko sąsiadów, ale również urzędu skarbowego. W praktyce wystarczy anonimowe zgłoszenie, by fiskus sprawdził, czy zakup został prawidłowo rozliczony i czy źródło finansowania nie budzi wątpliwości.

Takie zawiadomienia trafiają do skarbówki regularnie. Ich autorami często są sąsiedzi, byli partnerzy, członkowie rodziny lub współpracownicy. Powody bywają różne - od rzeczywistych podejrzeń po zwykłe konflikty osobiste. Dla urzędu nie ma to jednak większego znaczenia. Liczy się informacja, którą należy zweryfikować.

Anonimowy donos nie trafia do kosza

Administracja skarbowa ma obowiązek sprawdzić każdy sygnał dotyczący potencjalnych nieprawidłowości podatkowych. Nawet jeśli zgłoszenie wynika wyłącznie z sąsiedzkiej niechęci lub rodzinnego konfliktu, urząd nie może go zignorować.

W praktyce anonimowe zawiadomienia często dotyczą widocznych oznak poprawy sytuacji finansowej. Nowy samochód, kosztowny remont domu czy nagła zmiana stylu życia bywają impulsem do zgłoszenia sprawy fiskusowi. Po przeprowadzeniu weryfikacji często okazuje się, że wszystkie formalności zostały dopełnione prawidłowo, ale sam fakt zgłoszenia może uruchomić czynności sprawdzające.

Przeczytaj: Czy Ceny Paliw Niżej obejmą wakacje? Domański: przedłużenie bardzo prawdopodobne

Zakup używanego auta wiąże się z obowiązkiem PCC-3

Najwięcej pytań ze strony urzędników pojawia się przy zakupie samochodów używanych od osób prywatnych. W takiej sytuacji kupujący musi pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji PCC-3 i zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek wynosi 2 proc. wartości pojazdu, a termin na dopełnienie formalności to 14 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Obowiązek ten nie dotyczy:

samochodów kupowanych od firm,

pojazdów o wartości nieprzekraczającej 1000 zł.

Brak deklaracji PCC-3 lub niezapłacenie podatku może szybko zwrócić uwagę urzędu, szczególnie jeśli zakup samochodu został wcześniej zgłoszony przez osobę trzecią.

Fiskus może zakwestionować cenę z umowy

Wielu kupujących zakłada, że podatek zostanie naliczony wyłącznie od kwoty wpisanej do umowy. W praktyce urząd skarbowy ma prawo sprawdzić, czy deklarowana wartość odpowiada realiom rynkowym.

Jeżeli cena samochodu wydaje się podejrzanie niska, fiskus może samodzielnie oszacować wartość pojazdu. Pod uwagę bierze m.in. rocznik, wersję silnikową, wyposażenie oraz średnie ceny podobnych egzemplarzy dostępnych na rynku wtórnym.

Jeżeli urzędnicy uznają, że auto zostało celowo zaniżone w dokumentach, mogą naliczyć podatek od wyższej, ustalonej przez siebie wartości. W efekcie kierowca zapłaci więcej, niż pierwotnie zakładał.

Samochód nie jest problemem. Problemem są brakujące formalności

Sam zakup nowego czy drogiego samochodu nie oznacza automatycznie zainteresowania ze strony skarbówki. Fiskusa interesuje przede wszystkim to, czy transakcja została rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ryzyko pojawia się wtedy, gdy:

nie złożono deklaracji PCC-3,

nie zapłacono należnego podatku,

cena w umowie znacząco odbiega od wartości rynkowej,

pojawiają się wątpliwości dotyczące źródła finansowania zakupu.

W takich przypadkach nawet anonimowe zgłoszenie może stać się początkiem postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź: Mandat za parkowanie tyłem pod blokiem? Kierowcy często łamią ten zakaz nieświadomie

Jak uniknąć problemów po zakupie auta?

Najprostszym sposobem jest dopełnienie wszystkich formalności w terminie i wpisanie do umowy rzeczywistej wartości pojazdu. W przypadku zakupu od osoby prywatnej warto pamiętać o deklaracji PCC-3 i terminowej zapłacie podatku.

Nowy samochód przed domem nie musi oznaczać kontroli skarbowej. Jeśli jednak dokumenty są niekompletne albo cena budzi wątpliwości, nawet jeden anonimowy telefon może sprawić, że fiskus zainteresuje się transakcją znacznie bliżej.