Masz auto zarejestrowane po 2021 roku? Na przeglądzie czeka cię nowa kontrola

Od lipca podczas przeglądów technicznych obowiązują nowe wymagania dla kierowców i stacji kontroli pojazdów. Diagnosta może odczytać dane o rzeczywistym zużyciu paliwa lub energii z systemu OBFCM, sprawdzić informacje o akcjach serwisowych związanych z bezpieczeństwem oraz wykonać dokumentację fotograficzną pojazdu.

Zmiany dotyczą przede wszystkim samochodów zarejestrowanych od 1 stycznia 2021 roku.

Podczas przeglądu pojawi się odczyt danych z samochodu

Jedną z najważniejszych zmian jest wykorzystanie systemu OBFCM (On-Board Fuel Consumption Monitoring). To rozwiązanie zapisuje informacje o rzeczywistym zużyciu paliwa lub energii oraz emisji CO₂.

Podczas badania technicznego diagnosta podłącza urządzenie do gniazda OBD i odczytuje zapisane dane. Obowiązek dotyczy samochodów osobowych i lekkich aut dostawczych zarejestrowanych od 1 stycznia 2021 roku.

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Odczyt nie oznacza automatycznie negatywnego wyniku

Ministerstwo podkreśla, że dane z systemu OBFCM nie będą podstawą do niezaliczenia przeglądu. Nawet jeśli rzeczywiste zużycie paliwa różni się od wartości homologacyjnych, samo w sobie nie będzie to powodem wydania negatywnego wyniku badania.

Odczytane informacje mają trafiać do Centralnej Ewidencji Pojazdów, gdzie posłużą do analiz dotyczących rzeczywistego zużycia paliwa i emisji. Nie mają natomiast służyć ocenie stylu jazdy konkretnego kierowcy.

Zmiany obejmą także stacje kontroli pojazdów

Nowe przepisy oznaczają większy zakres obowiązków dla stacji kontroli pojazdów. Oprócz odczytu danych z systemów pokładowych diagnosta będzie musiał uwzględnić informacje o obowiązkowych akcjach serwisowych związanych z bezpieczeństwem oraz wykonać dokumentację fotograficzną pojazdu.

To wymaga doposażenia stacji w odpowiedni sprzęt i dostosowania procedur do nowych zasad.

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Przeglądy techniczne będą bardziej cyfrowe

Nowe rozwiązania mają zwiększyć przejrzystość badań technicznych i utrudnić przeprowadzanie nierzetelnych przeglądów. Dla kierowców oznaczają przede wszystkim większy zakres kontroli, choć bez dodatkowych sankcji wynikających wyłącznie z odczytów systemu OBFCM.

To kolejny krok w kierunku cyfryzacji badań technicznych i stopniowej modernizacji systemu przeglądów w Polsce.