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To będzie duża zmiana dla kierowców. Nowy mObywatel zadziała poza Polską

To będzie duża zmiana dla kierowców. Nowy mObywatel zadziała poza Polską

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Polacy jeszcze w 2026 roku mają otrzymać drugą aplikację mObywatel. mObywatel Europa ma zadebiutować prawdopodobnie już w grudniu i umożliwi korzystanie z cyfrowych dokumentów także poza granicami kraju. 

Początkowo będzie działał jako osobna aplikacja, a po dwuletnim okresie testów zostanie zintegrowany z obecnym mObywatelem. Dla kierowców oznacza to możliwość potwierdzania swojej tożsamości smartfonem podczas kontroli w krajach Unii Europejskiej.

Drugi mObywatel zadebiutuje jeszcze w 2026 roku

mObywatel Europa ma wystartować jeszcze przed końcem 2026 roku, a według branżowych informacji premiera może nastąpić już w grudniu. Rząd zdecydował, że pierwsza wersja będzie funkcjonowała jako oddzielna aplikacja i nie od razu zaoferuje wszystkie możliwości Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej.

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Przez pierwsze dwa lata rozwiązanie będzie rozwijane i testowane. Dopiero około 2028 roku funkcje europejskie mają zostać połączone z obecnym mObywatelem.

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Jak zalogować się do mObywatela Europa?

Na początku jedyną metodą logowania będzie dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód) oraz przypisany do niego PIN. Oznacza to, że z nowej aplikacji w pierwszej kolejności skorzystają osoby posiadające elektroniczny dowód osobisty.

Rząd zapowiada jednak rozszerzenie sposobów rejestracji. W kolejnych etapach mają pojawić się m.in. logowanie za pomocą Profilu Zaufanego, wizyty w urzędzie czy biometrii.

Najważniejszą zmianą dla kierowców będzie możliwość legitymowania się smartfonem podczas kontroli drogowej w państwach Unii Europejskiej. Polskie dokumenty cyfrowe mają być honorowane m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii czy Holandii.

Nowa aplikacja ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo mObywatela Europa będzie opierało się na architekturze Remote WSCD oraz modułach HSM. Klucze kryptograficzne będą przechowywane centralnie przez Centralny Ośrodek Informatyki, natomiast smartfon stanie się jedynie bezpiecznym narzędziem dostępu do dokumentów.

Docelowo Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej pozwoli nie tylko przechowywać dokumenty, ale również korzystać z usług publicznych i komercyjnych oraz składać prawnie wiążące podpisy elektroniczne. Funkcje te będą jednak wdrażane etapami.

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Co oznacza to dla kierowców?

Jeżeli harmonogram zostanie utrzymany, mObywatel Europa może znacząco ułatwić podróżowanie po Unii Europejskiej. Kierowcy nie będą musieli za każdym razem sięgać po tradycyjne dokumenty podczas kontroli, a cyfrowa tożsamość stanie się akceptowanym rozwiązaniem także poza Polską.

Najbliższe dwa lata będą okresem intensywnych testów. To właśnie od ich powodzenia zależy, jak szybko nowa aplikacja stanie się standardem dla milionów Polaków podróżujących po Europie.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 03.08.2026 14:51
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