Cupra ma nowego elektryka dla miasta. Raval Plus kusi ceną i zasięgiem

Cupra rozszerza gamę elektrycznego Ravala o wersję Plus, która ma być bardziej przystępną cenowo alternatywą dla mocniejszych odmian. Model otrzymał akumulator LFP o pojemności 37 kWh, silnik elektryczny o mocy 135 KM i deklarowany zasięg do 300 km.

W Polsce cena startuje od 113,9 tys. zł, a samochód ma wypełnić lukę między podstawową wersją a droższymi wariantami Endurance i VZ.

Cupra Raval Plus stawia na prostotę i niższą cenę

Raval Plus został zaprojektowany jako miejski elektryk dla kierowców, którzy nie potrzebują maksymalnych osiągów ani największego akumulatora. Pod maską pracuje silnik elektryczny o mocy 135 KM, a energia magazynowana jest w baterii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP) o pojemności 37 kWh.

Według deklaracji producenta taki zestaw pozwala przejechać do 300 km na jednym ładowaniu. Cupra nie celuje więc w rekordowy zasięg, ale w rozsądny kompromis między ceną zakupu, trwałością baterii i codzienną użytecznością.

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Ładowanie w mniej niż pół godziny

Cupra Raval Plus obsługuje ładowanie prądem przemiennym z mocą do 11 kW oraz szybkie ładowanie DC do 88 kW. Przy odpowiedniej ładowarce uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. ma zajmować około 23 minut.

Zastosowanie akumulatora LFP ma kilka zalet. Tego typu ogniwa są tańsze w produkcji, dobrze znoszą częste ładowanie i charakteryzują się wysoką trwałością. W zamian oferują zwykle mniejszą gęstość energii niż droższe konstrukcje stosowane w większych i mocniejszych odmianach.

Cena i miejsce w gamie Cupry

Wersja Plus ma być rozsądnym środkiem między bazowym Ravalem a bardziej zaawansowanymi odmianami Endurance i VZ.

W Polsce podstawowy Raval kosztuje 99,9 tys. zł, natomiast Raval Plus został wyceniony od 113,9 tys. zł. Droższe wersje Endurance i VZ kosztują odpowiednio 142,9 tys. zł oraz 155,2 tys. zł.

Dopłata do wersji Plus daje większą baterię niż w odmianie bazowej oraz szybsze możliwości ładowania, ale nadal pozwala utrzymać cenę niższą niż w przypadku najmocniejszych wariantów.

Mocniejsze wersje dla wymagających

Odmiany Endurance i VZ korzystają z większego akumulatora o pojemności 52 kWh, który zapewnia do 440 km zasięgu. Oferują też mocniejsze silniki - odpowiednio 211 KM i 226 KM.

Cupra wyraźnie rozdziela więc role poszczególnych wersji. Raval Plus ma być autem przede wszystkim praktycznym i ekonomicznym, natomiast droższe odmiany kierowane są do klientów oczekujących większych osiągów i dłuższego zasięgu.

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LFP może stać się ważnym kierunkiem rynku

Wprowadzenie Ravala Plus pokazuje trend, który coraz częściej pojawia się w elektromobilności. Producenci szukają sposobów na obniżenie cen elektryków, a akumulatory LFP stają się jednym z najważniejszych narzędzi do osiągnięcia tego celu.

Dla wielu kierowców 300 km zasięgu może być wystarczające w codziennym użytkowaniu, a niższa cena i większa trwałość baterii mogą okazać się ważniejsze niż maksymalny zasięg. Raval Plus może być więc dla Cupry ważnym modelem w walce o klientów szukających pierwszego samochodu elektrycznego.