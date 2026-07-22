Nie zapomnij o tym po zakupie auta. Masz tylko 14 dni

Kupując używany samochód od osoby prywatnej, trzeba pamiętać o podatku PCC. Wynosi on 2 proc. wartości rynkowej pojazdu i to kupujący ma obowiązek złożenia deklaracji oraz zapłaty należności. Na dopełnienie formalności są tylko 14 dni od podpisania umowy.

Kupując używany samochód od osoby prywatnej, trzeba pamiętać o podatku PCC. Wynosi on 2 proc. wartości rynkowej pojazdu i to kupujący ma obowiązek złożenia deklaracji oraz zapłaty należności. Na dopełnienie formalności są tylko 14 dni od podpisania umowy.

Kiedy trzeba zapłacić podatek PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) obowiązuje przy zakupie używanego samochodu od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stawka wynosi 2 proc. wartości rynkowej auta. Choć w deklaracji wpisuje się cenę z umowy, urząd skarbowy może sprawdzić, czy odpowiada ona rzeczywistej wartości pojazdu. Jeśli uzna, że auto zostało wycenione zbyt nisko, może naliczyć podatek od wyższej kwoty.

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Masz tylko 14 dni na formalności

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży należy złożyć deklarację PCC-3 i opłacić podatek. Termin wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Deklarację można złożyć w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie. Jeżeli samochód kupuje więcej niż jedna osoba, do formularza trzeba dołączyć załącznik PCC-3/A.

Kiedy podatku nie trzeba płacić?

Nie każda transakcja wiąże się z obowiązkiem zapłaty PCC. Podatek nie obowiązuje m.in. wtedy, gdy samochód kupowany jest od firmy wystawiającej fakturę VAT, na przykład w salonie lub komisie rozliczającym sprzedaż w ten sposób.

Zwolnienie przysługuje również w określonych przypadkach osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

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Warto uwzględnić ten koszt przed zakupem

Przy zakupie samochodu od osoby prywatnej podatek PCC jest jednym z kosztów, o których łatwo zapomnieć. Dlatego jeszcze przed podpisaniem umowy warto sprawdzić, czy dana transakcja podlega opodatkowaniu i uwzględnić dodatkowe 2 proc. w budżecie przeznaczonym na zakup auta. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych problemów z urzędem skarbowym i dodatkowych kosztów związanych z przekroczeniem terminu.