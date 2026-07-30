To nie młodzi kupią najwięcej elektryków. Zaskakujący lider zainteresowania

To nie pokolenie Z najczęściej myśli o zakupie samochodu elektrycznego. Największe zainteresowanie autami BEV wykazują kierowcy w wieku 40–49 lat – wynika z badania AutoScout24 i LeasingMarkt przeprowadzonego wśród niemieckich kierowców. W tej grupie zakup elektryka rozważa 24,7 proc. respondentów, podczas gdy wśród najmłodszych kierowców z pokolenia Z odsetek ten wyniósł 20 proc. Wyniki pokazują, że zainteresowanie elektromobilnością nie zawsze pokrywa się z oczekiwaniami dotyczącymi młodszych generacji.

Przez lata zakładano, że to młodzi kierowcy będą naturalnymi ambasadorami samochodów elektrycznych. Nowe technologie, większa świadomość ekologiczna i rosnące koszty paliwa miały sprawić, że pokolenie Z szybciej przesiądzie się na auta bezemisyjne. Najnowsze dane pokazują jednak, że rzeczywistość jest bardziej skomplikowana.

Kto najczęściej rozważa zakup samochodu elektrycznego?

Badanie AutoScout24 i LeasingMarkt wskazuje, że największą otwartość na zakup samochodu elektrycznego wykazują kierowcy w wieku 40–49 lat. W tej grupie aż 24,7 proc. respondentów zadeklarowało, że rozważa wybór auta z napędem elektrycznym.

Nieco niższy wynik uzyskano wśród osób w wieku 18–29 lat, czyli przedstawicieli pokolenia Z. Tam zainteresowanie samochodami elektrycznymi wyniosło 20 proc. Kierowcy między 50. a 65. rokiem życia osiągnęli wynik 19,7 proc.

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Wysokie ceny paliw nie wystarczą, by przekonać wszystkich

Jednym z argumentów przemawiających za elektromobilnością są rosnące koszty użytkowania samochodów spalinowych. Wyższe ceny benzyny i oleju napędowego, a także możliwość ładowania auta z własnej instalacji fotowoltaicznej miały zachęcać kierowców do wyboru elektryków.

Badanie pokazuje jednak, że sama ekonomia nie jest jedynym czynnikiem decydującym o zakupie. Kierowcy zwracają uwagę również na cenę samochodu, dostępność ładowarek, zasięg oraz możliwość wygodnego korzystania z auta na co dzień.

Większość kierowców nadal wybiera silniki spalinowe

Mimo rosnącego zainteresowania samochodami elektrycznymi rynek nadal pozostaje mocno związany z tradycyjnymi napędami. 55 proc. ankietowanych zadeklarowało, że przy kolejnym zakupie wybrałoby wyłącznie samochód spalinowy.

To pokazuje różnicę między zainteresowaniem technologią a faktyczną decyzją zakupową. Wielu kierowców może pozytywnie oceniać auta elektryczne, ale przy wyborze konkretnego samochodu nadal kieruje się przede wszystkim ceną, praktycznością i dostępnością infrastruktury.

Elektromobilność nie jest tylko domeną młodych

Wyniki badania podważają popularne przekonanie, że przejście na samochody elektryczne będzie napędzane głównie przez najmłodszych kierowców. Zainteresowanie EV rośnie również wśród osób w średnim wieku, które często mają większe możliwości finansowe i bardziej ustabilizowane potrzeby transportowe.

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Dla producentów samochodów oznacza to konieczność kierowania oferty nie tylko do młodych klientów, ale także do kierowców, którzy oczekują komfortu, oszczędności i przewidywalnych kosztów eksploatacji. Przyszłość elektromobilności zależeć będzie nie tylko od zmian pokoleniowych, ale przede wszystkim od tego, czy samochody elektryczne staną się realnie wygodną i opłacalną alternatywą. To dopiero początek tej historii.