Masz nowe auto? Ta część może kosztować więcej niż cały remont

Nawet niewielka stłuczka może dziś oznaczać rachunek liczony w tysiącach złotych. Dane z Niemiec pokazują, że średnia cena przedniego reflektora wzrosła z 708 euro (ok. 3045 zł) w 2015 roku do 1251 euro (ok. 5380 zł) w 2025 roku.

Powód jest prosty – współczesne lampy to zaawansowane moduły wyposażone w technologię LED, systemy matrycowe, elektronikę oraz czujniki współpracujące z systemami wspomagania kierowcy. W efekcie koszt naprawy nawet pozornie drobnego uszkodzenia rośnie z roku na rok.

Reflektory są coraz droższe. Koszty wzrosły o ponad 75 proc.

W ciągu dekady średnia cena przedniego reflektora w Niemczech wzrosła o blisko 77 proc. Nowoczesne lampy przestały być prostymi elementami nadwozia – dziś są zintegrowanymi modułami zawierającymi diody LED, układy sterujące, systemy Matrix LED oraz czujniki odpowiedzialne za działanie asystentów jazdy. To właśnie rozbudowana konstrukcja odpowiada za gwałtowny wzrost kosztów.

Najbardziej zaawansowane lampy kosztują nawet 6700 euro

Reflektory wykorzystujące technologię Matrix LED lub światła laserowe mogą kosztować nawet około 6700 euro. Na tym jednak wydatki się nie kończą. W wielu modelach samochodów wymiana lamp wymaga demontażu zderzaka lub innych elementów przedniej części nadwozia, a po montażu konieczna jest kalibracja kamer, radarów i systemów wspomagania kierowcy. To sprawia, że nawet niewielka kolizja może zakończyć się bardzo wysokim rachunkiem za naprawę.

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Producenci utrudniają tańsze naprawy

Coraz więcej reflektorów projektowanych jest jako nierozbieralne moduły. W praktyce oznacza to, że uszkodzenie klosza lub obudowy często wymusza zakup całego zespołu zamiast wymiany pojedynczego elementu.

Tymczasem analizy pokazują, że wymiana samej obudowy może być nawet o 80 proc. tańsza niż zakup kompletnego reflektora. Koszty można również ograniczyć, korzystając z niezależnych warsztatów oraz wysokiej jakości części zamiennych.

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Drobna kolizja coraz częściej oznacza kosztowną naprawę

Rosnące ceny reflektorów przekładają się bezpośrednio na wyższe koszty napraw i ubezpieczeń. Jeśli producenci nie zaczną projektować lamp z możliwością wymiany poszczególnych elementów, naprawy będą nadal drożeć, a liczba wymienianych w całości podzespołów będzie rosła. To oznacza większe wydatki zarówno dla kierowców, jak i firm ubezpieczeniowych.