To nie jest ani kombi, ani SUV. Polestar szykuje nowość dla Europy

Polestar 4 trafia do Europy w nowej, bardziej praktycznej odsłonie. Marka przygotowuje wersję, która łączy cechy sportowego coupe, kombi i SUV-a. Samochód zachowa charakterystyczną sylwetkę modelu, ale zyska tylną szybę, większą funkcjonalność i rozwiązania przydatne na co dzień.

Premiera europejskiej odmiany odbędzie się 2 września.

Polestar 4 zmienia charakter. Ma być bardziej praktyczny

Nowa wersja Polestara 4 ma wypełnić lukę między klasycznym kombi a SUV-em. Nadwozie zachowuje niski i wydłużony profil, ale otrzymuje większy prześwit oraz relingi dachowe, dzięki czemu samochód ma lepiej odpowiadać na potrzeby kierowców szukających większej funkcjonalności.

Najważniejszą zmianą jest powrót tylnej szyby. Standardowy Polestar 4 wyróżnia się nietypowym rozwiązaniem bez klasycznej tylnej szyby, natomiast praktyczniejsza odmiana stawia na lepszą widoczność i łatwiejsze korzystanie z przestrzeni bagażowej.

Producent chce połączyć sportowy charakter marki z większą użytecznością. Samochód ma zachować minimalistyczny, surowy design, ale jednocześnie stać się bardziej atrakcyjny dla rodzin i osób potrzebujących większej przestrzeni.

Przeczytaj: Po 100 tys. km sprawdzili baterie. Tesla przegrała z Kią i Hyundaiem

Sportowe osiągi i testy na Nürburgringu

Polestar nie rezygnuje z osiągów. Inżynierowie testowali wersję Performance na torze Nürburgring, gdzie sprawdzano samochód wyposażony m.in. w dwa silniki elektryczne, aktywne amortyzatory, wentylowane tarcze hamulcowe oraz 22-calowe kute felgi.

Obecny Polestar 4 w najmocniejszej odmianie przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,8 sekundy i oferuje zasięg do 590 km. Producent sugeruje, że bardziej praktyczna wersja może zachować podobne możliwości.

W gamie pozostanie również słabsza odmiana z mocą 267 KM. Przyspiesza ona do 100 km/h w 7,2 sekundy i według deklaracji może przejechać do 620 km na jednym ładowaniu. Dzięki temu klienci będą mogli wybrać między sportowymi osiągami a większym naciskiem na efektywność.

Europa kluczowym rynkiem dla nowego Polestara

Polestar kieruje nową odmianę przede wszystkim do europejskich klientów, dla których praktyczność nadal ma duże znaczenie. Segment elektrycznych samochodów rodzinnych rośnie, a wielu kierowców szuka alternatywy dla klasycznych SUV-ów.

Nowy wariant Polestara 4 ma zaoferować przestrzeń typową dla większych aut, ale bez rezygnacji z niskiej sylwetki i sportowego charakteru. To podejście ma przyciągnąć osoby, które chcą samochodu bardziej emocjonalnego niż typowy elektryczny SUV.

Sprawdź: Polski elektryk z Jaworzna droższy od zapowiedzi. Zmieniono plany projektu

Nowa wersja może pomóc marce

Rozszerzenie gamy Polestara 4 jest ważnym ruchem dla marki, która chce mocniej zaznaczyć swoją obecność w Europie. Praktyczniejsza odmiana może trafić do klientów, dla których obecny model był zbyt niszowy.

Jeśli samochód połączy deklarowane osiągi z większą funkcjonalnością, Polestar może zyskać mocniejszą pozycję na rynku elektrycznych aut premium.